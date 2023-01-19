Каждый третий казанец получил премию по итогам 2022 года

Фото: realnoevremya.ru / Елизавета Пуншева

Каждый третий казанец получил премию по итогам 2022 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики выяснили, что женщин по итогам года поощряли чаще чем мужчин. Согласно исследованию, бонусы в конце года получили 37% женщин. Среди мужчин данный показатель чуть меньше и составляет 22%.

Также исследование показало, что чаще всего дополнительное жалованье получали казанцы возрастом от 35 до 44 лет. Среди молодых и более зрелых сотрудников число тех, кого удостоили финансовых бонусов, меньше (43%).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 10 декабря 2022 года сервис SuperJob выяснил, что 3 из 10 казанцев рассчитывают на выплату годовой премии. Также исследование показало, что каждая третья компания (34%) планирует выплачивать премии своим сотрудникам по итогам года. 21% компаний наградит бонусами каждого работника. Еще 13% сделают это выборочно и в связи с этим будут обращать внимание на результаты работы.



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Антон Гаврилов