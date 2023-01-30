Итоги дня: Татарстан простился с Маратом Садыковым, ожидание послания президента, беглые пациенты психбольницы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 30 января:
- В Казани состоялась церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым — он умер 29 января на 54-м году жизни. Почтить память и выразить свои соболезнования приехали президент республики Рустам Минниханов, первый президент РТ, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие официальные лица. Марата Садыкова похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный. Подробности — в репортаже «Реального времени».
- Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова выступила с инициативой присвоить казанской горбольнице №7 имя Марата Садыкова. Ее он возглавлял с на протяжении десяти лет — с 2008-го по 2018 год. В годы его руководства медучреждение превратилось в отлично оснащенную многопрофильную больницу скорой помощи, имеющую несколько уникальных отделений. Был построен новый 10-этажный корпус для оказания экстренной медицинской помощи, городской центр аллергологии и иммунологии, роддом.
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- Полицейские задержали в Тольятти Артема Павлова и Дмитрия Колупаева, сбежавших на прошлой неделе из казанской психбольницы, где они находились на принудительном лечении. С задержанными проводятся необходимые мероприятия.
- Правительство России расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов от 18 до 50 лет — раньше ею могли воспользоваться лица в возрасте от 22 до 44 лет. Смягчаются и требования по зарплате. При оформлении льготной ипотеки будет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству.
- Первый замглавы Министерства экономического развития России Илья Торосов заявил, что средний курс доллара в 2023 году ожидается на уровне 70 рублей. По его словам, на таком уровне он является наиболее балансовым для экономики.
- В 2022 году в Казани родились 18,7 тысячи детей — на 8,8% меньше, чем в 2021-м, когда на свет появились 21,5 тысячи новорожденных. Смертность в городе снизилась на 25% — за прошлый год умерли 13 912 человек.
- За 2022 года в Казани брак заключили 12 668 пар, что на 9% больше, чем в 2021-м. Показатель регистрации расторжения браков в прошлом году, по сравнению с предыдущим годом, сократился всего на 1%, развелись почти 5,3 тысячи пар.
- Леса в Татарстане занимают территорию площадью 1 млн 286 тысяч га, а общая залесенность оценивается в 19,6%, рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров. За прошлый год сотрудники лесничеств составили 229 актов о нарушении законодательства, а сумма ущерба лесному фонду превысила 50 млн рублей.
- В 2022 году в Татарстане на территориях, прилегающих к лесу, зарегистрировали 352 возгорания. Чаще всего за последние 3 года такие ситуации происходили в Чистопольском, Нижнекамском, Мамадышском, Альметьевском, Высокогорском, Елабужском, Лаишевском, Заинском и Лениногорском районах.
- В последний день января в Татарстане потеплеет до +1 градуса, а после этого «температурный фон заметно понизится». Похолодание ожидается в четверг. Ночные температуры составят от -10 до -15 градусов, при прояснениях они могут опуститься до -20 °С.
- Татарстан выбился в лидеры по развитию интернет-торговли в Приволжском федеральном округе — в 2022 году оборот продавцов в 50 млрд рублей. Количество продавцов на маркетплейсах за год увеличилось с 23 тысяч до более 45 тысяч.
- Аналитики Международного валютного фонда заявили, что российский экспорт сырой нефти не пострадает из-за установленного G7 предела цен на топливо. По их мнению, такое возможно в следствие того, что российскую торговлю перенаправили из стран, которые приняли санкции в те, что их не вводили.
- Власти Татарстана утвердили перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников. В списке — 35 предприятий. Среди них Казанский вертолетный завод, завод «Электроприбор», Елабужский аккумуляторный завод» и Зеленодольский завод им. А.М. Горького.
- Власти Татарстана с 2023 года в ряде случаев смогут вносить изменения в генпланы и правила землепользования и застройки без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Например, при уточнении границ населенных пунктов, изменении местоположения существующих или планируемых линейных объектов федерального или местного значений и при приведении в соответствие с утвержденными документами территориального планирования.
