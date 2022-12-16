Итоги дня: Чемезов протестировал «Москвич» в Челнах, сохранение ключевой ставки в 7,5%, Силуанов в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 16 декабря:
- Сегодня министр финансов России Антон Силуанов посетил Казань, где принял участие в совместной коллегии Минфина, Татарстанского управления ФНС, а также Федерального казначейства по итогам исполнения бюджета в текущем году и задачам на следующий год. По его словам, республика сохранила устойчивую ситуацию в экономике, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что большой Государственный совет соберется в четверг, 22 декабря. По его словам, темой собрания станет реализация молодежной политики в современных условиях.
- В Набережных Челнах генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов протестировал новый автомобиль завода «Москвич». Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он прибыл в город с рабочим визитом на заседание совета директоров предприятия. Глава корпорации прокатился на полигоне возле НТЦ КАМАЗа.
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подвела итоги года на заседании совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. По ее словам, годовая инфляция может опуститься ниже 4%, но это не будет характеризовать динамику цен «здесь и сейчас». Кроме этого, она рассказала, что сделка по продаже банка «Открытие» находится на завершающем этапе и ее намерены закрыть уже в декабре. Вместе с этим, по ее словам, Банк России выступает за закрытие схем по «ипотеке от застройщиков». Также ЦБ допустил возможность использовать криптовалюту в стране, но только в рамках экспериментального правового режима, отметила она.
- Банк России оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых. Стоит отметить, что ЦБ оставляет ставку неизменной уже второй раз подряд. До этого регулятор снижал ставку шесть раз подряд. Регулятор отмечает, что нынешние темпы прироста цен — умеренные, а потребительский спрос — сдержанный.
- Также Центробанк сообщил о том, что безработица в России обновила исторический минимум. Вместе с этим ускоряется рост реальных зарплат населения — он может опережать рост производительности труда. Банк объясняет это ограниченными возможностями расширения производства в экономике из-за нехватки рабочей силы в связи с частичной мобилизацией. Но при этом в стране не ожидают ухудшения ситуации из-за военных сборов.
- Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков провел итоговую в этом году пресс-конференцию в новой врачебной амбулатории в Куюках. Глава врачебного ведомства рассказал, что в 2022 году в республике были построены и заложены 34 объекта здравоохранения общей стоимостью 1,15 миллиарда рублей. В том числе начато строительство многопрофильной поликлиники в поселке Осиново и детской городской поликлиники №6 в Дербышках. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Зарегистрированный в Ставрополе торговый дом «Снэкмафия», правообладатель товарного знака «Снекмания», намерен увеличить продажи в Поволжье. Центром бизнеса в регионе станет Казань.Также производитель сухих закусок планирует усилить продажи в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако, по мнению экспертов, на сегодняшний день рынок снеков переживает не лучшие времена, но у небольших региональных производителей появились шансы увеличить свои доли, благодаря снижению активности транснациональных корпораций и продажам через маркетплейсы. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Альметьевске сегодня полностью закрыли школу из-за эпидемиологической ситуации. Как сообщили в Минобрнауки Татарстана, на такие меры пошли, чтобы избежать большого количества заболевших. Вместе с этим в казанских учреждениях образования не планируют вводить внеплановый выходной день из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. А в Набережных Челнах ближайшую субботу, 17 декабря, объявили «Днем здоровья».
- Верховный суд Татарстана признал виновным бывшего начальника казанской колонии №19 Алмаза Тазеева в получении взяток и поборах на ремонт учреждения. Однако ему сократили срок посадки на полгода — с 8 лет до 7,5 года. Как рассказала адвокат осужденного, смягчение наказания произошло за счет прекращения преследования подполковника по трем эпизодам превышения полномочий.
- Соратник основателя криптовалютного проекта Finiko Кирилла Доронина Зыгмунт Зыгмунтович вышел в эфир и подтвердил, что ждет суда по экстрадиции. Он рассказал, что сам обратился в органы власти с заявлением и сейчас находится в Дубае. Напомним, в ноябре Генпрокуратура России сообщала, что Зыгмунтовича задержали в Арабских Эмиратах, но вопрос об экстрадиции решен не был.
- Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что за прошедшие 11 месяцев текущего года температура в стране оказалась на втором месте среди самых высоких за весь период метеонаблюдений. Самым теплым годом в стране является позапрошлый, когда средняя температура была значительно выше нормы, отметил он.
- Вместе с этим Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о существенном ухудшении погоды в ближайшие дни. Так, с 17 по 19 декабря в республике выпадет около половины месячной нормы осадков, при этом температуры поднимутся выше ноля градусов. Ночью в субботу ожидается небольшой снег, днем прогнозируется от -1 до -6 °С. В воскресенье ожидается сильный снег, в том числе мокрый, а также дождь, включая ледяной.
- Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС включил в санкционный список 168 российских компаний. Отмечается, что новые рестрикции коснулись военно-промышленного, горнодобывающего и энергетического секторов, а еще сектора услуг для российского бизнеса. Это уже девятый пакет санкций против России.
- Сегодня на 41-м году жизни умерла заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова. Певице исполнилось 40 лет в феврале этого года. Уроженка Набережных Челнов с 2012 года начала сотрудничество с продюсерским центром «Барс Рекордс». В 2016 году она одержала победу на ежегодной премии канала TMTV в номинации «Любовь зрителей». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Бурятии при посадке на аэродром в Улан-Удэ загорелся вертолет Ми-8, который возвращался после перелета с Байкала. По данным экстренных служб региона, на борту не было пассажиров, но находились три члена экипажа — все они погибли.
- Глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества заявил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией сорваны. Глава государства отметил, что в первую очередь необходимо решить вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.
- В Татарстане для запуска пиротехники задействуют 713 площадок. Кроме того, жителям республики будут доступны 1 577 объектов новогодних мероприятий, а еще 196 мест проведения рождественских праздников.
- Федерация футбола республики переизбрала президента Александра Гусева. Выборы председателя федерации состоялись на отчетно-выборной конференции. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру бывшего президента «Рубина» Александра Гусева. Таким образом, он остался на своем посту и будет работать еще как минимум 5 лет.
- Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил информацию о том, что формат следующего чемпионата мира, который состоится в 2026 году, может измениться. Напомним, что ЧМ-2026 планируется провести в трех странах: Канаде, Мексике и США.
- В Татарстане по итогам 2022 года планируется собрать 1,257 триллиона рублей налогов и сборов. Сумма станет рекордной для республики — она на 12,5% больше, чем в прошлом году. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».
Ключевые события 296-го дня специальной военной операции на Украине:
- Очередной эшелон мобилизованных из сборного пункта в «Казань Экспо» отправился сегодня «на линию». Теперь в столице Татарстана остается еще один полк. Когда его отправят в зону спецоперации, пока неизвестно.
- На Купянском направлении, в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка, уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении, в ходе наступлений на отдельных направлениях и ударов артиллерии, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две БМП и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Червоная Диброва обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы.
- На Донецком направлении российские войска также продолжили наступление, выбивая противника с занимаемых позиций. Так, в районах населенных пунктов Артемовск и Шумы, а также Белогоровка отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.
- На Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое. В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2 673 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 396 зенитных ракетных комплексов, 7 134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 689 орудий полевой артиллерии, а также 7 625 единиц специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьЭкономикаИнфраструктураБизнес Татарстан
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