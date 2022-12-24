Сегодня в Татарстане дождь и до +3 градусов
В субботу, 24 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В Гидрометцентре республики прогнозируют снег, в том числе мокрый, и дождь.
Днем в Татарстане ожидается от -2 до +3 градусов. В Казани прогнозируется от +1 до +3 °С, в Набережных Челнах — от -1 до +3 °С.
Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный, южный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 15—17 м/с. На дорогах местами сильная гололедица и снежная каша.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели осадки постепенно прекратятся. В понедельник, 26 декабря, ночные температуры составят -4..-9 градусов, дневные — от -2 до -7 °С.
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