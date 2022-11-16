Коммуникационная премия «Серебряный Лучник» — Приволжье открывает регистрацию.

Региональный этап конкурса проектов в области развития общественных связей состоится в двенадцатый раз. Участвовать в нем могут коммуникационные проекты, реализованные на территории ПФО в 2022 году.

15 ноября стартует прием заявок на участие в XII Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье. Подать заявку на региональный этап Премии могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2022 году. На рассмотрение жюри принимаются работы, связанные с продвижением коммерческих, общественных и государственных структур, а также частных инициатив в следующих номинациях:

Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты Корпоративные коммуникации Маркетинговые коммуникации Коммуникации в благотворительности Продвижение государственных и общественных программ Развитие и продвижение территорий Культурно-просветительские проекты

Правила конкурса не ограничивают масштаб и формат заявленных проектов: это могут быть как узконаправленные коммуникационные акции и мероприятия, так и комплексные медиакампании и стратегии. Выдвигать проекты на конкурс могут заказчик, исполнитель, коллектив авторов или группа экспертов— при условии обладания правами на заявленный проект.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «Профессиональное сообщество всегда с интересом следит за проектами «Серебряного Лучника». Премия собирает лучшие кейсы в области общественных связей, результаты труда и вдохновения коллег из разных отраслей и разных регионов Приволжья. Эксперты надеются увидеть креативные решения в области PR, маркетинга и рекламы»

Для участия в профессиональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье необходимо зарегистрироваться на сайте https://luchnik-volga.ru/ и до 23 декабря прикрепить полное описание проекта в личном кабинете участника. Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Приволжье будет сформирован в середине января 2023 года, защиты проектов-финалистов и награждение пройдут в начале февраля. Среди победителей будет выбран один проект, который получит право оказаться в шорт-листе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Контакты Исполнительной дирекции, сформированной на базе Коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье», указаны на сайте конкурса. Участие в региональном этапе Премии «Серебряный Лучник» бесплатное.





