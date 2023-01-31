Власти Татарстана изменили структуру Государственного юридического бюро
Кабмин Татарстана внес изменения в структуру государственного юридического бюро РТ. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Татарстан» стало на одного ведущего специалиста больше. При этом убрали должность референта.
Теперь структура государственного юридического бюро Татарстана выглядит следующим образом:
- руководитель;
- заместитель руководителя;
- главный специалист (2 единицы);
- ведущий специалист (5 единиц);
- водитель.
ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ» создано в Татарстане 1 сентября 2022 года. Основная цель деятельности — оказание гражданам бесплатной юридической помощи, правовое информирование и просвещение населения Татарстана. Предельная штатная численность работников Государственного юридического бюро — десять человек.
Государственное юридическое бюро Татарстана находится в Квартале Юстиции, открытом в Казани в августе 2022 года. Создано оно по предложению Министерства юстиции республики.
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