Итоги дня: рост стоимости проезда в Казани, переговоры Путина и Си Цзиньпина, Волож покинул «Яндекс»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 30 декабря:
- Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства пригласил китайского лидера приехать в Москву весной 2023 года. Как рассказал Путин, по итогам года товарооборот стран вырастет примерно на 25%. По его словам, при такой динамике, установленной к 2024 году целевой планки в $200 млрд он может достигнуть досрочно. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией.
- Также президент России выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонаро по поводу смерти легендарного футболиста Эдсона Арантиса ду Насимента, более известного как Пеле. В телеграмме Владимир Путин рассказал, что он лично общался с Пеле, и отметил, что сохранит «самые светлые воспоминания о нем».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2024 году запланированы выборы президента. Говоря о том, как скажется факт предвыборного года на работе администрации главы государства, он отметил, что для Путина это «никогда не было главным». Он также подчеркнул, что для Путина важнее предметная работа и очевидные результаты.
- Кроме того, Песков отвечая на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин поздравлять с Новым годом президентов США и Франции, а также канцлера ФРГ, заявил, что они «сами не отправляют никаких поздравлений». Учитывая их недружественные действия, президент не будет их поздравлять, отметил он.
- В начале 2023 года в общественном транспорте Казани вырастет стоимость проезда при оплате банковской картой. Она составит 35 рублей, что на 4 рубля больше, чем сейчас. Стоимость проезда при оплате наличными останется прежней. Она составляет 36 рублей. При оплате транспортной картой стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе или трамвае составит 35 рублей. При покупке 100 поездок и более стоимость одной составит 25 рублей. Стоимость проезда также поднимется и в Набережных Челнах.
- Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что для жителей Татарстана год начнется с «аномального тепла». Так, температура воздуха достигнет -4 градусов, что на 5 градусов превышает среднесуточную для января норму. По его словам, в этот период также высока вероятность осадков, но выпадут они в меньшем количестве, чем наблюдалось на протяжении декабря. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год. Так, в отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов. Сюда относятся: социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.
- Власти Татарстана утвердили порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью жителей республики. Так, в перечень мер, которые будут предприниматься меры для снижения риска входят мониторинг популяции бездомных животных, отлов и помещение их в приют и другие профилактические мероприятия.
- Правительство России одобрило и представило президенту Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. В документе говорится, что предложение представлено главе государства для внесения в Госдуму.
- Основатель «Яндекса» Аркадий Волож сообщил об уходе из компании. Напомним, экс-глава компании попал в санкционный список Евросоюза 3 июня. После этого он оставил руководящие должности — вышел из совета директоров и покинул пост гендиректора группы.
- Россияне в третьем квартале текущего года перевели на депозиты за рубежом почти 1,47 триллион рублей. Стоит отметить, что это максимальное значение за все время публикации таких данных Банком России». Показатель третьего квартала этого года превысил первый и второй кварталы 2022-го (543,4 миллиарда рублей и 550,7 миллиарда рублей, соответственно).
- Минфин России сообщил о том, что инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в активы, номинированные в долларах США, исключено. Как рассказали в ведомстве, в стране была утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте. Так, максимальная доля китайских юаней ограничена 60%, безналичного золота — 40% (ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно).
- Кроме того, в Минфине сообщили, что в следующем году россиянам впервые начислят налог на доходы со вкладов — им будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за год, если ключевая ставка не превысит нынешние 7,5%. Уточняется, что его будут взимать в размере 13%.
- Российский футбольный союз не смог принять окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию. Отмечается, что исполком организации создаст рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы. Напомним, Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские команды от участия во всех соревнованиях после начала спецоперации на Украине.
- Вместе с этим глава РФС Александр Дюков сообщил, что сегодня исполком организации совместно с УЕФА принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры. По его мнению, ФИФА заинтересуется данным предложением.
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение провести тестовые мероприятия «Игр Будущего» 2024 года в 2023 году. Он отметил успешные соревнования в Казани в 2022 году. По его словам, общий охват аудитории составил 180 миллионов человек, что является показателем популярности фиджитал-движения. Также турнир «Игры Будущего» обладает колоссальным коммерческим потенциалом и способен привлечь достаточно партнеров, подчеркнул Чернышенко.
- Разработка проектной документации по расчистке русла реки Ноксы с притоками в Казани обойдется городскому бюджету в 9,5 млн рублей. Договор с подрядчиком уже заключен — им стало самарское ООО «Еврогеопроект». Компания, ставшая исполнителем данного проекта, существует с 2008 года и имеет большой опыт в осуществлении целого комплекса инженерно-технических и проектных работ. Всю документацию необходимо подготовить до 31 мая 2023 года.
- Национальный расчетный депозитарий (НРД) начал разблокировку иностранных активов по лицензии Люксембурга, позволяющей вывести бумаги и деньги из Clearstream. Первым шагом стало выделение и обособление бумаг на Московской бирже, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream. Следующим шагом должен стать перевод бумаг в другие, свободные от санкций депозитарии.
