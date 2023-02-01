СК возбудил дело против замдиректора АО «Казэнерго»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Статус подозреваемого в злоупотреблении полномочиями получил заместитель гендиректора АО «Казэнерго» по МТС и транспорту Талгат Сабитов. Его дело было возбуждено в Следкоме по РТ после явки с повинной, сообщают источники «Реального время.»



Претензии к топ-менеджеру энергетической компании связаны с услугами добровольного медицинского страхования, которые организация оплачивала в 2018—2022 годах по договорам с одной из страховых компаний. По версии следствия, медицинские услуги по этим договорам сотрудники «Казэнерго» не получали, зато подозреваемый «на выделенные денежные средства в рамках указанных договоров приобретал турпутевки в различные страны мира с 31 мая 2018 года по 26 июня 2022-го».

Фото: kazenergo.com

На этапе возбуждения дела ущерб от действий одного энергетика оценили в сумму более 1 млн рублей. По данным источников «Реального времени», у сотрудников СК и МВД имеются вопросы и к другим представителям руководства АО, с учетом оперативной информации об использовании схемы «медицинского обнала» через ряд сочинских компаний с последующим направлением средств на косметические операции, оплату курортов, поездки по миру и аренду ВИП-ложи в «Татнефть Арене».



Подробности — в материале «Реального времени».