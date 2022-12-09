Итоги дня: Путин в Бишкеке, санкции против спортсменов России, 8,5 года колонии за фейки об СВО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 9 декабря:
- Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в Бишкеке после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Он затронул темы обмена заключенными с США, СВО на Украине и ценовую политику на газ и нефть. Президент России также отметил, что верить можно только ему — «Верить никому нельзя, только мне». Редакция «Реального времени» собрала для вас главные тезисы в материале.
- Так, Владимир Путин также выразил разочарование высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. По его мнению, слова Меркель были неожиданными. Путин заявил — он всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет себя в отношениях с Россией искренне. Глава государства считает, что высказывание экс-канцлера Германии свидетельствует о правоте России в вопросе начала спецоперации, поскольку Минские соглашения никто не собирался исполнять.
- Также Путин сообщил, что тему обмена предпринимателя Виктора Бута и баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности. Контакты продолжаются, они по линии спецслужб и не прекращались. Новые обмены возможны — это результат переговоров и поиска компромиссов, заявил глава государства.
- Группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из (МВФ)( Международного валютноого фонда). Разработчики проекта считают, что России не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ, так как «пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации».
- С 10 ноября мобилизованные и другие категории военнослужащих начали получать обещанные им денежные выплаты. Как сообщают в Минобороны, положенные средства уже получили 99% военнослужащих. Почему оставшемуся 1% все еще не начислили деньги и куда обращаться в таком случае — в материале «Реального времени».
- Бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин вышел на работу в компанию «Яндекс». О переходе на работу в «Яндекс» Алексей Кудрин сообщил 5 декабря. В компании он занял должность советника по корпоративному развитию.
Напомним, в конце ноября Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России.
- Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) не снял санкции с российских и белорусских спортсменов, наложенные в связи с ситуацией на Украине. В сообщении сказано, что «санкции против российских и белорусских государств и правительств как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе». Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что участники МОК демонстрируют позицию, согласно которой основания для дальнейшего отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой организации отсутствуют.
- Более чем в пять раз, всего за несколько месяцев, сократился официальный ущерб по делу финансовой пирамиды Finiko. Еще летом его фигурантам предъявляли обвинения в причастности к мошенничеству на 1 млрд рублей в составе ОПС, а 7 декабря ознакомили с новой редакцией обвинения — на 179,6 млн рублей. Отметим, что новая цифра — неокончательная. Она появилась по результатам экспертизы, в которой фигурируют подтвержденные финансовые потери всего 160 потерпевших. Заметим, в предыдущей, июльской, редакции обвинения таковыми следователи называли «не менее 10 тысяч человек».
- Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима. Суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии. Яшину запретили 4 года после освобождения администрировать сайты. Также сохранен арест, наложенный на его счета.
- Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что установленный ущерб от коррупционных преступлений в стране с начала года превысил 37 млрд рублей. Он также рассказал, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба — общая сумма составила более 62,2 млрд рублей.
— Арестовано и изъято имущество на общую сумму более , и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей, — сказал генпрокурор.
- Центробанк России выступил за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. По словам заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова, сейчас строительная отрасль подсела на льготную ипотеку «как на иглу».
- Сегодня в Подмосковье в торговом центре «Мега Химки» в магазине OBI произошел пожар, огнем было охвачено 15 тысяч квадратных метров. При пожаре погиб один человек — охранник здания. Подмосковная прокуратура организовала проверку по пожару, в ходе которой оценят соблюдение законодательства, в том числе по пожарной безопасности. По данным СМИ, причиной пожара могло стать нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке здания. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь.
- В борьбе с коррупцией чиновники должны начать с себя. Об этом в ходе антикоррупционного форума «Алма — бирмэ» заявил начальник управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов. Он также рассказал о двух депутатах из республики, которые не указали в декларациях по миллиарду рублей. Начальник управления подчеркнул, что коррупция подрывает авторитет и доверие к власти.
- Минюст признал иностранным агентом издание The Bell*. В списке также оказались журналист Михаил Фишман* и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*. Минюст впервые пополнил новый, единый реестр иноагентов, который ведомство опубликовало 1 декабря.
- В Госдуме рассмотрят законопроект с разрешением голосовать молодым людям с 16 лет. Законопроект в Госдуму внесет группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в понедельник, 12 декабря. Авторы проекта полагают, что такой шаг повысит легитимность выборов. По их мнению, в случае принятия закона количество избирателей увеличится почти на 3 млн человек.
