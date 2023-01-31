Итоги дня: атомная станция в Татарстане, возвращение 9 тысяч незаконно мобилизованных, делегация ДНР в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 31 января:
- Верховный суд Татарстана признал законным решение об условно-досрочном освобождении 70-летнего основателя стройфирмы «Свей» Рашида Аитова. Заседание прошло без осужденного за мошенничество. До конца его срока по приговору — 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима — остается меньше 5 месяцев.
- Базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили объемы производства на 1,8%. Рост обеспечен увеличением добычи нефти, выпуска нефтепродуктов, удобрений и полиолефинов. За счет этого рост налоговых поступлений составил 40% — до 121 млрд рублей.
- ФСБ в ноябре-декабре 2022 года выявила 93 подпольных оружейника в 38 регионах России, в том числе в Татарстане. Изъято более 253 единиц оружия отечественного и иностранного производства, 10 пулеметов, 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовок и карабинов, 11 гранатометов и огнеметов.
- В Татарстане может появиться атомная энерготехнологическая станция по производству водорода под эгидой «Росатома». Среди других претендентов — Московская область. Для выбора площадки создадут рабочую группу. Первый реактор планируется ввести в 2032 году, а полностью — к 2035 году. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На итоговой коллегии министерства культуры Татарстана журили за отсутствие нужной динамики роста, а министр из Москвы указывал новые пути развития — финансирование через грантовую систему и свой кадровый центр. Президент республики обошелся без критики и поднимания чиновников с кресел. Не повезло только Нижнекамскому театру, который упомянули и Ирада Аюпова, и Рустам Минниханов.
- В Татарстане вступил в силу приговор по делу о серии взяток в отношении экс-зампрокурора Нурлатского района Евгения Сергеева и бывшего водителя той же прокуратуры Сергея Яманова. Квалификацию их действий и ранее назначенные сроки наказания Верховный суд РТ оставил без изменений. В резолютивной части появилось дополнительное наказание в виде конфискации мобильных телефонов.
- В России суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата — обвиняемый из Югры получил 12 лет колонии. В декабре следствие переквалифицировало статью с умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганства на теракт.
- Делегация во главе с первым зампредседателя правительства ДНР Евгением Солнцевым посетила Минстрой Татарстана. Визит состоялся в целях обмена опытом в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства
- В Казанском федеральном университете сменился проректор по административной работе — руководитель аппарата. Место Андрея Хашова, который занимал этот пост с 2010 года, с 1 февраля займет Сергей Прохоров. Андрей Хашов назначен замдиректора по общим вопросам Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
- В Татарстане за 2022 год оформили 1 578 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Это в три раза меньше, чем в 2021-м. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Дом Михляева на улице Мусы Джалиля, 19 в Казани отреставрируют. На эти цели из республиканского бюджета выделят 81,3 миллиона рублей. Срок окончания работ — 1 декабря 2023 года.
- Таксопарк в Казани приобрел 50 российских электромобилей Evolute. В декабре 180 машин также закупил автопарк из Нижнего Новгорода, еще около 100 авто поставят для дальневосточного каршеринга.
- Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова посетила Казань и заявила, что реализующиеся в Татарстане проекты по реабилитации детей с инвалидностью могут быть транслированы на другие регионы. По ее словам, в республику могли бы привозить делегации из субъектов РФ, особенно с новых территорий, чтобы на месте перенять опыт.
- Казань и Пермь заключили соглашение о сотрудничестве. Они договорились взаимодействовать в работе по укреплению межнационального согласия и созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических и научно-технических связей между хозяйствующими субъектами, представителями МСП.
- После проведенных индексаций средний размер пенсий в Татарстане на конец прошлого года составил 19,4 тысяч рублей. За год назначено 48 тысяч пенсий. Среди регионов ПФО у республики самое высокое значение по средним размерам назначенных пенсий — 13,3 тысячи.
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Недовольство возникло после недавней акции с публичным сожжением Корана в Швеции. Анкара на неопределенный срок отложила переговоры со странами об их вступлении в альянс.
- Правительство России утвердило индексацию на 11,9% ряда социальных выплат и пособий с 1 февраля. Она распространяется на пособия семьям с детьми, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также гарантии для россиян, которые удостоены высших государственных наград, в том числе званий Героя России.
- По состоянию на 30 ноября 2022 года объем замороженных за границей иностранных бумаг, принадлежащих резидентам России, оценивается в 5,7 триллиона рублей. Из всего объема объем заблокированных за границей иностранных бумаг — 20% принадлежит розничным инвесторам. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- За последние 5 лет аварийность на дорогах Татарстана значительно снизилась, достигнуты целевые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В 2022 года погибло 306 человек — на семь меньше, чем в 2021-м.
Ключевые события 342-го дня специальной военной операции на Украине:
- Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал президенту России, что свыше 9 тысяч незаконно призванных в ходе частичной мобилизации граждан возвращены домой. Среди них есть и те, кто «по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы». Кроме того, он отметил, что большинство проблем с обеспечением бронежилетами и прочим обмундированием мобилизованных решено.
- Венгрия предлагает выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его посреднические усилия в ситуации вокруг Украины. Представили страны указали, что Турция — единственная страна, которая пока «успешно посредничала на переговорах». Также при Эрдогане «достигнута зерновая сделка».
- Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что украинские военные оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции. По его словам, что планы ВСУ начать наступление в Запорожье «на время сорваны».
- На Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки российских войск нанесла поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ. Украинские потери составили до 45-ти бойцов, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено более 60-ти военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.
- На Донецком направлении в результате наступления добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили Благодатное. За сутки на этом направлении уничтожено: до 50-ти бойцов ВСУ, самоходная артиллерийская французская установка производства Caesar, американская артиллерийская система М-777, а также гаубица «МСТА-Б».
- На Южно-Донецком направлении нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады. Потери киевского режима за сутки составили свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа. На Херсонском направлении в контрбатарейной борьбе уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и два склада с боеприпасами ВСУ.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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