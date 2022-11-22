Итоги дня: президент Кубы в Москве, газовые махинации на Украине, лимит цен на нефть
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 22 ноября:
- В Россию прибыл президент Кубы Диас-Канель Бермудес. Сегодня он выступил в Государственной думе, где заявил, что совместные проекты с РФ не пострадали от санкций. Затем он встретился с президентом России Владимиром Путиным — они вместе открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. «Мы ценим всю работу Российской Федерации, вашу роль, для того чтобы мир шёл к многополярности, двигался в этом направлении, и в этом смысле у вас очень большое лидерство. Хотели тоже по этому поводу обменяться мнениями. Как я прокомментировал, просто удивительно, как в таких сложных обстоятельствах нам удалось сохранить — хотя не в очном формате — политический диалог на самом высоком уровне. Это отражает замечательные политические отношения, которые нас связывают». — заявил Бермудес.
- Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении своего коммерческого директора Кирилла Суханова — фигуранта дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По ее словам, Суханов остается «важным сотрудником» и вернется на свою работу. «Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает, — написала она в своем telegram-канале.
- Еврокомиссия (ЕК) предложила механизм коррекции энергетического рынка. В рамках него предлагается ввести потолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF). Также, по данным The Wall Street Journal, Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) могут одобрить введение предельной цены на покупку российской нефти на уровне 60-70 долларов за баррель.
- В «Газпроме» заявили об «оседании» на Украине российского газа, предназначенного для Молдавии. В заявлении компании утверждается, что «объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой». Накопленный объем «осевшего» на Украине газа составил 52,52 миллиона кубических метров. Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) отрицает информацию об этом.
- В Казани на улице Баумана начали устанавливать традиционную новогоднюю иллюминацию. Часть арок уже на своих местах. В скором времени можно увидеть знакомую всем горожанам новогоднюю центральную улицу.
- В Татарстане в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в Гидрометцентре республики. На территории региона в среду и четверг, 23 и 24 ноября, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, местами сильные. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. 23 ноября в республике также ожидаются туман и метель.
- Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год, сообщает Минпромторг РФ. Согласно действующей редакции постановления, кредит доступен со скидкой 20% от стоимости автомобиля российского производства. Для жителей Дальнего Востока скидка составит 25%. Предложением в текущем варианте программы могут воспользоваться категории граждан, которые ранее не имели в собственности автомобиль, имеют одного и более детей, являются работниками государственных медицинских и образовательных учреждений.
- В Татарстане вновь замедлилась годовая инфляция — за последние шесть месяцев она снизилась почти на 6 п. п. и в октябре составила 12,8%. В октябре значительно сократился годовой прирост цен на продукты питания — 13,8% после 16,5% в сентябре. На это продолжал влиять рост предложения сельхозпродукции в связи с увеличением объемов производства. Также вырос урожай зерновых — благодаря этому снизилась стоимость зерна. Поскольку это важный компонент затрат животноводческих предприятий на корма, замедлился рост цен на говядину и молочную продукцию. Годовой рост цен на свинину, птицу и яйца сменился снижением.
- Афганские татары предложили Татарстану организовать добычу полезных ископаемых на своей территории, взять под свое крыло производства ушедших из страны компаний и стать основным партнером в сфере логистики российской и афганской продукции. Об этом сообщил на пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана» Забихулло Надери, председатель общественно-культурного фонда татар Афганистана и Совета татар Афганистана. В частности он указал, что, по данным еще советских специалистов, у Афганистана есть запасы нефти в 300 млн тонн и газа в 2000 млрд кубических метров.
- В Татарстане создадут автономную некоммерческую организацию «Центр пчеловодства и аквакультуры Республики Татарстан» по предложению Минсельхоза РТ, соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поручено стать учредителем организации. В 30-дневный срок необходимо утвердить ее устав, обеспечить государственную регистрацию и провести иные действия, связанные с ее созданием.
- Лениногорский молокозавод «Торос Молоко» переименовался в «Деловсыре» после смены собственника. Им стал бывший руководитель и член совета директоров казанского «Вамина» Ирек Закиев. Судя по датам участия его в органах управления комании, он является выходцем из команды Вагиза Мингазова, который был гендиректором компании в 2005—2011 годах. Но источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, утверждает, что «Деловсыре» — это собственный проект Закиева.
- Гнеральным директором подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ» стал Федор Назаров, ранее занимавший должность главного технолога КАМАЗа. Он приступил к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.
