Итоги дня: «послание» Владимира Путина, частичный масочный режим в Татарстане, жилищный рекорд в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 15 декабря:
- Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%. Вместе с этим глава государства отметил, что в текущем и в следующих годах федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом и это будет лучшим показателем среди G20. Кроме того, он подчеркнул, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала этого года.
- Также российский лидер сообщил, что программу «Льготная ипотека» продлят до 1 июля 2024 года, а ее ставку увеличат с 7% до 8%. Также семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых есть два ребенка, не достигших 18 лет. Размер пособия для беременных также будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума.
- Итоговое заседание Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов с участием Владимира Путина сегодня внезапно обернулось «наказами» президента по ключевым направлениям представителям различных ветвей власти. Дмитрий Песков был вынужден признать, что выступление президента «де-факто похоже на послание». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кроме того, сегодня Владимир Путин изменил состав попечительского совета «Круг добра». В состав совета вошли три человека: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк. Также из состава вывели четырех человек, среди них и уроженка Казани — актриса Чулпан Хаматова.
- Завтра в Казань прибудет министр финансов России Антон Силуанов. Он примет участие в традиционной итоговой коллегии финансовых, налоговых и казначейских органов Татарстана. Главной темой обсуждения, как предполагается, станет вопрос, продолжит ли федеральный бюджет оказывать финансовую поддержку регионам.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в республике ввели ряд ограничений в связи с увеличением числа заболеваемости гриппом и ОРВИ. Теперь жителям нельзя посещать стационарные больницы любых форм собственности, для персонала и посетителей всех медорганизаций ввели масочный режим, а также если 20% детей отсутствуют по причине заболевания, приостановят учебу в школах.
- Верховный суд разрешил гасить задолженность обвиняемых в неуплате алиментов родственникам и друзьям. Отмечается, что «обещания и обязательства должников по алиментам погасить задолженность в будущем «не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности».
- США в очередной раз ввели санкции против российских граждан и организаций — на этот раз в список попали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, Владимир Потанин и его холдинг «Интеррос» и Росбанк. Также в санкционный список внесли 29 российских губернаторов — например, санкции введены против губернатора Московской области Андрея Воробьева, красноярского губернатора Александра Усса, главы Башкирии Радия Хабирова, губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
- В Казани планируют отремонтировать и отреставрировать здание Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, расположенное по ул. Павлюхина, 73. На данный момент ведется поиск разработчика проекта для проведения работ. Разработку проектной документации и получение всех необходимых согласований планируется выполнить до середины июня 2023 года. Из бюджета республики на эти работы выделят 11 миллионов рублей.
Пассажиропоток в Татарстане покажет в этом году рост на всех видах транспорта, кроме водного. Речные перевозки продолжают оставаться в глубоком кризисе, фактически признали в Миндортрансе республики. Тем временем, по словам министра Фарита Ханифова, на фоне рекордного финансирования и масштабов дорожного строительства заказчики и подрядчики только в этом году задумались о простых людях, вынужденных простаивать в пробках по вине дорожников — уже даже не только в час пик. На итоговой встрече главы дорожного ведомства Татарстана с журналистами побывал корреспондент «Реального времени».
- Также Ханифов сообщил, что в общественном транспорте Татарстана в ближайшее время не будут вводить масочный режим. Несмотря на это, ношение пассажирами средств индивидуальной защиты в транспорте приветствуется, добавил он.
- Кроме того, он рассказал, что в республике на ремонт дебаркадеров выделили 155,95 млн рублей. Больше всего вложили в дебаркадеры большой вместимости — на ремонт восьми мест для посадки на пароходной пристани общей площадью 272 кв. м потратили 97,9 млн рублей. На ремонт дебаркадеров малой вместимости потратили 29,25 млн рублей, чуть меньше вложено в дебаркадеры средней вместимости — 28,8 млн.
- Самым неиспользуемым транспортом в 2022 году оказался — водный. На нем за этот год в Татарстане перевезли лишь 317 тысяч пассажиров. Кроме того, пассажиропоток еще и упал — на 17 тысяч человек. Аналогичная ситуация и с грузоперевозками по воде. В 2021 году грузопоток составил 29,4 миллиона тонн, тогда как в этом — 25 миллиона тонн. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Власти Казани решили предоставить субсидии перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой детей мобилизованных граждан. Средства будут выделены из муниципального бюджета. Для получения данной субсидии необходимо пройти отбор. Объявление о его проведении разместят не менее чем за десять календарных дней до дня начала приема заявок.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом за январь—октябрь текущего года в стране составила 7,87 на 100 тысяч населения. За аналогичный период прошлого года данный показатель находился на уровне 0,71 на 100 тысяч населения, то есть был в 11 раз ниже.
