Известия: мэр Энергодара прокомментировал сообщения об освобождении от должности
Мэр запорожского Энергодара Александр Волга прокомментировал сообщения об освобождении от должности, сообщают «Известия». Он заявил, что рассматривает переход на другую вышестоящую должность.
— Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства, — сказал Волга.
СМИ накануне сообщали, что Волга освобожден от должности мэра.
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