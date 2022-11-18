Итоги дня: диверсия на «Северном потоке», пандемический грипп в Татарстане, убийство российских военнопленных
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 18 ноября:
- Служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места аварии на «Северных потоках» задокументированы обширные повреждения. Подтвержден факт «диверсии», найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами. «Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов», — об этом сообщил ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист.
- Россия не должна выполнять решение голландского суда по делу о крушении самолета MH17 на Украине в 2014 году, поскольку на этот счет нет никаких международных актов, заявил первый уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев. По его словам, на обломках ракеты комплекса «Бук» на месте крушения был номер, который оканчивался на цифры 7379, что указывает на принадлежность Украине. Этот факт суд не учел, сказал Лаптев, и отметил, что в деле «вагон и маленькая тележка» нестыковок. Уполномоченный РФ при ЕСПЧ считает, что голландский суд при вынесении вердикта действовал скорее с подачи США, чем по своей инициативе.
- 14 ноября 2022 года региональное всетатарское общественное движение — Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) был включен в федеральный перечень экстремистских организаций Министерства юстиции России. Теперь его деятельность запрещена на территории РФ. Решение Верховного суда Татарстана о ликвидации ВТОЦ вступило в законную силу 14 сентября 2022 года. В период с 2019 по 2022 год активисты ВТОЦ привлекались к административной ответственности за экстремистские высказывания, допущенные в ходе публичных мероприятий, организованных объединением.
- Сегодня Госсовет Татарстана принял во II чтении закон о бюджете республики на 2023—2025 годы. Его направили на подпись президенту республики Рустаму Минниханову. Так, в следующем году доходы составят 343,8 млрд рублей, расходы — 370,9 млрд, дефицит — 27,1 млрд рублей. В 2024 году доходы достигнут 367,3 млрд рублей, расходы — 394,5 млрд, дефицит — 27,2 млрд. В 2025 году доходы планируются на уровне 366,9 млрд рублей, расходы — 394,2 млрд, дефицит — 27,4 млрд. Согласно документу, Кабмин также постановил принять к сведению прогноз консолидированного бюджета и проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.
- «Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров IKEA. Они появятся на площадке до конца года. «Соглашение касается более 20 миллионов товаров во всех категориях, представленных в шведской сети: от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. «Яндекс Маркет» начнет продажу товаров IKEA до конца года», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
- В Стерлитамакском районе Башкирии сегодня ночью в частном доме случился пожар. Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка произошел в 3.27 мск. В 5.19 мск возгорание удалось локализовать на площади 56 квадратных метров. В ходе тушения обнаружено 7 погибших, из них 2 взрослых — мужчина и женщина и 5 детей — мальчики. В сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону заявили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)
- К 9 годам колонии строгого режима приговорен 26-летний казанец Абдулвахид Маткасымов. Первые 3,5 года назначенного срока ему предстоит провести в тюрьме — такое наказание за финансирование терроризма назначила осужденному тройка судей Центрального окружного военного суда. Маткасымова задержали сотрудники ФСБ в Казани в мае 2021 года. При нем обнаружили и изъяли мобильные телефоны и сим-карты. После изучения платежей парня его обвинили в пособничестве международному террористическому сообществу «Катиба Таухид валь-Джихад» (его деятельность на территории РФ запрещена, — прим. ред.).
- Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит жалобу на заочный арест по делу о присвоении 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Жалобу в защиту олигарха, гражданина Украины и Израиля Игоря Коломойского подал казанский адвокат, уточняет журналист «Реального времени». 2 ноября Вахитовский суд Казани по ходатайству следователей ГСУ МВД Татарстана санкционировал заочный арест для бизнесменов Коломойского и Геннадия Боголюбова, постановив взять их под стражу с момента экстрадиции на территорию РФ.