- Сегодня в прокуратуру Татарстана поступили материалы уголовного дела директора гимназии №175 Казани Амины Валеевой, бывшего руководителя ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. В случае утверждения обвинительного заключения, еще до Нового года оно может быть направлено в суд.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в текущем году в стране побили рекорд по вводу жилья. Так, по его словам, нынешний показатель за 11 месяцев составляет 93,3 миллиона квадратных метров — это больше, чем за весь 2021 год, который был рекордным.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил список членов Общественной палаты республики. В списке 20 человек. Стоит отметить, что в качестве председателя палаты в документе указана Зиля Валеева. В списке также: директор Института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова, директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева и др.
- Также Минниханов подписал указ об изменении состава призывной комиссии. Согласно документу, в состав призывной комиссии вошли: Владимир Антонов — врач-стоматолог, Шамиль Гараев — врач-психиатр, Алина Гарипова — врач-дерматовенеролог.
- Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, возглавляющий еще и Комиссию Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества заявил, что республика «подставит плечо» регионам и продолжит укреплять отношения со странами СНГ. По его словам, бывший президент Туркменистана, который сейчас возглавляет верхнюю палату парламента, настаивал на подписании соглашения с парламентом Татарстана: «Ну вот мы сейчас проходим тяжелую рутинную работу по получению всех этих соглашений». Зато президент Татарстана более активен в этих вопросах. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В ближайшие выходные в республике ожидается ухудшение погоды. Так, в Гидрометцентре прогнозируют ледяной дождь, метели и до +1 градуса. Кроме того, в ночь на пятницу в отдельных районах Татарстана ожидается туман, похолодает до -9..-14 градусов, в низких местах и при прояснениях до -17°С. Днем и вечером на западе пройдет небольшой снег.
- Председателем Фонда пенсионного и социального страхования России сегодня был назначен Сергей Чирков. С 2012 по 2018 год он работал в должности начальника Департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР. После этого его назначили заместителем председателя правления фонда.
- Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов сообщил, что рынок рекламы по-прежнему находится в серьезном кризисе. По его словам, суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за три квартала 2022 года составил 380—385 миллиардов рублей, что примерно на 6% меньше, чем в прошлом году.
- Инициативу Татарстана о введении штрафов и арестов за неуважение к государственным символам регионов — флагам и гербам, поддержал целый ряд субъектов страны. Так, положительные отзывы на внесенный законопроект направили: Госсобрание (Ил тумэн) Якутии, Народное собрание Карачаево-Черкесии, парламент Кабардино-Балкарии и Госсовет Коми.
- В Советском районе Казани появится улица Каенкай. Наименование присвоено вновь формируемой улице. Она расположена в жилом массиве «Султан Ай».
- МЧС России обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. По словам главы ведомства Александра Куренкова, все объекты хотят проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности. Такая инициатива появилась после недавних пожаров в ТЦ.
- Минпромторг разрабатывает перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Стоит отметить, что первую попытку создания такого списка предпринимали еще во время пандемии в 2020 году. Нынешний список намереваются сделать более долгосрочным. Как пояснили в ведомстве, список создают с целью распределения господдержки между отечественными производителями.
- Экипаж МКС подтвердил, что из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» произошла утечка. После Роскосмос рассказал, что выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции отменили по техническим причинам. Уточняется, что экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Сейчас все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.
Ключевые события 294-го дня специальной военной операции на Украине
- На Купянском направлении была сорвана попытка ВСУ атаковать российские войска в направлении населенного пункта Софиевка ЛНР. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная. Уничтожено более 40 бойцов ВСУ, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.
- На Донецком направлении российские войска продолжают наступления, в результате чего сегодня были заняты новые выгодные рубежи и позиции. В течение суток ВСУ предпринимали попытки восстановить положение своих войск, но все контратаки были отражены. Потери украинских войск на данном направлении за сутки составили около 30, бронетранспортер и два автомобиля.
- На Южно-Донецком направлении поражены резервы противника в районе населенного пункта Доброволье. Кроме того, в районе населенного пункта Павловка обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на этом направлении составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
- Всего с начала спецоперации уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2 669 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 396 зенитных ракетных комплексов, 7 127 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии, а также 7 614 единиц специальной автомобильной техники.
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