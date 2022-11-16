Итоги дня: последствия ЧП с ракетой в Польше, экс-банкиру Мусину скостили срок, будущее льготной ипотеки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 16 ноября:
- Сегодня утром СМИ сообщили, что ракета, упавшая на территории Польши, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету. По данным CNN, Киев признал, что задействовал вчера ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Как сообщает телеканал, именно эта информация послужила основой для текущей оценки американцами этого инцидента, в том числе об этом говорил президент США Джо Байден. В НАТО также заявили, что в Польше упала украинская ракета, но вины Киева в том, что она попала туда, нет.
- Сегодня в Минобороны России рассказали, что опубликованные вчера вечером фотографии обломков, обнаруженных в Польше, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины. Как рассказали в военном ведомстве, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Также в Минобороны подчеркнули, что в ходе вчерашнего массированного удара ни одной ракеты не было выпущено по объектам в Киеве.
- Президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины. По его словам, ничего не указывает на то, что это была атака на страну. При этом у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными.
- Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении процедуры внесудебного банкротства. Он попросил уделить внимание людям старшего возраста, пенсионерам: «Банки легко и с удовольствием выдают большие суммы кредитов, поскольку у людей есть стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к финансовым институтам, пьют кровь из людей до гробовой доски, это нужно прекратить».
- Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил Владимиру Путину распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе на мобилизованных, членов их семей, а также пенсионеров, служивших в ВС РФ. Тот инициативу поддержал.
- Казанское МУП «Водоканал», на балансе которого три четверти городских сетей в состоянии высокого износа, планирует направить 16,9 миллиона рублей на оказание услуг по обслуживанию своих потребителей. Как выяснило «Реальное время», предприятие выделит эту сумму из собственных средств. Стоит отметить, что на спецодежду «Водоканал» в этом году потратил больше — 31,4 миллиона рублей.
- Бывший глава США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Он зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года.
- В Татарстане с начала 2022 года возбудили 949 уголовных дел из-за неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Из них 175 уплачивали алименты частично. Уточняется, что к административной ответственности привлечены более 2 тысяч неплательщиков (в том числе и те, кто платил алименты в неполном объеме).
- Татарстан занял пятое место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов за 2021 год. Его представили на заседании комиссии по научно-технологическому развитию и Государственного совета по науке. В списке республику обогнали Москва, Санкт-Петербург, Томская область и Башкирия.
- С 12 до 11 лет колонии общего режима сократил сегодня срок посадки экс-главы «Татфондбанка» Верховный суд Татарстана. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Роберта Мусина и его адвоката было принято решение о переквалификации части эпизодов дела. В частности, апелляционная тройка квалифицировала эпизоды с выдачей кредитов группе компаний «ДОМО» и выводом залогов по этим кредитам по ч. 2 ст. 201 УК РФ со снижением наказания. И оценила действия осужденного по эпизодам с «Бинбанком» на 2,7 млрд и с кредитом Центробанка в 3,1 млрд рублей — по ч. 1 ст. 201 УК РФ. На данный момент осужденным отбыто почти семь лет, с учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом.
- В последнем слове Роберт Мусин дал понять, что его попытки довести до следствия и суда свою позицию успехом не увенчались, как и усилия по спасению тонущего банка: «Невозможно желать банку банкротства, скрывая от регулятора его трудности, дабы избежать отзыва лицензии, — заявил осужденный. — Невозможно, преследуя цель приукрасить действительное положение дел в ПАО «ТФБ», чтобы оно соответствовало требованиям и нормативам банка России, предвидеть и сознательно допускать причинение ущерба банку, повлекшее его банкротство и отзыв лицензии. Это прямые противоречия, которые не только не были устранены в суде первой инстанции, но обрели еще более явные черты».
- Замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев заявил, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках может закончиться 31 декабря. По его словам, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья.
- Американская компания Havi Logistics, специализирующаяся на логистике продуктов питания, ищет нового владельца для своего бизнеса в России. У нее в стране находится более 10 распределительных центров, в том числе и в Казани. В первую очередь Havi Logistics известна как партнер сети ресторанов McDonald’s — он обеспечивал закупку и доставку продукции в 518 ресторанов сети быстрого питания.
- Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил размер дивидендов за 9 месяцев 2022 года. Он составит 3957% к номинальной стоимости акций, а выплаты пройдут с учетом уже объявленных за 6 месяцев этого года. Так, размер дивиденда за первое полугодие составил 3271% к номинальной стоимости акции, или 32 рубля 71 копейку на одну ценную бумагу. Соответственно, сейчас держатели акций получат доход в размере оставшейся разницы в 686%, или 6 рублей 86 копеек.
- Кабинет министров Татарстана увеличил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате молодых педагогов с 1 111 до 2 510 рублей. Также их возраст был поднят с 30 до 35 лет. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
- За первые 9 месяцев 2022 года в Татарстане проведено более 16 тысяч мероприятий по контролю соблюдения антикоррупционных мер, сообщил заведующий организационным отделом управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов. По его словам, в ходе проверок к ответственности привлечено 231 должностное лицо. Пять из них — к уголовной, 226 — к дисциплинарной.
- Нынешний главный тренер московского «Локомотива» Андрей Федоров рассматривается в качестве кандидата на должность нового рулевого «Рубина». В бытность игроком он отыграл 8 лет в форме «Рубина». Он выступал за казанцев с 2000 по 2008 год. В последний год карьеры игрок становился чемпионом России в составе «Рубина».
- Замглавы Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. По данным ТАСС, решается вопрос об избрании меры пресечения. Сегодня муж замглавы Херсонской области, бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев сообщил, что жена перестала выходить на связь со вчерашнего дня.
- В России зафиксировали максимальное количество вакансий, размещенных на портале «Работа в России» — около 2,4 миллиона. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 265-го дня специальной военной операции на Украине:
- 15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, сообщили в Минобороны, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.
- Там подчеркнули, что в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины — ни одного ракетного удара по объектам в городе Киеве не наносилось. «Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — сообщили в МО РФ.
- На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Коломыйчиха Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск.
- На Южно-Донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции.
- За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Садовое, Тягинка, Змиевка Херсонской области, Кирово Донецкой Народной Республики, а также 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185 районах.
- В районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777, производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2 514 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 644 танка и других боевых бронированных машин, 892 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 587 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 240 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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