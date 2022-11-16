Ушла из жизни доцент кафедры детской неврологии КГМА Марина Уткузова

Доцент кафедры детской неврологии Казанской государственной медицинской академии (КГМА) Марина Уткузова скончалась в возрасте 58 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

В 1987 году Уткузова окончила педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института им. С.В. Курашова по специальности «педиатрия». В 1987—1988 годах проходила интернатуру по педиатрии на базе ДГКБ №1 Казани. После окончания интернатуры работала врачом-психоневрологом в психоневрологическом отделении для детей грудного возраста ДГКБ №8.

С 1999 года она работала на кафедре детской неврологии КГМА в должности ассистента, а с 2009-го — в должности доцента.

Параллельно с научно-исследовательской деятельностью Марина Анатольевна проводила большую практическую работу. Оказывала консультативную помощь в неврологических отделениях ДГКБ №8.

Фото: ru.wikipedia.org

В 2017 ей была присуждена Государственная премия в области науки и техники в составе исследовательской группы за работу «Родовые повреждения центральной нервной системы. Мультидисциплинарный подход, ранняя диагностика, система профилактики и поэтапной реабилитации».

Она имела международные сертификаты по методу В. Войта, Мюнхенской функциональной диагностике и терапии развития, Монтессори-терапии.

В 2001—2016 годах Уткузова являлась главным внештатным специалистом — экспертом по реабилитации детей.

В конце октября умер хирург Ахат Зарипов. Ему было 29 лет. На протяжении последних трех лет он работал в Чистопольской ЦРБ, развивал там инновационные хирургические методы, исполнял обязанности заместителя главного врача, руководил ковидным госпиталем.

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Максим Кокунин