На допрос в Верховный суд Татарстана пришли родители и брат «казанского стрелка»

Сегодня в Верховном суде РТ ожидается допрос родственников обвиняемого в массовом убийстве выпускника гимназии №175 Казани. Повестки на допрос получили отец, мать и брат Ильназа Галявиева, передает с места журналист «Реального времени».



Первоначально допросить членов семьи «казанского стрелка» суд планировал еще в минувший четверг, однако Галявиевы уведомили суд, что все трое ненадолго уехали из города. Сегодня они пришли на процесс за полчаса до его начала. Комментировать свою позицию журналисту «Реального времени» отказались.

В ходе предварительного следствия близкие обвиняемого рассказывали, что знали о покупке оружия, но о замысле сына и брата не подозревали.

Ранее в разговоре с представителями СМИ отец подсудимого неоднократно заявлял, что не верит в то, что его сын действовал в одиночку, считает, что тот оговорил себя.

Напомним, Ильназа Галявиева обвиняют по пяти статьям УК РФ, связанным с нападением на казанскую гимназию 11 мая 2021 года, включая убийство девяти человек, покушение на жизнь еще 643 детей и 12 взрослых, изготовление взрывчатки. В ходе предварительного следствия и на старте процесса в Верховном суде республики он полностью признал вину.

Группу гособвинителей возглавляет прокурор Татарстана Илдус Нафиков.