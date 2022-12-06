Итоги дня: памятник Сталину в Челнах, 13-я пенсия, Запад отказал Украине в помощи на $18 млрд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 6 декабря:
- В Набережных Челнах у частной семейной школы «Смеем мечтать» установили памятник Иосифу Сталину. Ее директор, Максим Евтешин, рассказал, что памятник возведен «с целью поднятия интереса учащихся к нашей недавней истории, без привязки ее к роли отдельной личности, о которой можно рассуждать бесконечно и никогда не прийти к истине».
- В Госдуме предложили ввести тринадцатую пенсию — дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров. С инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, каждый пенсионер, получающий страховую пенсию по старости, должен получать еще одну. Он объяснил, что эта категория россиян является самой социально незащищенной, а перед Новым годом их траты особенно возрастают. В РАНХиГС подсчитали, что на выплату 13-й пенсии понадобилось бы 600 млрд рублей.
- Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет финансовой помощи Украине на €18 миллиардов на 2023 год. По информации Politico, против данной возможности выступила Венгрия.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями распорядился обновить схемы нестационарных торговых объектов. Сюда планируется включить парки, скверы и другие общественные пространства. Он указал на необходимость найти возможность осуществлять в рамках НТО не только торговлю, но и услуги аренды самокатов, роликов и других подобных видов транспорта.
- В Казани запретили остановку и стоянку транспортных средств на пяти улицах и трех участках дорог. Речь идет об улицах Серова, Чишмяле, Минской, Файзи и Сафиуллина, а также проезде вдоль Московского рынка, на участке от ул. Энергетиков до ул. Шамия Усманова и по дороге возле дома №7 по ул. Шуртыгина.
- В Татарстане по состоянию на 2 декабря от гриппа привито 44,7% от численности населения. По этому показателю республика занимает 74-е место среди регионов России. Ниже Татарстана в рейтинге расположились лишь 11 субъектов. Самый низкий процент привитых от гриппа в Мурманской области — 32,5% от численности населения.
- Читатели «Реального времени» предложили свои кандидатуры на пост главного тренера «Ак Барса». Лидером голосования стал Зинэтула Билялетдинов — из 63 человек за него проголосовали 24. Он возглавил казанский клуб еще в 2004 году и покинул столицу Татарстана лишь в 2011 году. За это время он трижды выигрывал титул. В Казань легендарный тренер вернулся спустя 3 года. В период с 2014 по 2018 годы он один раз выиграл с командой Кубок Гагарина.
- Еврокомиссия выдвинула предложение о введении запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор России по новому пакету санкций. Ожидается, что у запрета будут исключения для некоторых конкретных продуктов.
- Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наказании за диверсии на объектах атомной энергетики и особо опасных биологических объектах. Согласно документу, статью 281 Уголовного кодекса РФ («Диверсия») дополнят новыми положениями. Санкция за преступление будет предусматривать лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.
- В Татарстане на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в следующем году планируют направить 11,2 млрд рублей. Из них 6,5 млрд — из республиканского бюджета, еще 4,7 — из федерального. Деньги потратят на завершение строительства в Казани дороги от улицы Несмелова через «Серебряный бор», а также на работы по ул. Меховщиков на участке от ул. Магистральной до ул. Девятаева и продолжение строительства второго участка Вознесенского тракта. В 2022 году в Татарстане на дорожные работы по федеральным проектам потратили 193 млрд рублей.
- Российский банк ВТБ попал под DDoS-атаку из-за рубежа. «Крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка... Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка», — сообщили в кредитной организации.
- В пригороде Новошахтинска мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, а потом скрылся. Власти после этого усилили меры безопасности в школах и детских садах, призвали жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самим задерживать разыскиваемого. Позже в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, по полицейским стрелял из пулемета дезертир. В регионе введен план «Сирена». Возбуждено уголовное дело.
- Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» в Татарстане получил статус ассоциированной школы ЮНЕСКО и соответствующий сертификат. «У нас большое событие — даже в условиях недружественного отношения к нам со стороны секретариата ЮНЕСКО нам удалось получить сертификат и статус ассоциированных школ», — сообщил ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
- Страны Евросоюза, а вместе с ними и «Большая семерка» (G7) с Австралией согласовали предельную стоимость покупки российской нефти на уровне $60 за баррель. Ценовой потолок вступил в силу уже в этот понедельник, а вместе с ним начало действовать и европейское эмбарго на поставки сырой нефти из России морским путем. В ответ на эти действия Кремль заявил, что Москва не примет подобных ограничений, даже если придется сократить добычу. Как скажутся эти санкции на их инициаторах и чем они могут угрожать нефтяной промышленности Татарстана рассказал почетный нефтяник, консультант президента республики Ренат Муслимов.
- В Белгородской области появятся отряды территориальной обороны или самообороны. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, будут сформированы несколько батальонов из тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в армию, но имеет боевой опыт и желание.
- Массовым освобождением обвиняемых обернулось октябрьское решение Вахитовского суда Казани о возврате 240 томов дела ОПС «Тукаевские» в прокуратуру Татарстана. 11 фигурантам уже заменили реальный арест домашним. Еще трем обвиняемым — Дамиру Абдуллину, Орхану Абдуллаеву и Игорю Мишанову — суд вместо продления домашнего ареста назначил запрет определенных действий.
- Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканала «Дождь»*, который в России внесен в реестр СМИ-иноагентов. Решение принято в интересах «государственной безопасности и общественного порядка». Телеканал должен прекратить вещание в Латвии в ночь на 8 декабря.
Ключевые события 286-го дня специальной военной операции на Украине:
- Накануне российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанными с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России: «В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось».
- Идея западных стран о создании международного суда по Украине нелегитимна и никак не скажется на России. «Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей и желаний давно на слуху. Нелегитимность этого абсолютно очевидна, для нас это никаких последствий иметь не будет», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
- Из украинского плена в Россию по итогам переговоров вернулись 60 военнослужащих. На самолетах военно-транспортной авиации ВКС России их доставили в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны страны. Всем освобожденным из плена уже оказывается помощь специалистов, а том числе психологов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о «второй волне» мобилизации. Он посоветовал доверять официальным сообщениям властей: «Очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны и президента».
- Кабмин Татарстана установил новую меру поддержки семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в том числе призванных в ходе частичной мобилизации. В случае рождения ребенка они смогут получить подарочный комплект детских принадлежностей. Рассчитывать на меру поддержки могут семьи с новорожденными, постоянно проживающие в Татарстане. Получить они ее смогут и в случае гибели мобилизованного в ходе спецоперации.
- Вооруженные силы России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении, а также заняли выгодные рубежи и новые позиции, сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожены два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2 634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7 010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 484 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
*внесен Министерством юстиции России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
Дарья ПинегинаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым