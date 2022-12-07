Александр Ветерков: «Квалифицированный персонал в России становится дороже»
В России активность работодателей и соискателей начала снижаться в апреле. О том, как обстоят дела на рынке труда, сегодня «Реальному времени» рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Как отметил Александр Ветерков, за последние годы на рынке труда условия диктуют соискатели. На лучшие условия труда по-прежнему могут рассчитывать соискатели в сфере IT, при этом зачастую от них требуют самой высокой квалификации для получения высших зарплат и самого широкого соцпакета и выбора формата занятости.
— В других сферах мы также замечаем рост зарплатных предложений в этом году, так как дефицит кадров значительно усилился, — добавил эксперт.
Также он отметил, что квалифицированный персонал в России становится дороже и уровень их зарплат вырос, а не снизился. Из-за этого многим компаниям пришлось нанимать менее опытных сотрудников за высокие зарплаты, так как найм более опытных специалистов становится финансово невыгоден.
Напомним, в Татарстане на рынке труда на одну вакансию в среднем приходится от 4,4 до 4,9 резюме. Больше всего республике не хватает рабочих рук, а меньше всего юристов.
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