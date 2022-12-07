Александр Ветерков: «Квалифицированный персонал в России становится дороже»

В России активность работодателей и соискателей начала снижаться в апреле. О том, как обстоят дела на рынке труда, сегодня «Реальному времени» рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

— Сейчас среднемесячные значения по числу активных вакансий и резюме примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, при этом резких перепадов в динамике не наблюдается: и работодатели, и соискатели демонстрируют стабильную активность, — сказал собеседник.

Как отметил Александр Ветерков, за последние годы на рынке труда условия диктуют соискатели. На лучшие условия труда по-прежнему могут рассчитывать соискатели в сфере IT, при этом зачастую от них требуют самой высокой квалификации для получения высших зарплат и самого широкого соцпакета и выбора формата занятости.

— В других сферах мы также замечаем рост зарплатных предложений в этом году, так как дефицит кадров значительно усилился, — добавил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также он отметил, что квалифицированный персонал в России становится дороже и уровень их зарплат вырос, а не снизился. Из-за этого многим компаниям пришлось нанимать менее опытных сотрудников за высокие зарплаты, так как найм более опытных специалистов становится финансово невыгоден.

Напомним, в Татарстане на рынке труда на одну вакансию в среднем приходится от 4,4 до 4,9 резюме. Больше всего республике не хватает рабочих рук, а меньше всего юристов.

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Айрат Назипов