Итоги дня: возвращение Бута, «схематозы» мэрии Казани, татарстанская Декларация общего блага ЮНЕСКО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 8 декабря:
- Российского предпринимателя Виктора Бута, которого американский суд в 2012 году приговорил к 25 годам тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер. Бизнесмен уже вернулся на родину. Бут и Грайнер были помилованы перед обменом в Абу-Даби и не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.
- Замруководителя антикоррупционного управления при президенте Татарстана Рустам Гаязов сообщил, что подрядчики казанского муниципалитета незаконно торговали картами доступа в школы и детские сады. Он также отметил, что в 2022 году на оборудование учебных заведений Казани системами управления доступами с целью обеспечения безопасности было выделено более 40 млн рублей.
- Генеральная прокуратура России потребует экстрадиции сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлены подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания.
- Защитники директора гимназии №175 Казани Амины Валеевой, которая закончила ознакомление со всеми томами и вещественными доказательствами своего дела, и еще двух обвиняемых в трагедии 11 мая 2021-го подали ходатайства о прекращении уголовного преследования по обвинению в преступной халатности с тяжкими последствиями. По мнению защиты, дело против всех троих должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. В Следкоме считают иначе.
- В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошло вручение медалей «Золотая Звезда» Героям России. В торжественном мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Святого Георгия.
- В Минздраве заявили, что сообщения ЮНЭЙДС и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) о том, что Россия входит в топ-5 стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции — очередная провокация. По данным ведомства, с 2018 по 2021 год заболеваемость по стране снизилась на 31,4% — с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агентство Reuters неверно истолковало информацию о том, что Узбекистан якобы не принял инициативу «тройственного газового союза». Он отметил, что никакой речи о газе в обмен на политические условие не ведется, и подчеркнул, что каждая страна продает свои энергоресурсы своим контрагентам, опираясь на коммерческие условия.
- Департамент продовольствия и социального питания Казани ищет кандидата на пост начальника организационного отдела. Платить ему готовы 69,3 тысячи рублей до вычета налогов — мэр Казани Ильсур Метшин зарабатывает всего 43 620 рублей.
- «Ак Барс» обыграл «Авангард». Встреча завершилась со счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) в пользу казанцев. Сейчас «Ак Барс» на 7-м месте в таблице Восточной конференции — на его счету 43 очка. Регулярный чемпионат ушел на перерыв, связанный с проведением Кубка Первого канала.
- Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Ее спикер Вячеслав Володин объяснил, что нововведение призвано предотвратить торговлю детьми из России.
- Медицинским организациям, принимающим на работу молодых специалистов, выделят дополнительные средства — в общей сложности 6 млрд рублей. Правительство России уже сегодня поддержало инициативу, которая должна помочь в увеличении штатной численности работников медучреждений.
- После встречи президента России Владимира Путина с членами СПЧ МВД России запретило надевать «кандалы» или средство ограничения подвижности «Ажур» на граждан, некоторых категорий. Речь идет о фигурантах экономических дел, женщинах и детях.
- Бывшего главного бухгалтера Управления Россельхознадзора по Татарстану отдали под суд в третий раз. Первый приговор — 4 года колонии, отменили, при повторном рассмотрении суд вернул дело на доследование. Прокуратура Татарстана сообщила об утверждении ему нового обвинения — в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Свою вину мужчина не признал. Ущерб от его действий бюджету Татарстана превышает 4,8 млн рублей.
- Власти Казани установили компенсационные выплаты семьям с детьми, посещающими детские сады города. Мера поддержки начнет действовать с 1 января 2023 года. Компенсация назначается и выплачивается законному представителю или его уполномоченному лицу, заключившему договор с детсадом и внесшему плату за присмотр и уход за ребенком.
- В Казани завершился Международный форум к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, собравший в столице Татарстана специалистов ЮНЕСКО из 56 стран мира. По его итогам приняли казанскую Декларацию общего блага. Документ собрал в себя выводы и итоги прошедших конференций и в дальнейшем будет неоднократно дополняться новыми тезисами.
- Исполком Казаниустановил на 2023 год даты, когда платные муниципальные парковки будут работать без взимания платы. Воспользоваться ими бесплатно можно со 2 по 6 января, 23 и 24 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9, мая, 12 июня, 30 августа, 6 ноября, а также в дни Ураза-байрам и Курбан-байрам.
- СМИ сообщают, что гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов с высокой долей вероятности покинет клуб. Причиной возможной отставки могут стать неудовлетворительные результаты команды. На пост нового руководителем клуба пророчат главу УФНС по Татарстану Марата Сафиуллина.
- ПАО «Татнефть» увеличит добычу нефти в Татарстане в 2022 году на 4,3%, до 28,7 млн тонн. В прошлом году предприятие добыло 27,529 млн тонн нефти. Основной объем добычи компании обеспечивают месторождения в республике.
- Сенсационное признание на допросе в Приволжском райсуде Казани сделал обвиняемый полковник Алексей Ершов. Экс-глава отделов полиции «Ямашевский» и «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») заявил, что годами совмещал службу с коммерческой деятельностью и вкладывал доходы в ремонт тех же самых отделов. Подробности — в репортаже «Реального времени».
- После аномально холодной погоды, которая установилась в начале декабря, в Татарстане ожидается потепление. Температуру повысятся уже в выходные. В начале следующей недели днем прогнозируется до -2 градусов и мокрый снег с дождем.
- Татарстан стал одним из регионов-лидеров «Зеленого рейтинга» по эффективности работы в сфере обращения с отходами. Республику отметили на церемонии награждения победителей конкурса «Зеленая премия», организованного ППК «Российский экологический оператор».
- За первые 17 дней чемпионата миру по футболу Катар принял свыше 765 тысяч человек. Согласно отчету организаторов, в нем говорится о 1,33 млн владельцев билетов и 3,09 млн проданных билетов на матчи чемпионата мира. Общая посещаемость по итогам 52 игр турнира составила 2,65 млн человек.
- Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» снизило рейтинг казанского завода «КриалЭнергоСтрой» с BB-.ru (неопределенного) до B+.ru (негативного). На предприятии не согласились с этим решением. Там считают, что рейтинг составлен под публичным давлением и «ни в коей мере не является объективной оценкой компании». Владелец завода Расим Киямов заявил, что новый кредитный рейтинг не отражает реального положения дел, в том числе в финансах и в текущем бизнесе компании.
Ключевые события 288-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин заявил, что ее ВС наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту. Глава государства подчеркнул, что в ходе специальной военной операции все делается прежде всего для защиты людей.
- «Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — заявил Владимир Путин. что никакие «бредни и фейки» не должны помешать армии России выполнять свой долг перед людьми, сказал глава государства.
- В Минобороны сообщили, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области уничтожено пять пусковых амеркианских установок РСЗО MLRS и MARS-II производства ФРГ. В ДНР ликвидированы две пусковые установки HIMARS. В Харьковской области ударом высокоточным оружием уничтожено более 90 польских наемников.
- В Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». Средствами ПВО в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8. Уничтожено пять беспилотников.
- За сутки перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационная ракета HARM. Всего с начала спецоперации уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаБизнесЭкономикаФинансы
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