Основатель казанского Ledel Артем Когданин наймет личного водителя

Фото: realnoevremya.ru/Мария Зверева

Совладелец и директор компании Ledel, которая занимается производством светодиодных светильников, Артем Когданин планирует нанять личного водителя, выяснило «Реальное время». Соискателю обещают заплату в 50 тысяч рублей.



Одно из требований — опыт работы от 3 до 6 лет. В обязанности водителя войдет составление оптимального маршрута движения, взаимодействие со страховыми компаниями и ведение отчетности.

Соискатель должен уметь пользоваться современными навигационными системами, включая карты. В объявлении указано и про эмоциональное состояние, которое кандидат должен уметь контролировать. Кроме этого, будущему водителю будет необходимо проверять техническое состояние транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В число ключевых навыков, представленных в объявлении, входят: знание устройства автомобиля, деловое общение и переписка, организаторские навыки.

В прошлом году Ledel одержал победу в судебной борьбе с двумя экс-менеджерами, заимствовавшими, по мнению основателя компании, коммерческие разработки после своего ухода. Арбитражный суд Татарстана признал пять фактов нарушения авторского права Артема Когданина при воспроизведении его дизайна конкурирующей фирмой «Рэйлюкс», основанной как раз этими топами. Подробности — в материале «Реального времени».



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Антон Гаврилов