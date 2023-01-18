Итоги дня: заявления Путина и Лаврова, разговоры о запрете YouTube и вейпов, Минниханов о бомбоубежищах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 18 января:
- Президент России Владимир Путин выступил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда. Глава государства заявил, что Москва никогда не напоминала о том, что блокаду вели военные из многих стран Европы, из-за нежелания портить международные отношения. Вместе с этим он напомнил о важности исторической памяти, а также отметил, что сегодняшние действия России направлены на прекращение боевых действий на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Владимир Путин рассказал, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России могут получить отсрочку от службы в армии по призыву. Президент напомнил, что во время частичной мобилизации всем работникам ОПК предоставили отсрочку.
- Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал в скором времени закрытие в России видеохостинга YouTube. По его словам, тех, кто продолжит пользоваться сервисом выявят и накажут. Он назвал видеохостинг «информационной чумой» и отметил, что чуть меньше половины роликов на сервисе направлено против России.
- Государственная дума увеличила акцизы на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина. Вместе с этим ее председатель Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов в России. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — сказал он.
- По данным World Population Review (WPR), к концу 2022 года население Индии превысило численность жителей Китая на 5 млн человек, достигнув 1,417 млрд граждан. По оценкам исследовательской платформы Macrotrends, в стране на сегодняшний день проживает уже 1,423 млрд человек.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения. По его словам, в настоящее время важно быть готовыми к тому, чтобы вовремя обеспечить безопасность жителей, в частности это касается системы оповещения населения, которая, несмотря на дежурный характер, в нынешних условиях очень важна, отметил он.
- Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина заявила, что в 2022-м инвестиции в экономику республики выросли. По итогам года они ожидаются в размере 850 миллиардов рублей.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную подведению итогов 2022 года для российской дипломатии. Он заявил, что российское правительство отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его «формулы мира». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Правительство России не поддержало законопроект об установлении 31 декабря выходным днем. Закрепление еще одного нерабочего дня посчитали избыточным.
- Средняя продолжительность жизни населения Татарстана в 2022 году выросла на 3,3 года и составила 74,6 года, сообщил глава республиканского Минздрава Марат Садыков. За последние 20 лет младенческая смертность в регионе снизилась в 3,5 раза. Подробности — в материале «Реального времени».
- Глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли при падении вертолета в Броварах Киевской области. Всего известно о 14 погибших, один из них — ребенок. Девять человек находились на борту вертолета. Ранения получили 25 человек, включая 11 детей.
- Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области — 100 тысяч рублей. Ее смогут получить те, кто вынужденно покинул место постоянного проживания и прибыл в республику в экстренном массовом порядке.
- В Вахитовском районном суде Казани стартовали прения по делу о краже сейфа с 14,7 миллиона рублей из здания отдела Следственного комитета. Гособвинитель Руслан Байбиков запросил для экс-следователя Марата Шакирова, который является организатором этой кражи, 7 лет колонии общего режима. Защита попросила время для подготовки к прениям, и заседание отложили на февраль. Подробности — в материале «Реального времени».
- Газета Die Welt выяснила, что отключение России от платежной системы SWIFT и заморозку активов ЦБ в начале 2022 года инициировал экс-премьер Болгарии Кирилл Петков. По информации издания, Петков 25 февраля прошлого года посетил неформальное заседание Европейского совета в Брюсселе. Тогда он предлагал европейским лидерам отключить Россию от SWIFT. Многие главы государств высказывали сомнения, но все же Комиссия ЕС поддержала этот шаг.
- Начальник ГУ МЧС России по республике Рафис Хабибуллин рассказал, что в 2022 году в республике произошло 4,9 тысячи пожаров, что на 18% меньше, чем в 2021-м. По его словам, во всех округах и районах республики, за исключением Алексеевского, отмечается положительная тенденция сокращения пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму около 2,8 млрд рублей.
- Согласно отчету Brand Finance Global, крупный онлайн-ретейлер Amazon обошел Apple в рейтинге самых дорогих брендов, несмотря на потерю $51 миллиарда за год. Компания заняла первое место рейтинга со стоимостью бренда в $299,3 миллиарда.
- Новым спортивным директором ФК «Рубин» стал 52-летний Эдуард Сафонов. В 2003—2005 годах он работал техническим директором казанского футбольного клуба, а с 2017 по 2020 год — тренером-консультантом «Оренбурга». В 2021—2022 годах Сафонов был замгендиректора по спортивным вопросам, а затем стал руководителем ФК «Кубань» (Краснодар).
- Казанское МУП «Водоканал» потратит 8 миллионов рублей на оказание комплекса услуг в области охраны атмосферного воздуха для объектов третьей категории. Предприятие намерено заключить контракт в конце этого месяца. Исполнитель должен разработать и согласовать проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу и провести расчеты по объему выбросов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Обновление маршрутной сети общественного транспорта Казани затягивается. В августе прошлого года власти города обещали, что разработчик завершит работу к 1 октября, а уже в середине осени стало известно, что срок сдвинут на конец 2022-го. В мэрии города заявили, «что ни о каком срыве срока речи не идет», а информация о доработке проекта подразумевает обсуждение «с разными сторонними экспертами».
Ключевые события 329-го дня специальной военной операции на Украине:
- «С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы», — заявил президент России Владимир Путин, говоря о спецоперации. Он отметил, что речь идет о единстве и сплоченности многонационального российского народа, мужестве и героизме бойцов в рамках СВО, а также о работе оборонно-промышленного комплекса.
- Минобороны России сообщило, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в ДНР. Огневую поддержку штурмовым группам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все планы по производству военной техники для снабжения войск, участвующих в спецоперации на Украине, выполнены. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно «в непрерывном режиме» наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса и закупать все необходимое оборудование.
- На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны. Уничтожено свыше 60 военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США.
- На Красно-Лиманском направлении ВС России нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Украинские силы потеряли более 90 бойцов, боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.
- На Донецком направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град». В районе Краматорска ликвидирован склад боеприпасов ВСУ к РСЗО HIMARS и «Град».
- На Южно-Донецком направлении артиллерией Восточного и Южного военных округов, а также подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное. Общие потери украинских войск составили до 90 бойцов, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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