- Казанский «Водоканал» потратит 6,1 млн рублей на ликвидацию провала возле Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Провал образовался в охранной зоне коллектора хозяйственно-бытовой канализации МУП «Водоканал» диаметром 1 700 мм. Обследование показало, что коллектор находится в технически исправном состоянии» — говорится в документации.
- В России уже зарегистрированы случаи заболевания новыми вариантами коронавируса BQ. 1 и BQ. 1.1 («Цербер»). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Как отметили в ведомстве, они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты COVID-19, передаются от человека к человеку.
- В Татарстане за последнюю неделю также обнаружили первый случай гриппа A — H1N1 2009 года, который также называют пандемическим.
- «Главинвестстрой Татарстана» объявил тендер на строительство двух спортивных объектов на территории республики общей стоимостью в 126,3 млн рублей. Речь идет об умной спортивной площадке в Нижнекамске и модульном спортивном зале в поселке Зеленодольского района. Источником финансирования этих проектов стал региональный бюджет, сообщается на сайте госзакупок. Цена площадки составляет 32,4 млн рублей. Согласно проектной документации, она будет расположена в Нижнекамске на улице Менделеева, возле дома 37а.
- Комитет внешнего благоустройства Казани объявил тендеры на проведение ремонтно-реставрационных работ по двум объектам культурного наследия. Речь идет о бюстах писателей Максима Горького и Льва Толстого. Общая стоимость двух контрактов составляет 3,8 млн рублей, источник финансирования — республиканский бюджет. Подрядчику необходимо провести работы до конца марта следующего года.
- Министерство финансов России прорабатывает технологию цифрового акциза на табак и пиво. Предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива. «Это будет способствовать дальнейшему сокращению количества споров между налогоплательщиками и налоговой службой», — сказал статс-секретарь — замминистра финансов Алексея Сазанова. Сазанов также отметил, что дальнейшая цифровизация и расширение передачи налоговым органам функции по исчислению налогов — основное направление работы по упрощению администрирования.
- В субботу, 19 сентября, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды.
Так, с 18.00 18 ноября до 18.00 19 ноября в регионе местами пройдет сильный снег. Ожидается, что метель будет с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. Кроме того, метеорологи предупреждают о сильном восточном ветре порывами 15-20 м/с (в Казани до 18 м/с). На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.
- На строительство первого этапа трамвайной линии «Замелекесье» в Набережных Челнах планируется потратить 1,3 млрд рублей. Новая ветка соединит все районы города. Уточняется, что трамвайная ветка будет построена в два этапа. Первый этап трамвайной ветки пройдет с поворота Набережночелнинского проспекта до Сармановского тракта по проспекту Фоменко до кольца первой дороги. Таким образом, его протяженность составит 10 километров 228 метров.
Первый этап уже прошел государственную экспертизу. В настоящее время определяется источник финансирования его строительства. Второй этап еще только находится на экспертизе, где определяется его сметная стоимость.
- Вопрос с обслуживанием участка дороги в микрорайоне многодетных семей «Подсолнухи» в деревне Азьмушкино в Тукаевском районе Татарстана откладывается на следующий год. Многострадальный объект сдали в октябре этого года. Сейчас дорога не освещена и превращается в свалку. По словам главы Азьмушкинского сельского поселения Марата Фазулзянова, в управление поселения содержание дороги не передадут, поскольку средств не хватит.
- Страны «Большой семерки» (G7) планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Американская администрация планирует перед встречей постпредов стран Евросоюза, «в частном порядке» уведомить о предложении Группы семи. Согласно плану, о предельной цене могут объявить в тот же вечер в том случае, если постпреды государств — членов ЕС поддержат предложение.
- Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин принял участие в рабочем совещании по вопросам строительства нового следственного изолятора. Мероприятие прошло на строительной площадке будущего СИЗО в Авиастроительном районе Казани под руководством заместителя начальника УФСИН РФ по РТ Рафаэля Хусаинова.Новое режимное учреждение возводится согласно Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2030 годы)». Объект позволит решить в ближайшем будущем проблему перелимита следственных изоляторов республики.
- В Мамадыше завершились работы по расчистке правого притока Вятки, начавшиеся еще в прошлом году. Благодаря им экологические условия проживания улучшились для 15 тысяч жителей районного центра. В Минэкологии Татарстана отметили, что на восстановление русла выделялось более 74 млн рублей. Высокая антропогенная нагрузка привела к тому, что русло заилилось, а в донных отложениях накопились загрязняющие вещества. Обследование перед началом расчистки показало, что до 80% акватории затянулось ряской и заросло кустарниками и камышами.
- Максима Рогожкина освободили от должности заместителя министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
- В минобороны Японии заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вполне могла преодолеть 15 тысяч километров и достичь территории США при пуске по обычной траектории. Об этом заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. «Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тысяч километров, в этом случае (эта дальность полета) включает территорию США», — отметил министр.
- В Кремле состоялась оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности России с президентом Владимиром Путиным. На нем обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны в стране. Это первое очное совещание постоянных членов Совбеза в Кремле после 21 февраля, когда они решили признать независимость ДНР и ЛНР.
- Игорь Демин, советник президента «Транснефти», заявил, что публикации об атаке подводного дрона на нефтегавань под Новороссийском не соответствуют действительности.
- ЕС заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд. Основная часть активов была заморожена в Бельгии (€50 млрд) и Люксембурге (€5,5 млрд). На эти две страны, а также на Австрию, Ирландию, Италию, Францию и ФРГ приходится более 90% замороженных активов.
- Россия и Китай будут оплачивать поставки энергоресурсов в рублях и юанях, сообщил зампредседателя Правительства России Александр Новак. «Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он также пояснил, что оплата поставок газа из России в Китай проходит в паритетном порядке.
Ключевые события 268-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Татарстане утвердили новое постановление, согласно которому список получателей единовременных выплат для детей участников СВО расширяется. Дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации в РТ, получат 20 тыс. рублей. Ранее действующий пункт о наличии постоянной регистрации в республике отменен.
- Госсовет Татарстана намерен направить в Госдуму обращение с предложением не приостанавливать взыскание алиментов с мобилизованных граждан, постановление приняли в пятницу на заседании парламента республики.
- К концу года правительство Татарстана подготовит отчет о понесенных расходах муниципалитетов на подготовку участников СВО. С таким обращением сегодня выступил депутат Госсовета РТ от «Справедливой России» Альмир Михеев на заседании парламента. В нем он просил представить отчет о расходах муниципалитетов и планируемых расходах на 2023 год. Будут ли они компенсированы из республиканского или федерального бюджета, не сообщалось.
- Минобороны России прокомментировало видеозапись с расправой украинских солдат над российскими военнопленными. В министерстве заявили, что «новые видеосвидетельства… подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима». Как сообщили в Минобороны, солдаты ВСУ намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных военнопленных. Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными. Следственные органы СК России возбудили уголовное дело. Дело возбуждено в отношении представителей вооруженных формирований Украины по п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
- Совет управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах. По информации источников, текст резолюции, предложенный Финляндией и Канадой, одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих. Россия и Китай проголосовали против.
- Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой сказано, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы». «Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, согласно которой агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации («грязных бомб»), в трех местах на Украине», — говорится в сообщении организации.
- 17 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты, все ракеты попали точно в назначенные объекты.
- В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное Донецкой Народной Республики. Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики, чтобы остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены.
- На Купянском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.
- На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
- Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) подписал указ о демобилизации студентов. Согласно документу, с военной службы увольняются студенты, обучающихся по очной и заочной формам обучения, которые были призваны в рамках мобилизации. Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172-х районах. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Гончаровка Луганской Народной Республики и Никольское Донецкой Народной Республики. Перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск Донецкой Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесРозничная торговляПроисшествияПромышленностьЭкономикаФинансы
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