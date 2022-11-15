Итоги дня: Слуцкий покинул «Рубин», 8 млрд человек на Земле, ракетный удар по Украине
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 15 ноября:
- Сегодня на Бали стартовал двухдневный саммит G20, на котором Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступил на пленарном заседании по продовольственной и энергетической безопасности и заседании, посвященном здравоохранению. Кроме того, провел ряд двусторонних встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем, главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко побеседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его программа уже завершилась, и он вылетел в Россию.
- Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост, который он занимал с декабря 2019 года. Он ушел по собственному желанию. На должность исполняющего обязанности главного тренер назначен Юрий Уткульбаев. Ранее он занимал пост директора Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки команды.
- Число людей на Земле достигло 8 миллиардов, сообщила пресс-служба Организации Объединенных Наций (ООН). Там отметили, что это станет «важной вехой в развитии человечества». Кроме того, отдел народонаселения ООН заявил, что население будет продолжать расти в ближайшие десятилетия, а ожидаемая продолжительность жизни к 2050 году увеличится в среднем до 77,2 года.
- Президент России Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звания городов воинской славы — — «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества».
- Сегодня в Верховном суде Татарстана возобновился процесс по делу о массовом убийстве в казанской гимназии №175. Отец обвиняемого Ринат Галявиева пришел на заседание трезвым и вместе с двумя адвокатами. В итоге, Ильназ Галявиев отказался от них, а суд постановил закрывать процесс на время оглашения и исследования сведений, составляющих медицинскую тайну. Меж тем, Верховный суд Татарстана вновь эвакуировали — уточняется, что в здании суда после перерыва в заседании прозвучала пожарная тревога.
- Стоит отметить, что Ильназ Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175.
- В России началась отправка призванных в рамках срочной службы военнослужащих в войска, сообщили в Минобороны страны. В ведомстве поделились, что всех солдат снабжают комплектом зимней формы, а ближайшие 4—5 месяцев они проведут в учебных центрах для освоения военных специальностей.
- Житель Набережных Челнов пытался оспорить свой призыв по частичной мобилизации и обратился в суд, однако там его не поддержали — решение призывной комиссии признали законным. Челнинец оказался единственным в городе, кто попытался оспорить свой призыв. Сейчас он находится в танковом училище.
- Казанский аквапарк Baryonix уйдет на «зимние каникулы» с 5 декабря 2022 года и по 15 апреля 2023-го. Во время закрытия в нем будут проводиться ремонтные работы. Уточняется, что абонементы клиентов будут продлены на время простоя либо осуществлен возврат средств согласно условиям договора купли-продажи.
- Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка с 1 января 2023 года. Оно будет выплачиваться беременным и семьям с детьми, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума. В сумме на выплаты направят 1,7 триллиона рублей.
- Как стало известно «Реальному времени», в столице Татарстана создадут цифровую платформу в области физической культуры и спорта. Заказчиком проекта выступает МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани», которое планирует потратить на эти цели из городского бюджета 15 миллионов рублей. Исполнитель также должен детально проработать интерфейс цифровой платформы и ее функционал, а также разработать план дальнейших корректировок, диагностики и развития системы. Она будет включать в себя 33 сервиса: витрина соревнований, электронный профиль, запись в секции и т.д.
- Президент России Владимир Путин во время организационного заседания комитета «Победа» заявил о попытках раскачать суверенитет страны: «Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и по большому счету имеют очевидную цель в отношении нашего общества как минимум: разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет». По его словам, такая раскачка начинается с искажения истории государства, но Россия «вовремя и твердо поставила заслон».
- В текущем году жителям Татарстана направили 2 млн 300 тысяч налоговых уведомлений с общей суммой начислений 8 млрд 700 млн рублей. Это на 600 млн рублей (на 7,4%) больше, чем год назад, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике. Отмечается, что в налоговые уведомления, наряду с имущественными налогами, включены расчеты сумм НДФЛ, исчисленных, но не удержанных налоговыми агентами. Впервые в этом году в налоговое уведомление также включена сумма НДФЛ, исчисленная с налоговой базы, превышающей 5 млн рублей по повышенной ставке 15%.
- С начала года депозиты российских граждан в иностранных банках увеличились в два раза и составили $63,1 миллиарда. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Московском районе Казани в 2023 году появится новый сквер. Сегодня проект благоустройства участка площадью 2,5 тыс. кв. м представили мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину. Территория расположена между домами по ул. Гагарина, 107, ул. Восход, 20 и ул. Восстания, 54. В прошлом в них жили известные авиастроители и летчики, а также их дети, отметил Метшин.
- Китай готов вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Он отметил, что Пекин рад возвращению России к соглашению о перевозке зерна по Черному морю. Что касается Украины, КНР будет придерживаться объективной и справедливой позиции по Украине. Ван И назвал российскую позицию о невозможности ядерной войны рациональной и ответственной.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о предстоящем дорожном строительстве в рамках пятилетнего плана на 2023—2027 годы. По его словам, в нормативное состояние привели уже 49% региональных дорог, в 2023 году показатель достигнет 85%. К 2027 году 138 тыс. км дорог опорной сети будет приведено в нормативное состояние. На выполнение пятилетнего плана строительства запланировано финансирование в размере 13 трлн рублей. Сейчас активно ведут работы на территории новых регионов, вошедших в состав России. В декабре будут завершены работы на Крымском мосту, сейчас они ведутся с опережением.
Ключевые события 265-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября по украинской территории было нанесено 85 ударов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал эту атаку крупнейшей: «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей». Известно, что повреждено 15 объектов.
- Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что провел на полях саммита Группы двадцати беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем по теме урегулирования конфликта вокруг Украины. По словам Лаврова, французский лидер готов продолжать диалог с главой российского государства Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине и вокруг нее. По итогам своего участия в саммите министр сказал, что страны третьего мира понимают, что данный процесс «тормозит Украина, которая в том числе законодательно, указом [президента страны Владимира] Зеленского, запретила вести переговоры с РФ».
- Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали попросил его призвать российского лидера Владимира Путина к деэскалации на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом.
- 14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, двадцать семь боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777, производства США, более 25-ти автомобилей различного назначения и двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов.
- Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от России освободить всех украинских пленных. Такое заявление он сделал, выступая с видеообращением к саммиту G20. Известно, что он также предложил обмен пленными по схеме «всех на всех».
- На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.
- На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской Народной Республики. В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск Херсонской области, Новокраснянка, Краснореченское Луганской Народной Республики и Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178-ми районах. В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7227 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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