Генпрокуратура Украины начала расследование против казненных российских военнопленных

Фото: скриншот видео Минобороны России

Генпрокуратура Украины в своем telegram-канале заявила о расследовании против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ, передают «РИА ФАН».

— Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным Вооруженных сил Украины — начато производство по факту вероломства российских военных, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дело открыли по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Украинская генпрокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, после чего сможет вынести «правовую оценку».

Комитеты Госдумы по обороне и международным делам внесли проект постановления о заявлении ГД «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». В тексте постановления сказано, что в Госдуме с негодованием восприняли расстрел российских военнослужащих, попавших в плен. Депутаты считают расстрел российских военнопленных грубым нарушением Украиной норм международного гуманитарного права.



Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Дело возбуждено в отношении представителей вооруженных формирований Украины по п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).



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Илина Хакимова