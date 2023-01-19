24 проекта вошли в число финалистов XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье
География шорт-листа Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье охватила 8 регионов Приволжского федерального округа.
Очные защиты проектов XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье и церемония награждения победителей состоятся 2 февраля. По итогам заочного голосования жюри в финал профессионального конкурса вышли 24 проекта, набравшие наибольшее количество баллов. При отборе проектов эксперты учитывали его значимость для общества и креативность, оригинальность замысла и его реализации, диапазон коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей. На очные защиты выходят проекты из 8 регионов ПФО, это Нижегородская, Самарская и Оренбургская области, Пермский край и Республики Башкирия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.
Познакомиться с лучшими коммуникационными проектами сезона-2022 и поддержать финалистов профессионального конкурса смогут все желающие, достаточно пройти регистрацию на сайте Премии: https://luchnik-volga.ru/.
Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «Для меня важно, что качество проектов с каждым годом растет, радует, что коллеги обращают свое профессиональное внимание и на привычные, и на неожиданные темы. На заочном этапе голосования мое мнение не всегда совпадало с другими экспертами, поэтому с нетерпением жду очных защит. Лучник помнит проекты, которые заиграли яркими красками и максимально раскрылись только на защите! Я для себя выделила несколько таких проектов, за которыми буду следить особенно пристально!»
Шорт-лист XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье по номинациям:
Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты
- Международный экологический телефестиваль «Территория завтра»
- Сохраним Татарстан зеленым!
- Комплексное развитие ESG-повестки
- Нескучно о научном
- Это мы не проходили
- Индустриальный пейзаж
- «Удобряторы»: мультимедийный научно-популярный сторителлинг
- Папкапитал
- Серия плакатов от Enter и «Водоканала», посвященных Дню святого Валентина, Международному женскому дню и Дню космонавтики
- Научно-популярный фестиваль Пермского университета «В чем соль?»
- «Щедрый книжный» в поддержку пострадавших от насилия
- Региональная акция «Цветы жизни»
- День НКО Оренбуржья
- Территория будущего
- Правоохранительные интернет-коммуникации 2.0
- Открытый фестиваль научно-технического творчества «АвтоФест 2+»
- Кампания «Вместе за Нижний»
- Прикамский тихоход
- «СеверНО». Разработка и развитие туристического кластера северных районов Нижегородской области
- Путешествие по Пермскому краю
- 200-летие Нижегородской ярмарки
- «1 день — 1 экспонат»
- Science Slam Russia 2022
- Цифровая платформа «Национальная школа чувашской вышивки»
Корпоративные коммуникации
Маркетинговые коммуникации
Коммуникации в благотворительности
Продвижение государственных и общественных программ
Развитие и продвижение территорий
Культурно-просветительские проекты
Финалисты будут бороться за победу в очном формате 2 февраля, мероприятие состоится в Государственном центре современного искусства «Арсенал» (Кремль, корпус 6). Начало в 10.00. Проект, признанный жюри лучшим, войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» бесплатно.Мероприятия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым