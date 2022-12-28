Итоги дня: пожизненное для Бекмансурова, переговоры Россия — Турция — Сирия, Роскачество vs «Хагги Вагги»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 28 декабря:
- В Москве прошли трехсторонние переговоры министров обороны и глав разведок России, Турции и Сирии — Сергея Шойгу и Сергея Нарышкина, Хулуси Акара и Хакана Фидана, Али Махмуд Аббаса и Рафика Шахадаха. Стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога и признали необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом. Стоит отметить, что это первый официальный контакт представителей Турции и Сирии за последние 10 лет.
- В Пермском краевом суде сегодня огласили приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в университете утром 20 сентября прошлого года. Его признали виновным по статье об убийстве двух и более лиц. Несмотря на то, что адвокат настаивал на смягчении наказания, суд назначил Бекмансурову пожизненное лишение свободы.
- Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Так, система страхования на случай банкротства НПФ или лишения его лицензии создается на базе Агентства по страхованию вкладов. Согласно новым законам, компенсации будут выплачивать из фонда гарантирования пенсионных резервов, который будет пополняться из взносов НПФ и других источников.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства страны заявил о снижении ВВП за 11 месяцев почти на 2%. Он подчеркнул, что «негативные прогнозы многих экспертов и аналитиков не сбылись».
- Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что первый самолет Ту-214 с российским двигателем ПС-90А планируют поставить в 2023 году. По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжит выполнять обязательства перед спецзаказчиками и государственными структурами. Также к ним добавятся коммерческие поставки, подчеркнул он.
- Также он сообщил, что сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может начаться в 2024 году, одновременно там ожидается открытие дилерского центра. Он пояснил, что такое намерение сохраняет эмиратский холдинг Tawazun. Ожидается, что 2023 год будет организационным, а уже с 2024-го начнется сборка, отметил министр.
- Что касается Aurus, то сегодня там произошли и кадровые изменения. Так, бывший гендиректор Renault в России Андрей Панков, занимавший эту должность с 2015 по 2019 годы, возглавил «ООО «Аурус Моторс».
- Операционная система Windows вновь стала доступна для скачивания в России. Теперь пользователи с российскими IP-адресами вновь могут установить Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, а также последнюю версию ОС — Windows 11 22H2. Также стала доступна переустановка софта, «помощник по установке Windows» для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что по итогам 2022 года в России общая площадь построенного жилья превысит 100 млн кв. метров, что станет очередным рекордом. По его словам, точная площадь построенного в 2022 году жилья станет известна в конце января. Вице-премьер уверен, что цифра будет больше 100 млн «квадратов», хотя сохранить текущие темпы будет тяжело.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом Аль-Джарваном. Глава республики рассказал о том, как в России на федеральном уровне отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Также он отметил, что в стране с глубоким уважением относятся к представителям всех религий.
- Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил, что предприятие планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей в 2023 году. По его словам, в следующем году компания лишь увеличит инвестпрограмму на треть в годовом выражении. Кроме того, КАМАЗ практически завершает ранее запланированную программу, остался только проект по освоению мостов, добавил он.
- Сегодня Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты на заочный арест экс-главы Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана Ирека Набиева. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе суда, «решение оставлено без изменений». Напомним, 8 декабря сотрудники СК обратились в Нижегородский областной суд с ходатайством о заключении Набиева под стражу с момента его задержания на территории страны. Суд согласился с данной мерой для заочно обвиняемого в похищении человека, мошенничестве и получение взятки в особо крупном размере.
- Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что банки реструктуризировали 155 тысяч кредитов мобилизованных и их родственников на 58,8 млрд рублей — объем оказался меньше планируемого Банком России в сентябре в два раза. Вместе с этим Данилова отметила, что доля реструктуризаций в ипотечном кредитовании растет медленнее, чем в потребительском, — по состоянию на 1 декабря реструктурирован лишь 1% портфеля (в пандемию — 4,4%).
- Председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе сообщил, что компания запустит вторую очередь комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа «Садилово» в Татарстане в 2023 году. По его словам, к проектированию первой очереди завода уже приступили (технологическая линия — 7 тонн СПГ в час). В будущем также предполагается три очереди, вторая и третья — по 10 тонн.
- На установку стелы «Город трудовой доблести» из казанского бюджета будет выделено 129,8 миллиона рублей с учетом НДС. Стоит отметить, что контракт с подрядчиком заключили уже на днях — им стало ООО «Волга-Автодор». Компания известна как строитель Вознесенского тракта и дороги-дублера Горьковского шоссе.
