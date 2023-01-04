Глава Минкульта Киргизии запретил артистам петь под фонограмму
Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму. Об этом сообщает «РИА Новости».
— С 1 января 2023 года артистам Кыргызстана запрещается использовать фонограмму. Соответствующий приказ <…> подписал министр культуры Алтынбек Максутов, — говорится в документе.
Как рассказали в пресс-службе министерства, живое исполнение становится обязательным в зданиях госучреждений образования и культуры, театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях и библиотеках. Кроме того, запрет распространяется на выступления на массовых культурных мероприятиях.
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