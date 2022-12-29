За осквернение георгиевской ленты грозит до 5 миллионов рублей штрафа — это много или мало?

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты — ее приравняли к символам воинской славы. Санкция предусматривает до 5 миллионов рублей штрафа.

За публичное осквернение символа воинской славы в России гражданина могут наказать штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. За те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, грозит от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

Согласно закону, использование георгиевской ленты допускается лишь в целях, связанных с исторической памятью, например, во время проведения органами власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы или связанных с событиями Великой Отечественной войны. Также решено использовать ее на мероприятиях, увековечивающих память российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, во время памятных дат и мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

5 миллионов рублей — это:

$70 100 или €66 085 по курсу ЦБ на сегодня.

или по курсу ЦБ на сегодня. Зарплата жителя России за 6 лет и 8 месяцев — согласно официальной статистике, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в октябре составила 62 450 рублей.

— согласно официальной статистике, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в октябре составила 62 450 рублей. Максимальный размер штрафа, предусмотренный Уголовным кодексом России .

. Тысяча минимальных штрафов. Предусмотренный УК России минимальный штраф составляет 5 тысяч рублей.

125 штрафов за вандализм — за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах могут назначить до 40 тысяч рублей (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

— за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах могут назначить до 40 тысяч рублей (ч. 1 ст. 214 УК РФ). 125 штрафов за осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовения — ч.1 ст. 244 УК РФ предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей.



— ч.1 ст. 244 УК РФ предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей. 100 штрафов за клевету — за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ч. 1 ст.128.1 УК РФ), могут назначить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

— за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ч. 1 ст.128.1 УК РФ), могут назначить штраф в размере до 50 тысяч рублей. 62,5 суммы штрафа за жестокое обращение с животными — ч. 1 ст. 245 УК России предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей.

— ч. 1 ст. 245 УК России предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей. 5 штрафов за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере — УК России предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона рублей.



— УК России предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона рублей. 1 666 минимальных административных штрафов гражданину за оскорбление — за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме КоАП России (ч. 1 ст. 5.61.) предусматривает для физлиц штраф от 3 тысяч рублей.

— за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме КоАП России (ч. 1 ст. 5.61.) предусматривает для физлиц штраф от 3 тысяч рублей. 100 административных штрафов за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики — по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ гражданину грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина