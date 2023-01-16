Итоги дня: результаты турсезона в Татарстане, задержание главы «Коза ностры», отставка министра обороны ФРГ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 16 января:
- Минстрой обсуждает внедрение в России единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги. Предполагается переход к электронным платежным документам на оплату, которые будут формироваться в ГИС ЖКХ. Как отмечают авторы инициативы, это позволит повысить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей, а также снизить расходы на печать и доставку квитанций.
- Кабмин России принял поправки, по которым отечественные авиакомпании и предприятия смогут снимать исправные запчасти с лайнеров для их хранения или установки на другие. Однако на такие детали должны оформляться разрешительные документы. При снятии нужно задокументировать анализ их эксплуатации и оценку состояния.
- Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что за 2022 год в республике зафиксировали около 380 тысяч DDoS-атак на информационные системы правительственного Центра обработки данных. По его словам, мощность отраженных кибератак превысила 3,5 Гбит/с, заблокировано более 15 тысяч атакующих IP-адресов.
- В Татарстане могут утвердить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Предполагается, что они будут действовать с 1 сентября 2023 года и по 1 сентября 2029 года включительно. Нововведения не будут распространяться на правоотношения по содержанию и использованию служебных животных, а также собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Верховный суд России признал международное движение МКУ* («Маньяки. Культ убийств»* , «Молодежь, которая улыбается»*) террористической организацией и запретил его деятельности в стране. Оно создано на Украине и основано на нацистской идеологии. Его цель — образование «расово чистого государства».
- Аудитор Счетной палаты Татарстана Ильнур Мубараков отметил факт «увеличения числа трудоустроенных граждан». По его словам, численность человек, обратившихся в центры занятости в 2020 году составила 159 тысяч человек, в 2021 году — 90 тысяч, а за 9 месяцев 2022-го — 57 тысяч. Однако поверивших в возможность помощи от центров занятости, равно как и трудоустроенных ими, с каждым годом все меньше.
- В конце недели в Татарстане ожидается потепление. В пятницу и субботу местами пройдет небольшой снег, усилится ветер. Дневные температуры составят от 2 до 7 градусов мороза.
- Вице-премьер России Александр Новак заявил, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 28%, или на 2,5 триллиона рублей. Добыча нефти увеличилась на 2%, до до 535 миллионов тонн, а экспорт — на 7%.
- «Татнефть» ликвидировала две компании со штаб-квартирой в Швейцарии — это трейдинговая «дочка» Tatneft Europe AG и расчетно-финансовая Tatneft Explora AG. Упразднение крупных агентских компаний Tatneft Oil AG связано с сокращением сотрудничества с европейским бизнесом в условиях санкций. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт об отставке. Как рассказали власти страны, преемника определят в ближайшее время. СМИ сообщают, что у канцлера сейчас проблемы с поиском кандидата.
- В Вахитовском районном суде Казани рассмотрят дело капитана теплохода «Восход-51», который 29 мая 2022 года, будучи пьяным, управлял судном, с пассажирами на борту. Он нарушил правила плавания по внутренним водным путям, в результате чего допустил посадку судна на мель. Пострадали 6 пассажиров.
- «Эдельвейс групп» продолжает судебное разбирательство с исполкомом Казани из-за утраченного имущества на Центральном стадионе. Холдинг требует «восстановить здание спортивного павильона» и довести его до состояния, какое было у него «на момент получения» по акту приема-передачи в июле 2007 года, согласно техпаспорту 1990 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что на сегодняшний день в школах города насчитывается 166 тысяч учеников. По его словам, в течение ближайшей пятилетки за парты сядут 195 тысяч детей.
- В Италии карабинеры задержали Маттео Мессину Денаро, считающегося главой сицилийской преступной организации «Коза ностра». Полиция пыталась найти его с лета 1993 года, с того момента, как он пропал во время отдыха в Тоскане. Сложность для них представляло то, что Денаро изменил свою внешность, сделав пластическую операцию.
- Советский райсуд Казани вынес приговор по делу о покушении на жизнь ВИП-коммунальщика Татарстана — 31-летний Анатолий Шильников получил 7 лет за выстрелы в экс-гендиректора ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Богатова. Однако суд не согласился с версией обвинения, что преступление совершалось по найму, в составе группы и в связи со служебным положением потерпевшего.
- ПАО «КАМАЗ» вышло из состава совладельцев казахстанского ТОО KamLit KZ, которое занимается строительством заводов по производству чугунного литья в Кустанае. В конце 2021 года КАМАЗ владел 39% долей TOO KamLit KZ. Но к уже концу 2022-го доля перешла в управление ТОО HEAT Motors.
- Правительство Татарстан определилось с представителем республики в правление АНО «Футбольный клуб «Рубин». Им назначен вице-премьер — руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров.
- Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что турпоток в регион по итогам 2022 года должен составить 3,7 миллиона человек, что на 12% больше показателя 2021-го. Объем платных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей по итогам прошлого года составит 39,5 миллиардов рублей.
- Среди проблем в 2022 году туристы, посетившие Татарстан, чаще всего отмечали снижение уровня сервиса, небольшое количество флота для речных поездок и прогулок до турцентров и нехватку туристических автобусов. Среди трудностей туротрасли республики — дефицит гостиниц и кадров в период высокого туристического сезона.
- Татарстан должен сделать три шага к развитию государственно-частного партнерства: внедрить минимальный гарантированный доход инвестора, повысить квалификацию специалистов по публичной инициативе и усовершенствовать законодательство об инвестициях. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
- Суд в Челябинске заключил на два месяца под стражу председателя татарстанской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат». Его обвиняют в мошенничестве на 2 миллиона рублей. По версии следствия, в августе-сентябре прошлого года он предложил жене обвиняемого экс-директора ОГКУ «Челябоблинвестсрой» посредничество в передаче взятки должностным лицам для изменения обвиняемому меры пресечения на домашний арест. По данным из открытых источников, председатель организации — Булат Ахметгаянов.
- Российский истребитель Су-27 Балтфлота обнаружил приближающийся к государственной границе страны самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. Он проводил его над акваторией Балтийского моря. Нарушения государственной границы России не допущено.
Ключевые события 327-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины. Как отметили в пресс-службе российского лидера, «по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека» был затронут вопрос обмена пленными и ранеными.
- Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков заявил, что единственным учредителям и руководителям предприятий могут предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации. По его словам, данная категория граждан составляет «незначительную часть» от общего числа призванных, но при этом «пользу экономике они приносили огромную».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. По его словам, атакуются лишь военные цели, которые могут быть очевидными или замаскированными.
- На Купянском направлении ВС России нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое. Уничтожено более 30-ти украинских бойцов, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении ВС России ударили по скоплениям живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны. Уничтожено свыше 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.
- На Донецком направлении ВС России продолжают наступление. За сутки уничтожено более 50-ти бойцов ВСУ, бронетранспортер и восемь автомобилей.
- На Южно-Донецком направлении нанесено поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ и 108-й бригаде территориальной обороны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и подразделения Черноморского флота за день сбили десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать город. Он отметил, что все дроны удалось сбить над морем.
*признана в России террористической организацией, запрещена в РФ.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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