- В текущем году общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане составил 194 млрд рублей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов. Он отметил, что из этих средств 67,4 млрд были направлены на мероприятия в рамках Программы дорожных работ — 31,8 млрд рублей из федерального бюджета, а 35,6 млрд из республиканского. Также
значительная часть средств направлялась в работы на дорогах федерального значения, проходящих по территории республики.
- Американский разработчик графических процессоров Nvidia сообщил о полном прекращении всех бизнес-операций в России, об этом говорится в отчете компании за III квартал. В течение первого квартала 2023 года компания приостановила прямые продажи в Россию, а в третьем квартале закрыла бизнес-операции в стране. По оценке компании, прямые продажи в Россию оказались «несущественными» — на нее пришлось около 2% от общего объема продаж. Еще около 4% составили продажи в области гейминга.
- Возглавлявшая ликвидируемый Ростуризм Зарина Догузова освобождена от должности, ей предложили войти в состав Экспертного совета при правительстве. Указ об упразднении Федерального агентства по туризму был подписан 20 октября 2022 года. Его полномочия переданы Минэкономразвития. 37-летняя Догузова руководила Ростуризмом с 7 февраля 2019 года.
- В Татарстане проводят опрос о приоритетах в системе образования. Вопросник Минобрнауки РТ, выражаясь казенным языком, «детально проработан»: во многих вариантах ответа указаны даже численные показатели — на сколько процентов должно вырасти количество консультационных центров при школах, оснащенность образовательных организаций и даже количество победителей олимпиад. Подробнее о том, что предлагают включить в число приоритетных задач чиновники, какие из них кажутся действительно важными учителям и чего хотят от педагогов и министерства родители, — в материале «Реального времени».
- Потребительское и автокредитование в Татарстане сократилось до уровней «коронавирусного» года. Стабилен только сегмент кредитных карт. После объявления о частичной мобилизации банки еще сильнее ужесточили требования к заемщикам. Чаще всего одобрение получают клиенты в возрасте 40—50 лет. О том, как будет меняться ситуация в розничном кредитовании, — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
- Динамика российской экономики складывается лучше ожиданий, однако необходимо учитывать вопросы, касающиеся ограничений в отношении российского экспорта и импорта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что еще предстоит увидеть, как принятые решения отразятся на способности компаний продавать продукцию за рубеж: есть вопрос баланса между объемом и ценой.
- Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет пост сразу после возвращения команды из поездки, сообщает «Спорт-Экспресс». Команда 21 ноября выехала в Новосибирск, завтра предстоит последний матч в гостях против «Барыса». После этой встречи «Ак Барс» проведет дома четыре игры подряд.
- За январь — октябрь 2022 года Россия отправила в Китай 5,72 тонны золота в необработанных или полуобработанных формах. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Несмотря на отказ ряда регионов России проводить новогодние мероприятия из-за спецоперации на Украине и уже завершенной частичной мобилизации, Татарстан все же собирается отметить праздник. Сейчас столица республики вовсю готовится к Новому году, украшая улицы и готовя концертные программы на различных районных площадках. Так, например, уже с конца октября на площади перед Центром семьи «Казан» устанавливается главная городская елка. И она далеко не все, что появится на этом месте. Как выяснило «Реальное время», новогодняя ночь возле «Чаши» обойдется казанскому бюджету в 2,8 миллиона рублей.
Ключевые события 272-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России сообщает, что киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов. Стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путину перед саммитом G20 передали проекты мирного соглашения с Украиной. Украинские СМИ писали, что якобы Путину перед саммитом предложили некий проект мирного соглашения с Украиной. В своих новостях они ссылались на собеседников в кругах американских спецслужб.
- В посольстве России в Вашингтоне осудили реакцию США на расстрел российских военнопленных. Там выразили мнение, что американская сторона способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине. Речь идет о высказывании посла США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак, которая заявила, что власти отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву.
- На Донецком направлении подразделения российской армии продолжили наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника.
- На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка.
- На Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Дальнейшими активными действиями российских войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно.
- На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, Победа, Доброволье, Водяное Донецкой Народной Республики, Садовое, Токаревка, Дудчаны Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136-ти районах.
- В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777, производства США. В районе населенного пункта Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожены два минометных взвода ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Никольское и Владимировка Донецкой Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплекса, 6758 танков и других боевых бронированных машины, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбщество
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