- Замглавы Министерства юстиции Олег Свириденко заявил, что те россияне, чья деятельность попадает либо может попасть под закон об иностранном влиянии, обязаны добровольно обратиться в ведомство, чтобы их включили в реестр иностранных агентов. Гражданин, признанный иноагентом, может подать заявление об исключении его из реестра «при прекращении соответствующей деятельности».
- В 2023 году в Казани планируется благоустроить шесть общественных пространств. Четыре проекта начали реализовываться еще в прошлом году. К таковым относятся: «Сад рыбака» в Адмиралтейской слободе, Юнусовская площадь в Старо-Татарской слободе, ТРК «Зеркала Татарстана», парк у ЖК «Светлая долина». В этом же году будут начаты работы по обновлению входной группы в ЦПКиО им. Горького и бульвара по улице Серова.
- В 2022 году количество муниципальных закупок в Казани выросло на 16%, а их объем — на 13%. Всего за прошедший год заказчиками инициировано и размещено 1 259 конкретных процедур на сумму более 10 миллиардов рублей.
- АО «Казань Арена» вновь пытается нанять подрядчика для проведения реновации футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена». Стоимость работ оценивается в 3,5 миллиона рублей. Аналогичный договор планировалось заключить в декабре 2022 года, но закупку отменили, а стоимость контракта с того момента выросла на 84 тысячи. Подробности — в материале «Реального времени».
- Банк России 31 января выпустит в обращение памятную двухрублевую монету «Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России». Ее масса — 15,55 грамма, а диаметр — 33 миллиметра. Тираж монеты — 3 тысячи штук.
- Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в середине февраля, сообщают СМИ. По данным источника, традиционное мероприятие, которого не было в 2022 году, может пройти 20 ил 21 февраля.
- С февраля прошлого года и по 30 января текущего в Россию с территории Украины прибыли свыше 5,2 миллиона беженцев. Из них 733 тысячи — дети. Много это или мало — в материале «Реального времени».
Ключевые события 341-го дня специальной военной операции на Украине:
- По данным Washington Post, поставки американских Abrams для Киева начнутся не ранее конца 2023 года. США пообещали украинским военным 31 единицу боевых танков, которые еще предстоит изготовить. Предполагается, что их построят специально для Украины без брони из обедненного урана.
- Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года, что грозит применением Москвой ядерного оружия. По его словам, такая опасность абсолютно реальна, и сам он говорит об этом уже год, но «ничего не изменилось».
- Глава Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, согласно которому военным региона, захватившим на Украине немецкие танки Leopard или американские Abrams, будет положена премия. Они смогут получить по 3 миллиона рублей за захват и по 1 миллиону рублей за уничтожение техники из Германии. Танки от США оцениваются дешевле — 1,5 миллиона и 500 тысяч рублей соответственно.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регион направлен дополнительный контингент войск для защиты государственной границы с Украиной, который прибудет в ближайшие дни. Там уже сформирован солидный контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников и иных ведомств.
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал об остановке реализации военно-биологических программ на территории Украины. По его словам, сейчас Пентагон наращивает сотрудничество по этому вопросу с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Сингапуром, Таиландом.
- Также Игорь Кириллов сообщил, что военнослужащие ВСУ были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине. За это время СВО удалось получить более 20 тысяч документов, опросить очевидцев и участников американских военно-биологических программ. Эти материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины, подчеркнул он.
- Как сообщили в Минобороны России, на Купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Тимковки и Кругляковки. Уничтожено более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинские потери за сутки составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
- На Донецком направлении в ходе наступления Южной группировки войск за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая наступление, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны. Общие потери украинских сил составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы уничтожена одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад с артиллерийскими боеприпасами.
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Максим КокунинОбществоВластьМедицинаКультураБизнесЭкономика Татарстан
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