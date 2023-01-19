24 проекта вошли в число финалистов XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье

География шорт-листа Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье охватила 8 регионов Приволжского федерального округа.

Очные защиты проектов XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье и церемония награждения победителей состоятся 2 февраля. По итогам заочного голосования жюри в финал профессионального конкурса вышли 24 проекта, набравшие наибольшее количество баллов. При отборе проектов эксперты учитывали его значимость для общества и креативность, оригинальность замысла и его реализации, диапазон коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей. На очные защиты выходят проекты из 8 регионов ПФО, это Нижегородская, Самарская и Оренбургская области, Пермский край и Республики Башкирия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

Познакомиться с лучшими коммуникационными проектами сезона-2022 и поддержать финалистов профессионального конкурса смогут все желающие, достаточно пройти регистрацию на сайте Премии: https://luchnik-volga.ru/.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «Для меня важно, что качество проектов с каждым годом растет, радует, что коллеги обращают свое профессиональное внимание и на привычные, и на неожиданные темы. На заочном этапе голосования мое мнение не всегда совпадало с другими экспертами, поэтому с нетерпением жду очных защит. Лучник помнит проекты, которые заиграли яркими красками и максимально раскрылись только на защите! Я для себя выделила несколько таких проектов, за которыми буду следить особенно пристально!»

Шорт-лист XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье по номинациям:

Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты

Международный экологический телефестиваль «Территория завтра»

Сохраним Татарстан зеленым!

Комплексное развитие ESG-повестки

Нескучно о научном

Это мы не проходили

Индустриальный пейзаж

«Удобряторы»: мультимедийный научно-популярный сторителлинг

Папкапитал

Серия плакатов от Enter и «Водоканала», посвященных Дню святого Валентина, Международному женскому дню и Дню космонавтики

Научно-популярный фестиваль Пермского университета «В чем соль?»

«Щедрый книжный» в поддержку пострадавших от насилия

Региональная акция «Цветы жизни»

День НКО Оренбуржья

Территория будущего

Правоохранительные интернет-коммуникации 2.0

Открытый фестиваль научно-технического творчества «АвтоФест 2+»

Кампания «Вместе за Нижний»

Прикамский тихоход

«СеверНО». Разработка и развитие туристического кластера северных районов Нижегородской области

Путешествие по Пермскому краю

200-летие Нижегородской ярмарки

«1 день — 1 экспонат»

Science Slam Russia 2022

Цифровая платформа «Национальная школа чувашской вышивки»

Корпоративные коммуникации

Маркетинговые коммуникации

Коммуникации в благотворительности

Продвижение государственных и общественных программ

Развитие и продвижение территорий

Культурно-просветительские проекты

Финалисты будут бороться за победу в очном формате 2 февраля, мероприятие состоится в Государственном центре современного искусства «Арсенал» (Кремль, корпус 6). Начало в 10.00. Проект, признанный жюри лучшим, войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» бесплатно.