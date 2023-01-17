Власти Казани повысят стоимость одного «квадрата» жилья для расчета платежеспособности молодых семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани намерены увеличить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе для расчета размера платежеспособности молодых семей, выяснило «Реальное время». На I квартал 2023 года его планируется установить в размере 128 213 рублей.

По сравнению с IV кварталом 2022 года норматив стоимости одного «квадрата» общей площади жилья для расчета размера платежеспособности молодых семей вырастет на 472 рубля, или 5,3%.

Напомним, власти Казани установили норматив стоимости «квадрата» общей площади жилья на IV квартал прошлого года для расчета платежеспособности молодых семей в октябре 2022-го. Он составлял 121 741 рубль.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во втором квартале 2022 года норматив стоимости «квадрата» общей площади жилья на IV квартал прошлого года для расчета платежеспособности молодых семей в Казани составлял 101 776 рублей. На третий квартал он был установлен в размере 115 859 рублей.

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Татьяна Демина