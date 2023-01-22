В ряде регионов России снизят ставку по сельской ипотеке до 0,1%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, снижающее до 0,1% размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий. Об этом сообщает ТАСС.

— Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%, — говорится в постановлении.

Отмечается, с момента старта программы «Сельская ипотека» уже выдано более 109,7 тыс. кредитов на сумму 220,4 млрд рублей, благодаря чему граждане смогли приобрести или построить более 6 млн кв. м жилья.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, что по объему выдачи «Сельской ипотеки» Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров. Всего за время действия программы в республике выдано более 3 тыс. кредитов на общую сумму 7,1 млрд рублей.

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Айрат Назипов