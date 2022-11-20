Новости общества

09:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Известия: мэр Энергодара прокомментировал сообщения об освобождении от должности

09:13, 20.11.2022
Известия: мэр Энергодара прокомментировал сообщения об освобождении от должности
Фото: Telegram-канал Александра Волги

Мэр запорожского Энергодара Александр Волга прокомментировал сообщения об освобождении от должности, сообщают «Известия». Он заявил, что рассматривает переход на другую вышестоящую должность.

— Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства, — сказал Волга.

СМИ накануне сообщали, что Волга освобожден от должности мэра.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также