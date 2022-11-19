СМИ: сотрудники Twittera массово увольняются после ультиматума со стороны Маска

После ультиматума со стороны нового владельца Twitter Илона Маска, сотни сотрудников приняли решение уйти из компании, пишет газета New York Times со ссылкой на корпоративные источники.



СМИ сообщали, что 16 ноября Маск предложил своим сотрудникам сделать выбор: либо остаться в компании, либо получить трехмесячное выходное пособие и уволиться.

Маск подчеркнул, что оставшиеся должны будут работать больше и интенсивнее. Принять решение работники Twitter должны были к 17:00 по местному времени (1:00 мск 17 ноября).

Фото: скриншот видео

По информации газеты, к истечению этого срока сотни сотрудников решили уволиться и получить пособие.

Владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск признался, что в ближайшее время социальная сеть «будет делать много глупостей». В ходе первого обращения к сотрудникам Twitter, новый глава социальной сети заявил, что допускает возможное банкротство компании, если в следующем году та не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова