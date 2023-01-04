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Глава Минкульта Киргизии запретил артистам петь под фонограмму

04:12, 04.01.2023 2
Глава Минкульта Киргизии запретил артистам петь под фонограмму
Фото: ru.wikipedia.org

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму. Об этом сообщает «РИА Новости».

— С 1 января 2023 года артистам Кыргызстана запрещается использовать фонограмму. Соответствующий приказ <…> подписал министр культуры Алтынбек Максутов, — говорится в документе.

Как рассказали в пресс-службе министерства, живое исполнение становится обязательным в зданиях госучреждений образования и культуры, театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях и библиотеках. Кроме того, запрет распространяется на выступления на массовых культурных мероприятиях.

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Максим Кокунин
ОбществоКультура

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 янв
    ого, жестко
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  • Анонимно 04 янв
    Российские артисты сразу же покинут эстраду, отдай им такой приказ, они ведь привыкли народ дурить под фанеру рот открывать
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