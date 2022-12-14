Итоги дня: волна гриппа в России, «инвестиционная бюрократия» в Татарстане, Косово в ЕС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 14 декабря:
- В СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин до конца 2022 года может впервые встретиться с главами новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — в их новом качестве. Они могут обсудить открытие в них представительств федеральных территориальных органов власти. Официальной информации по этому поводу пока нет.
- Также источник в парламенте рассказал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году. Во вторник сообщалось, что традиционное ежегодное мероприятие проведут 27 декабря, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков это опроверг.
- Проспект Ямашева в Казани признан самой дорогой торговой улицей России по итогам 2022 года. Арендная ставка на ней достигла 35 тысяч рублей за «квадрат» в год. В рейтинг вошли 14 городов-миллионников за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, и 42 города с населением до 1 млн человек и развитым стрит-ретейлом. Улицы ранжировали по максимальной запрашиваемой ставке аренды.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил министерствам и ведомствам региона ускорить инвестиционный цикл. Глава республики раскритиковал чиновников, затягивающих работу, из-за чего документы выходят с нарушением установленных сроков. Он призвал принять регламент, по которому максимальный срок согласования документов составит 10 дней.
- В Татарстане по состоянию на 1 ноября текущего года на эскроу-счетах хранится 77,3 миллиарда рублей. По данным ЦБ, это самая большая сумма среди регионов Приволжского федерального округа. Всего в республике насчитывается 16 218 эскроу-счетов.
- Советский суд Казани установил вину и освободил от наказания из-за проблем с психикой 21-летнего уроженца Якутии Ивана Доманова. Однако на свободу он не выйдет — будет заключен в больничную палату психиатрического стационара. На суде выяснилось — в больнице Доманов пытался совершить членовредительство. По версии обвинения, после расстрела гимназии №175 он приехал в Казань для подготовки покушения на сотрудников следственной группы СКР по делу Ильназа Галявиева.
- Связанная с блогером Владом Бумагой белорусская компания «Четыреачетыре-Плюс» потребовала с ряда индивидуальных предпринимателей Татарстана компенсацию за использование товарных знаков с его псевдонимом «Влад А4». Преследуемыми оказались сразу пять бизнесменов: двое из них работают в Елабужском районе, трое — в Высокогорском районе, Заинске и Альметьевске.
- На 115 листах следователи МВД России расписали роли каждого из пойманных и беглых фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko, а также детали прощания с деньгами каждого из 160 потерпевших. Большинство получателей этого статуса — москвичи. В деле фигурируют потери от 97 тысяч до 18 млн рублей. Также впервые силовики засветили три иностранные компании, созданные в интересах Finiko.
- Минфин России предложил объединить обязательное и добровольное медицинское страхование к 2030 году. Кроме того, в сфере инвестиционного страхования жизни предложено вытеснить мисселинг долевым страхованием жизни, развить страхование как инструмент долгосрочных сбережений, а еще развить страхование критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.
- Производитель грузовиков и автобусов Man, входящий в группу Traton немецкого автоконцерна Volkswagen, передал активы своей российской «дочки» татарстанскому дилеру. Контроль над 100% долей российского представительства получило ООО «Ман Трак Челны» — официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах.
- Президент России сообщил, что накануне привился от гриппа. Вчера же глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что массовая вакцинация завершена. По словам Владимира Путина, сегодня он уже занимался спортом в обычном режиме «без всяких вопросов».
- Заболеваемость гриппом, ОРВИ в России растет — за неделю она увеличилась на 30-35%. Сейчас в стране преобладает A(H1N1)2009, известный как свиной грипп. Текущую эпидемическую ситуацию Роспотребнадзор оценивает как тяжелую. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ почти в 600 школах России обучение частично приостановлено. Наблюдается и рост числа заражений коронавирусом.
- Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, что с начала года общее количество региональных банков в стране сократилось с 166 до 161. По его словам, в 25 субъектах нет ни одного банка подобного типа, а еще в 26 остался лишь один местный банк.
- Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что ведомство предлагает ввести штрафы за утечку персональных данных граждан до 3% от годового оборота компании. Когда законопроект будет проходить через Госдуму, министерство будет настаивать на двух моментах, которые будут являться смягчающими обстоятельствами: если компания аттестовала и сертифицировала свою инфраструктуру или если она намерена компенсировать ущерб гражданам, чьи данные утекли.
- В Казани 15 декабря откроется магазин нидерландской сети Eurospar в ТЦ «Кольцо» на Петербургской, 1. Он занял место магазина «Эдельвейс» — последнего в городе. Он переехал на меньшую площадь.
- Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля — на 270 тысяч баррелей в сутки (б/с) — до 8,1 млн б/с. Вместе с этим доходы от экспорта снизились на $0,7 миллиардов и в ноябре составили $15,8 миллиардов. В качестве причины названо снижение цен и увеличение дисконта на российскую нефть.
- Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на вступление в Евросоюз. «С одной стороны, это день, когда мы подаем заявку на членство в Европейском союзе, а с другой стороны, когда отмечаем годовщину нашей армии, и оба этих события связаны с реализацией наших евроатлантических взглядов», — сказала Вьоса Османи.
- Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 800 шайб в своей карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом он стал третьим игроком, который достиг отметки в 800 голов. Рекордсмен в списке — Уэйн Гретцки (894 гола), на втором месте — Горди Хоу (801).
Ключевые события 294-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность новогоднего перемирия на Донбассе по инициативе Киева. По его словам, на сегодняшний день таких предложений не поступало и этот вопрос не стоит в повестке дня.
- Власти Татарстана хотят закрепить право участников спецоперации на бесплатную юридическую помощь. На безвозмездные консультации смогут рассчитывать и члены семей военнослужащих — родители или усыновители, дети старше 18 лет, если они стали инвалидами, дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме, иждивенцы.
- На Купянском направлении в результате огня артиллерии по позициям ВСУ уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов. На Красно-Лиманском направлении артиллерией и наступлением российских войск сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ.
- В ЛНР уничтожена колонна резервов ВСУ. Кроме того, разбиты пять диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили более 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа.
- На Донецком направлении в результате наступления российских военных взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное. Уничтожено до 50-ти бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.
- На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное. Все наступления отражены, а украинские военные отброшены на исходные позиции.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2 658 беспилотников, 396 зенитных ракетных комплексов, 7 099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 685 орудий артиллерии и минометов, а также 7 599 единиц специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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