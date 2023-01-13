«Коммерсантъ»: в России рассматривают возможность возобновления поставок электроэнергии в ЕС

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) может учесть в схеме и программе развития энергосистем России (СиПР) на 2023—2028 годы объемы экспорта электроэнергии из России в страны Евросоюза. Хотя поставки туда не идут с весны 2022 года из-за невозможности денежных расчетов на фоне санкций, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу, составленному на основе данных «Интер РАО», предполагаемый объем поставок из России в Финляндию в 2023 году может составить до 4 млрд кВт•ч, а в Латвию, Литву и Эстонию — 2,4 млрд кВт•ч.

Причем общий объем зарубежных поставок в текущем году упадет до 12,9 млрд кВт•ч, что чуть выше показателя за пандемийный 2020 год. Таким образом, предполагаемый экспорт в ЕС — почти 49% от общего объема продаж в текущем году.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Низаметдинов

Предполагаемые поставки в Финляндию с 2023 по 2028 год включительно составят 24 млрд кВт•ч. В Латвию, Литву и Эстонию экспорт будет идти до 2025 года и в общей сложности достигнет примерно 6,7 млрд кВт•ч, говорится в документе. С 2026 года экспорт в Прибалтику остановится.

Напомним, еще в марте прошлого года в МИД России заявили, что страна готова к противостоянию с Европейским союзом в энергетической сфере, если в этом возникнет необходимость.

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Айрат Назипов