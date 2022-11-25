Сегодня в Татарстане ожидается снег и до –6

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 25 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег, в отдельных районах — гололед и туман.

Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного. Днем синоптики прогнозируют от -1˚C до –6˚C.

В Казани температура воздуха составит от –5˚C до –7°С. В Набережных Челнах ожидается от -6°С до –8°С.

Вчера в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гололеда. За минувшую ночь использовали самое большое количество противогололедных материалов за этот сезон — 111,6 тонны реагента и 678,8 тонны песко-соляной смеси. Из города вывезли 3 145 тонн снега.

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Илина Хакимова