- В Казани разрешился спор между яхтсменом Олегом Тюриным и его бизнес-партнером Андреем Трофимовым. Суд отменил сделку по продаже за 100 рублей акватории Волги у полуострова Локомотив. Так, договор между Центром парусного спорта и ООО «Волжский» признали недействительным. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Торговый представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков рассказал, что товарооборот между Россией и республикой по итогам 11 месяцев 2022 года впервые в истории превысил $1,5 миллиарда. По его словам, это рекордный объем за всю историю торгово-экономических отношений двух стран. Россия по-прежнему удерживает первое место среди торговых партнеров Таджикистана, подчеркнул он.
- Народный совет Луганской Народной Республики (ЛНР) единогласно поддержал принятие новой конституции. За принятие документа проголосовали все 43 присутствовавших на очередном пленарном заседании депутата.
- Российские авиаперевозчики смогут продолжить эксплуатацию самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний. Как рассказали в пресс-службе Кабмина порядок дальнейшей эксплуатации самолетов продлили на два года. Отмечается, что данное решение позволит авиакомпаниям в дальнейшем сохранить парк воздушных судов и обеспечить достаточный объем пассажирских авиаперевозок.
- Власти Татарстана выделят многомиллионные гранты на создание и развитие передовых инженерных школ на базе республиканских вузов в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Учреждения появятся в регионе в рамках реализации федерального проекта «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане открыли движение по новой автодороге в обход села Сарманово. Ее протяженность составляет более 8,3 км, общая сумма финансирования строительно-монтажных работ в текущем году составила 290 млн рублей из бюджета республики.
- МВД России изучает предложение не штрафовать водителей автотранспорта в период аномальных погодных условий. Соответствующее предложение направил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова депутат Госдумы Василий Власов. По его словам, на протяжении нескольких недель во многих регионах идут непрерывные снегопады, которые еще будут продолжаться в предстоящие недели.
- «Яндекс», VK, Сбербанк и «Ростелеком» хотят создать компанию-разработчика новой мобильной операционной системы на базе Android, а еще создать платформу на замену Google Mobile Services. Как рассказал источник в правительства, Минцифры планирует подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков. В компаниях, что названы выше не стали комментировать данную новость.
- Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что информационные атаки на Россию, ведущиеся с начала спецоперации на Украине, обошлись их организаторам уже более чем в $18 млрд. По ее словам, эти средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров — иностранных агентов, приобретение рекламного трафика, накрутку поисковой выдачи и др.
- Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил упростить в России правила госпитализации несовершеннолетних. Он отправил соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Сейчас медучреждения устанавливают перечень документов и анализов для плановой госпитализации детей. Все данные должны быть у пациента на руках в момент поступления в приемное отделение, рассказал он.
- Как стало известно «Реальному времени», совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» одобрил продажу оставшихся акций компании «Татшине», подконтрольной госхолдингу «Татнефтехиминвест-холдинг». Решение было принято единогласно. Воздержавшихся и противников этой идеи не было.
- Два стратегических ракетоносца Ту-160М, построенных в Казани на авиазаводе им. Горбунова, переданы для летных испытаний военным. Один из них был построен с нуля, а второй лишь прошел глубокую модернизацию. По словам директора казанского завода Николая Савицких, со сдачей опытного образца бомбардировщика Казань справилась с амбициозной задачей по перевооружению армии. Подробности — в материале «Реального времени».
- По данным агентства Bloomberg, богатейшие россияне потеряли в общей сложности более $90 млрд из-за событий вокруг Украины. Так, 24 февраля они потеряли $26,6 миллиардов, а в течение года еще $47 миллиардов. Стоит отметить, что агентство не уточняет, кто подразумевается под богатейшими гражданами России россиянами и не приводит обоснования цифр.
- В дни новогодних праздников в Казани меняет график работы ряд учреждений. Касается это не только поликлиник, почтовых отделений и МФЦ, но и торговых центров, где в эти дни наблюдаются ажиотаж и огромные очереди. О том, как работают эти и другие учреждения в период праздников с 31 декабря по 8 января — в материале «Реального времени».
Ключевые события 310-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России сообщило, что 29 декабря российскими Вооруженными Силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления и объектам энергетики Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
- В результате удара было остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения ЖД перевозок иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.
- На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кругляковка. Уничтожено до 60-ти украинских бойцов, три боевые бронированные машины и два пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Ямполовка ударами авиации по 110-й бригаде территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
- На Донецком направлении в ходе наступления российских войск нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красная Гора и 60-й механизированной бригады в районе населенного пункта Клещеевка. Потери украинских войск составили до 50-ти украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.
- На Южно-Донецком направлении ударами авиации по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка, уничтожено более 70-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
- Всего с начала спецоперации уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2 756 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 399 зенитных ракетных комплексов, 7 313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 827 единиц специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаБизнес Татарстан
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