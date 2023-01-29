ЦБ России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве

Представители центральных банков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций, сообщил председатель центрального банка исламской республики Мохаммад Реза Фарзин.



Он отметил, что между иранскими и российскими банками «установлена прямая связь». По его словам, соглашение предусматривает не только налаживание связи финансовых иранских организаций с российскими банками, но и соединение Ирана со 106 зарубежными банками.

Фарзин подчеркнул, что «финансовые каналы между Ираном и всем остальным миром восстанавливаются», но не сообщил, с ми зарубежными банками исламская республика планирует наладить контакты.

Заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин, присутствовавший на церемонии предписания, указал:

— Самое большое преимущество этого соглашения заключается в том, что на него не смогут повлиять западные санкции.

31 октября прошлого года на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Россия и Иран подписали несколько соглашений в сельскохозяйственной сфере.

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Маргарита Головатенко