Новости мероприятий

00:54 МСК Все новости
Новости раздела
Мероприятия

24 проекта вошли в число финалистов XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье

17:12, 19.01.2023
24 проекта вошли в число финалистов XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье

География шорт-листа Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье охватила 8 регионов Приволжского федерального округа.

Очные защиты проектов XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье и церемония награждения победителей состоятся 2 февраля. По итогам заочного голосования жюри в финал профессионального конкурса вышли 24 проекта, набравшие наибольшее количество баллов. При отборе проектов эксперты учитывали его значимость для общества и креативность, оригинальность замысла и его реализации, диапазон коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей. На очные защиты выходят проекты из 8 регионов ПФО, это Нижегородская, Самарская и Оренбургская области, Пермский край и Республики Башкирия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

Познакомиться с лучшими коммуникационными проектами сезона-2022 и поддержать финалистов профессионального конкурса смогут все желающие, достаточно пройти регистрацию на сайте Премии: https://luchnik-volga.ru/.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «Для меня важно, что качество проектов с каждым годом растет, радует, что коллеги обращают свое профессиональное внимание и на привычные, и на неожиданные темы. На заочном этапе голосования мое мнение не всегда совпадало с другими экспертами, поэтому с нетерпением жду очных защит. Лучник помнит проекты, которые заиграли яркими красками и максимально раскрылись только на защите! Я для себя выделила несколько таких проектов, за которыми буду следить особенно пристально!»

Шорт-лист XII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье по номинациям:

Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты

  • Международный экологический телефестиваль «Территория завтра»
  • Сохраним Татарстан зеленым!
  • Комплексное развитие ESG-повестки
  • Нескучно о научном
  • Это мы не проходили
  • Индустриальный пейзаж
  • «Удобряторы»: мультимедийный научно-популярный сторителлинг
  • Папкапитал
  • Серия плакатов от Enter и «Водоканала», посвященных Дню святого Валентина, Международному женскому дню и Дню космонавтики
  • Научно-популярный фестиваль Пермского университета «В чем соль?»
  • «Щедрый книжный» в поддержку пострадавших от насилия
  • Региональная акция «Цветы жизни»
  • День НКО Оренбуржья
  • Территория будущего
  • Правоохранительные интернет-коммуникации 2.0
  • Открытый фестиваль научно-технического творчества «АвтоФест 2+»
  • Кампания «Вместе за Нижний»
  • Прикамский тихоход
  • «СеверНО». Разработка и развитие туристического кластера северных районов Нижегородской области
  • Путешествие по Пермскому краю
  • 200-летие Нижегородской ярмарки
  • «1 день — 1 экспонат»
  • Science Slam Russia 2022
  • Цифровая платформа «Национальная школа чувашской вышивки»

Корпоративные коммуникации

Маркетинговые коммуникации

Коммуникации в благотворительности

Продвижение государственных и общественных программ

Развитие и продвижение территорий

Культурно-просветительские проекты

Финалисты будут бороться за победу в очном формате 2 февраля, мероприятие состоится в Государственном центре современного искусства «Арсенал» (Кремль, корпус 6). Начало в 10.00. Проект, признанный жюри лучшим, войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» бесплатно.

Мероприятия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также