- Уголовное дело директора казанской гимназии №175 Амины Валеевой, экс-директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина вернется в Следственный комитет. Это связано с тем, что прокуратура Татарстана отказалась утверждать им обвинение, посчитав необходимым проведение дополнительного расследования. Какие именно пробелы в обвинении и материалах следствия обнаружили ее представители пока неизвестно.
- С начала следующего года минимальная розничная цена за 0,5 бутылки водки в России составит 281 рубль. По сравнению с текущим годом стоимость вырастет на 20 рублей (сейчас она составляет 261 рубль). Вместе с этим минимальная отпускная цена на водку у производителей со следующего года составит 229 рублей за пол-литра. Сейчас она установлена в размере 214. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».
- Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что Татарстан в этом году полностью выполнил программу капитального ремонта в школах. Также, по его словам, в число таких регионов вошли соседние с республикой Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Пермский край, а еще Оренбургская, Пензенская, Самарская области.
- Российский гостиничный оператор и девелопер KravtGroup планирует построить бизнес-отель на 120 номеров в столице Марий Эл — Йошкар-Оле. Так, Kravt Hotel Yoshkar Ola расположится в центральной части города. Проект реализуется по инициативе главы региона Юрия Зайцева и при содействии Сбербанка. Объем инвестиций в строительство составит 1,2 млрд рублей, а открытие объекта планируется в IV квартале 2024 года.
- Замруководителя фракции «Единая Россия» в ГД Андрей Исаев сообщил, что законопроект, запрещающий сотрудникам ряда отраслей работать дистанционно из-за границы, могут внести в Госдуму в ближайшее время в начале 2023 года. По его словам, проект находится в достаточно высокой степени проработки.
- Первая совместная заявка Казанского вертолетного завода (КВЗ) и Казанского федерального университета (КФУ), поданная для участия в конкурсе Минобрнауки России по распределению бюджетных субсидий, не попала в число финалистов. Стоит отметить, что ей не хватило всего 2,5—3,5 балла, чтобы войти в 15 отобранных проектов, финансируемых по нацпроекту «Наука и университеты». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство не поддерживает инициативу ввести ограничения для IT-специалистов на выезд за рубеж. По его словам, данные меры наоборот окажут вред. Шадаев также рассказал о намерении поднять вопрос о расширении списка IT-специальностей, которые позволяют получить отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас в списке — 75 профессий.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что к концу года в России ожидаемая продолжительность жизни составит 72,4 года, это больше на 2,4 года по сравнению с показателями 2021 года. По его словам, специалисты не ожидали, что в первые четыре месяца 2022 года данный показатель переступит порог в пределах 71 года.
- После исследования «Роскачества» в России снимают с продажи детские игрушки «Хагги Вагги». Отмечается, что данные игрушки по большей части производятся в Китае, и основные нарушения связаны с отсутствием в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара. Кроме того, были обнаружены несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола, индексу токсичности в водной среде, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре 30 °C.
- Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев исполнил желания двух маленьких жительниц региона. В благотворительной акции «Елка желаний» он принял участие еще 21 декабря. Зифа Валиева с пяти лет мечтала побывать на Республиканской елке в Казани. Ей подарили билет на елку, сладости и книги на татарском языке, среди которых большой сборник «Татарские народные сказки». Азалия Муртазина загадала желание побыть кинологом. По просьбе Минтимера Шаймиева Азалию пригласили на базу ОМОН «Ак Барс» Управления Росгвардии по РТ.
Ключевые события 308-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «мирный план» по Украине не может существовать без учета вхождения в состав России четырех новых регионов. Он подчеркнул, что никакой план, который не учитывает данные реалии, «не может претендовать на то, чтобы быть мирным».
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что приоритетом СВО на сегодняшний день является освобождение четырех новых регионов России от угроз нацификации. Он также подчеркнул, что «еще одна важнейшая цель специальной военной операции — недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности».
- Сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины. Стоит отметить, что оба террориста оказались ранее судимыми российскими гражданами. После совершения преступления боевики планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.
- На Купянском направлении в результате поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, а также 3 боевые бронированные машины и два автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены 4 группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское, Терны, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 170-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.
- На Донецком направлении в результате наступления российских войск за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
- На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в районе города Угледар. Уничтожено более 70 бойцов ВСУ и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2 734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7 282 танка и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 737 орудий полевой артиллерии, а также 7 792 единиц специальной автомобильной техники.
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