Власти Татарстана изменили структуру Государственного юридического бюро

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Квартал Юстиции)

Кабмин Татарстана внес изменения в структуру государственного юридического бюро РТ. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



В ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Татарстан» стало на одного ведущего специалиста больше. При этом убрали должность референта.

Теперь структура государственного юридического бюро Татарстана выглядит следующим образом:

руководитель;

заместитель руководителя;

главный специалист (2 единицы);

ведущий специалист (5 единиц);

водитель.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Квартал Юстиции)

ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ» создано в Татарстане 1 сентября 2022 года. Основная цель деятельности — оказание гражданам бесплатной юридической помощи, правовое информирование и просвещение населения Татарстана. Предельная штатная численность работников Государственного юридического бюро — десять человек.



Государственное юридическое бюро Татарстана находится в Квартале Юстиции, открытом в Казани в августе 2022 года. Создано оно по предложению Министерства юстиции республики.



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Маргарита Головатенко