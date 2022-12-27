Села Татарстана подключат к интернету в 2023 году по программе «Устранение цифрового неравенства»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2023 году в России к интернету по программе «Устранение цифрового неравенства» подключат порядка 1,8 тыс. малых населенных пунктов в нескольких регионах, в том числе в Татарстане, сообщает Минцифры РФ.



С 12 по 26 ноября проходило голосование. По почте проголосовали почти 300 тыс. человек, еще 600 тыс. — на портале госуслуг в онлайн-режиме. Сейчас подводятся итоги голосования, специалисты проверяют условия подключения в населенных пунктах, выбранных участниками.

Больше всего голосов получили из Башкортостана — в общей сложности свои голоса за этот регион отдали 81,8 тыс. человек. Далее идут Краснодарский край (25,5 тыс.) и Челябинская область (21,5 тыс.), пятерку замыкают Татарстан (19,3 тыс.) и Нижегородская область (17,5 тыс.).

Предполагается, что проект позволит провести интернет во все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек к 2030 году. Голосование проводится, чтобы понять, где нужно создать инфраструктуру в первую очередь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце первой четверти насквозь «оцифрованного» XXI века в Татарстане на «главной», московской трассе М-7 остались без надежных средств современной связи десятки километров. Еще хуже дело обстоит в отдаленных населенных пунктах республики — там по-прежнему не «ловит» ни один оператор. «Реальное время» разбиралось, почему вопрос обеспечения жителей региона хотя бы устойчивой голосовой связью, несмотря на клятвенные обещания местных чиновников, не решается уже много лет.

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Маргарита Головатенко