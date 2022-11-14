Клиенты Банка ЗЕНИТ чаще приобретают жилье на первичном рынке

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк ЗЕНИТ

В октябре 2022 года клиенты Банка ЗЕНИТ на 11% чаще оформляли ипотеку на первичном рынке жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на долю «первички» пришлось 38% кредитов из общего объема выдачи ипотеки. Чаще всего клиенты приобретают жилье в ипотеку в Москве и Московской области, Ленинградской области и Южном федеральном округе.

Льготные программы Банка ЗЕНИТ позволяют клиентам оформить ипотеку по ставке от 5,35% годовых. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей, для других регионов РФ — 6 млн рублей. Заемщик может оформить ипотеку на срок от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% от общей стоимости жилья.

В Банке ЗЕНИТ действует IT-ипотека по ставке от 2,5% годовых. Первые сделки по новым условиям пройдут после вступления в силу изменений в Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 №805. Максимальная сумма кредита составит 18 млн рублей для приобретения жилья в городах с населением от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населенных пунктах. Минимальный первоначальный взнос — 15%.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк ЗЕНИТ. Реклама. Токен: Pb3XmBtzssCnkUNRspinHMacZj63pMtR1TBtn64

Клиенты также могут оформить ипотечный кредит по собственным программам банка по ставке от 10,65% годовых. При этом максимальная сумма кредита составляет 40 млн рублей для покупки жилья в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Для остальных регионов — до 20 млн рублей. Первоначальный взнос — от 10% от общей стоимости жилья.

Подать заявку на выдачу ипотечного кредита клиенты могут на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».