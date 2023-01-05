Сегодня в Татарстане облачно и до -13 градусов

Сегодня в Татарстане, 5 января, ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Ветер западный с переходом на северо-западный, днем умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -12... -17˚, в восточных районах и при прояснениях -18... -23˚. Максимальная температура воздуха днем -4... -9˚, в восточных районах -8... -13˚.



Утром и днем прогнозируют небольшой и умеренный снег, местами слабую метель. Ночью и утром в отдельных районах республики возможен туман. На дорогах ожидается гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госавтоинспекции Татарстана водителей предупредили о значительном понижении температуры в республике в ночь с 6 на 7 января. С пятницы по субботу температура воздуха опустится до -29 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, на дорогах — гололедица.

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Илина Хакимова