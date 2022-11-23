Итоги дня: Россию объявили «спонсором терроризма», возвращение «Москвича», часть Татарстана осталась без света
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 23 ноября:
- Столичный автомобильный завод «Москвич» возобновил работу — там стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич-3». На открытии были вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. По словам Мантурова, до конца 2022 года в России на заводе «Москвич» начнется производство электромобилей.
- МЧС сообщило о частичном отключении электроэнергии в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районе. Согласно предварительным данным, без электричества остались 37 населенных пунктов, 1 653 частных домов с населением 3 979 человек, а также пять школ. К ликвидации последствий привлечено 12 бригад сетевой компании, 12 единиц техники и 38 человек. По поручению прокуратуры Татарстана проконтролируют ход восстановительных работ в районах, где произошли частичные отключения электроэнергии. Особое внимание уделяется социальным объектам и объектам жизнеобеспечения.
- Сегодня в Татарстане днем прошел ледяной дождь, из-за чего объявили штормовое предупреждение из-за гололеда. В вечером 23 ноября, ночью и днем 24 ноября на территории республики местами ожидается сильный гололед диаметром до 20 миллиметров и более.
- А в Казани между остановками «Улица Парижской Коммуны» и «Площадь Тукая» произошло возгорание на трамвайном вагоне №1316. Уточняется, что причиной происшествия стало обледенение рабочего контактного провода и пантографа трамвая, в результате которого возникла электрическая дуга и загорелся ящик пантографа.
- В Татарстане направлено в суд уголовное дело двух сотрудников ОМВД по Актанышскому району Татарстана — участкового Дамира Фазлыева и старшего оперуполномоченного Дамира Халиуллина. Они обвиняются в том, что 84 раза применили электрошокер к 52-летней женщине и ее сожителю с целью признания в краже денег, принадлежавших 75-летней пенсионерки.
- Кабинет министров Татарстана принял предложение о создании индустриального парка «Этилен 600» на территории Нижнекамского и Тукаевского районов.Решение принято по предложению Министерства экономики Татарстана и особой экономической зоны «Алабуга» «в целях развития объектов промышленной инфраструктуры». Вместе с этим ОЭЗ «Алабуга» определена в качестве управляющей компании «Этилен 600».
- В Татарстане подписано 123 соглашения государственно-частного партнерства на общую сумму 85,5 млрд рублей, сообщил вице-премьер Рустам Нигматуллин на открытии V отраслевого форума ГЧП в Казани. Он отметил, что механизм ГЧП действует в дорожном строительстве, здравоохранении, ЖКХ. По этому показателю Татарстан занимает 6-е место. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении прожиточного минимума. В 2023 году он составит 14 375 рублей. Меж тем, жители Казани назвали желаемый минимальный размер оплаты труда в 35,2 тысячи рублей.
- Большинство жителей Татарстана, обратившихся за ежемесячной выплатой на ребенка от 3 до 7 лет в первой половине 2022 года, получили отказ — с ним столкнулись 66% жителей республики, согласно данным Счетной палаты РТ. При этом число отказов растет: в 2020 году такую выплату не дали 51% обратившихся, в 2021-м — 64,5%, в первой половине 2022-го — 66%. Выплаты на первенца в 2020 году давали 15% обратившихся, в 2021-м и 2022-м — 38%.
- Кабинет министров Татарстана утвердил долговую политику на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно документу, долговая политика подготовлена для эффективного управления государственным долгом и снижения долговой нагрузки на бюджет. Так, по данным на 1 января текущего года, общий объем госдолга Татарстана составлял 96,6 млрд рублей, из которых 86 млрд— задолженность по бюджетным кредитам из федеральной казны, 10,6 млрд рублей — обязательства по государственным гарантиям. Однако к 1 ноября его размер увеличился до 97,6 млрд рублей.
- В Казани продолжают закупать новогоднюю иллюминацию — вслед за Советским районом о своих намерениях о ее приобретении объявили Вахитовский, Приволжский, Ново-Савиновский и Авиастроительный. В сумме на различные конструкции уйдет около 5 миллионов рублей. Деньги направят из бюджета города — хотя председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов недавно говорил, что казанские власти решили не следовать традициям и не выделять средства на новую новогоднюю иллюминацию и украшения.
- Четырехзвездочный отель «Шаляпин» на ул. Баумана в центре Казани обновит свои вывески, а поскольку гостиница находится в здании объекта культурного наследия «Торговый дом Е.С. Смоленцева и Н.П. Шмелева, 1869—1873 гг.», формат конструкции согласовали с Комитетом РТ по охране ОКН. Как стало известно «Реальному времени», проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Ее заказчиком выступил собственник отеля — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шаляпин» под управлением ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал», принадлежащего известным казанским бизнесменам — семье Хайруллиных.
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
- Снижение ВВП России по итогам года, по предварительным оценкам, может составить менее 3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин: «Некоторое замедление динамики в сложившейся ситуации было неизбежно. Экономике требуется время, чтобы перестроиться. Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии», — указал он.
- Президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года срок действия указа о специальных мерах в сфере валютного регулирования. В соответствии с ним Центробанку России предоставлен ряд полномочий в сфере валютного регулирования.
Ключевые события 273-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минэнерго Украины заявило, что большинство потребителей по всей стране остались без света. В министерстве подчеркнули, что «ввиду масштабов повреждений на восстановление потребуется время», однако не уточнили, как долго не будет света. Как сообщает ТАСС, днем в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов, а из разных городов и регионов поступали сообщения о взрывах и повреждениях на объектах инфраструктуры.
- Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ содержит перечень обвинений в адрес России, не только связанных со специальной военной операцией на Украине. В резолюции также предлагается набор мер реакции, которую, по мнению Европарламента, ЕС должен проявить.
- Минобороны РФ сообщило, что сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами ВКС России освобожденных военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь
- В Минобороны России опровергли сообщения ряда западных СМИ о якобы недавнем разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасного движения судов в Черном море.
- В ведомстве подчеркнули, что опубликованная информация о достижении некой «договоренности» с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросам «безопасного движения судов в Черном море» является вымыслом от начала до конца.
- На Донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия.За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ.
- На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка. Кроме того, в результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам противника.
- В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа.
- На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах.
- В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США.
- В районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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