- Индекс промышленного производства (ИПП) в Татарстане за январь — октябрь 2022 года составил 107,8%. Таким образом, он практически остался на уровне аналогичного периода прошлого года — 107,3% (разница составила лишь 0,5%). Вместе с этим в текущем году было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму в 3,692 триллиона рублей.
- В следующем году Татарстан получит 141,9 миллиона рублей на трансферты на оплату труда врачей. По прогнозу, в 2023 году в медицинских учреждениях по России появится более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.
- Годовая инфляция в России в ноябре 2022 года замедлилась до 11,98% против 12,63% в октябре. Потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,37%. Продовольственные товары подорожали на 0,4% в ноябре в сравнении с октябрем и на 11,12% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,06% в месячном выражении и на 13,36% по сравнению с ноябрем 2021 года. Стоимость услуг выросла на 0,76% к октябрьскому показателю и на 11,22% в годовом выражении.
- Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы достигнуть 70%. Такой прогноз дают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Тем не менее пока по объемам продаж в России лидируют отечественные бренды. За 10 месяцев 2022 года было продано 191,9 тыс. автомобилей российских марок и 86,2 тысячи китайских брендов.
- Резонансное дело по обвинению в получении взятки 10 млн рублей вернется в прокуратуру и на доследование. Сегодня прокуратуре РТ не удалось добиться отмены этого решения в Верховном суде Татарстана. Оспариваемое постановление в октябре 2022 года принял Вахитовский райсуд Казани, усмотрев в тексте обвинительного заключения процессуальные нарушения. Сегодня это решение вступило в силу.
- В России начались поставки алкоголя по параллельному импорту. По параллельным каналам начали возить бренды, которые официально покинули российский рынок, уточнили в «Ленте». Это, например, Jack Daniel's, Grant's, Aberfeldy и так далее. Цена большинства напитков, ввезенных по параллельному импорту, держится на прежнем уровне.
- Правительство России ввело пошлины на ввоз товаров личной гигиены, таких как шампуни, зубная паста, а также оружие из недружественных стран. Сборы установили на уровне 35%.
- Прокуратура организовала проверку по факту отравления угарным газом ребенка в Казани. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы утром 9 декабря — в поселке Юдино на улице Гаванской в частном доме 14-летний мальчик отравился угарным газом. Ребенок получил отравление легкой степени тяжести, не госпитализирован.
- Банки Казахстана получили разрешение на совершение операций по платежным картам «Мир». Подразделения Министерства финансов США (OFAC) разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность.
Операции с данной платежной системой будут находиться под особым контролем. Там же сказано, что такой контроль нужен для того, чтобы систему «Мир» не использовали для обхода антироссийских санкций.
- Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детского сада в Казани. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность воспитанников в детском саду.
- В особой экономической зоне «Алабуга» ищут руководителя группы проектов, которому обещают платить от 55 тысяч до 1,1 млн рублей в месяц. Чем конкретно будет заниматься кандидат, работодатель не описывает, но заявляет, что его ждут задачи и требования мирового уровня. Соискателя предупреждают, что к нему будут предъявлять «жесткие требования».
- В нижнекамском ООО «Колеса Даром.ру» сменился генеральный директор, узнало «Реальное время». По информации сервиса, на протяжении 10 лет пост гендиректора занимал Ренат Бадретдинов. Он ушел со своей должности 6 декабря. Уже на следующий день его сменил Дмитрий Сидякин, который занимает аналогичный пост в ГК «Бринэкс».
- По состоянию на октябрь банки предоставили мобилизованным россиянам кредитные каникулы на общую сумму 45 миллиардов рублей, озвучил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. По его словам, для кредитных организаций это невысокая финансовая нагрузка, с которой они «спокойно справляются».
- В Татарстане в ближайшие дни существенно ухудшится погода, предупреждают в Гидрометцентре республики. Синоптики прогнозируют сильный снег, в том числе мокрый, метель, гололедицу и снежные заносы на дорогах.
Ключевые события 289-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас не требуется дополнительная мобилизация. Он сказал, что «нет таких факторов сегодня. Не просматривается. Я же сказал: «300 тысяч было призвано в рамках мобилизации».
- Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств планируют наращивать сотрудничество в военной сфере, заявил по итогам встречи глав оборонных ведомств стран ШОС и СНГ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
- Главы оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств также подписали совместное коммюнике по итогам встречи, «отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности», — сказал глава российского военного ведомства.
- В Минобороны России сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах.
- В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ.
- В районе населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Золочев Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган». В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены три установки реактивной системы залпового огня «Град». В населенном пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Первомайск и Алчевск Луганской Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2 643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7 043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 522 единицы специальной военной автомобильной техники.
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* Лицо, признанное в России иноагентом.
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