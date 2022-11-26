Сегодня в Татарстане ожидается гололед и до -5

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 26 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами ожидается снег и гололед.

Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного. Днем синоптики прогнозируют от 0˚C до –5˚C.

В Казани температура воздуха составит от –3˚C до –5°С. В Набережных Челнах ожидается от -2°С до –5°С.

Сегодня в отдельных районах республики наблюдались туман и гололед.

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Елизавета Пуншева