За минувшие сутки в Казани произошло 218 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Казани произошло 218 дорожно-транспортных происшествий, сообщает управление ГИБДД по городу. Не обошлось и без пострадавших: один человек пострадал в результате наезда, а второй — в столкновении.

Кроме того, за минувшие сутки сотрудники автоинспекции задержали восьмерых водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также по подозрению в совершении преступления в отделы полиции доставлены три человека.

Напомним, 29 ноября сотрудники Следственного комитета России по Татарстану предъявили обвинение 32-летнему жителю Альметьевска, который похитил и убил в ДТП человека. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров