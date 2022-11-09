Итоги дня: операция «Херсон», старт процесса над стрелком Галявиевым, выборы в США
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 9 ноября:
- Перед Верховным судом Татарстана предстал 21-летний Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек и покушении на жизнь других учеников и двух педагогов казанской гимназии №175. На старт процесса пришли родители погибших и выживших гимназистов, всего 10 человек. Группу гособвинителей по делу возглавил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Ильназу Галявиеву продлили срок содержания под стражей на 6 месяцев — до 18 апреля 2023 года. Во время оглашения этого решения в зале суда зазвучала пожарная тревога, и приставы попросили покинуть здание. Заседание продолжилось после эвакуации.
- Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. «Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец: у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой», — сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
- Минздрав Татарстана опроверг пост Ксении Собчак об отсутствии ремонта в челнинской городской больнице №5. В ведомстве заверили, что в здании стационара ремонт проводят ежегодно, а пациенты обеспечены всем необходимым. Однако Ксения Собчак в ответ на это заявила, что сотрудники больницы закрыли туалет, на который ей пожаловались челнинцы и воспользоваться им невозможно. Она утверждает, что в медучреждении «просто закрыли разбитый туалет и выдали за него какой-то вообще другой санузел».
- Луганская Народная Республика уже в ноябре будет принимать законы в рамках правовой базы и на правах нового субъекта России. Парламент региона с 2017 года занимается разработкой законодательной базы ЛНР, ориентируясь на российскую.
- Государственный совет Татарстана подготовил обращение о необходимости совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами. Его планируют направить на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина и премьер-министра России Михаила Мишустина.
- Главным врачом поликлиники №7 в Набережных Челнах назначили Рустема Ханова — до этого он более двух лет работал заместителем главврача поликлиники по медицинской части, а затем и. о. главврача. Он сменил Александра Попова, который стал заместителем министра здравоохранения Удмуртии.
- В Казани установят памятную доску в честь кинорежиссера, народного артиста России Станислава Говорухина. Она появится на фасаде здания по улице Кремлевской, 4/5. На ней на русском и татарском языках разместят надпись: «В этом здании в 1953—1958 гг. на геологическом факультете КГУ учился выдающийся кинорежиссер, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин».
- На сегодняшний день в Татарстане доля граждан старше трудоспособного возраста превысила 23,5%. При этом удельный вес пожилых больше в сельской местности — 27%, в городской местности — 22,5%.
- Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал красноярской авиакомпании «КрасАвиа» первый вертолет Ми-8МТВ-1 по контракту с государственной транспортной лизинговой компанией. Его собрали на Казанском вертолетном заводе.
- В США завершились промежуточные выборы, по итогам которых будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий Штатов. Эксперты допускают, что демократы могут уступить республиканцам контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом.
- Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил об отсутствии предпосылок к налаживанию диалога между парламентариями России и США после американских выборов. По его словам, антироссийский настрой имеет консенсусный характер. Москва не планирует проявлять инициативу в налаживании контактов с американскими парламентариями.
- Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Под ними понимаются «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».
- Американский предприниматель Илон Маск снова продал часть своих акций в основанном им производителе электромобилей Tesla. С 4 по 8 ноября, то есть через неделю после покупки компании Twitter, он реализовал 19,5 млн акций автопроизводителя на общую сумму $3,95 млрд.
- В казанском поселке Малые Клыки загорелся ресторанный комплекс «Михайловская усадьба». Площадь пожара достигла 1,2 тысячи кв. м. Потушили его в 18:42, никто не пострадал. Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания чердачного помещения. При наличии нарушений ведомство примет меры реагирования.
- Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, но пока каких-то конкретных планов по такой поездке нет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что «это российские регионы, и он [президент России] там будет».
- Суд в Москве оштрафовал на 5 тысяч рублей и принял решение об экстрадиции блогера Nekoglai. Он снял пародию на российского солдата, отбрасывающего руками гранаты, которые кидал украинский биспилотник.
- Высшая квалифколлегия судей России дала старт «выборам» председателя Верховного суда Татарстана. Второй шестилетний срок полномочий действующего председателя истекает весной будущего года. Эту должность Ильгиз Гилазов занял в апреле 2011 года по указу президента страны.
- Парк легковых автомобилей в Татарстане будет сокращаться и стареть. Пока республика удерживает лидерство в рейтинге регионов с самым молодым автопарком, уступая только Москве. Чем объясняется любовь татарстанцев к новым автомобилям, каков средний возраст машин в регионе и как санкции влияют на потребительское поведение россиян — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
- Кабмин Татарстана утвердил прогнозный план приватизации государственного имущества республики на 2023 год. В списке шесть акционерных обществ, акции которых планируется приватизировать: «Нижнекамскресурсы», «Бугульминский элеватор», «Елабужское хлебоприемное предприятие», «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер», «Детская стоматологическая поликлиника №9» и «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго».
- ПАО «КАМАЗ» и Sitronics Group заключили соглашение о реализации совместных проектов по электрификации транспорта в российских регионах. Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в части создания и продвижения комплексного продукта для агломераций и регионов России, направленное на распространение использования пассажирского электротранспорта, внедрение и разработку отечественных решений в области информационных технологий, микроэлектроники и компонентов.
- По итогам сентября 2022 года налоговые сборы в Татарстане составили 84 миллиарда рублей — это на 9,4 миллиарда меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании FinExpertiza. Всего за сентябрь 2022 года в консолидированный бюджет РФ поступило 2,4 трлн рублей налогов, что на 4,1% превышает сборы сентября 2021 года. Однако, по сравнению с рекордными сборами за март, в сентябре налоговые доходы уменьшились в 1,7 раза (на 41,4%).
- Вода в искусственном водоеме казанского парка имени Карима Тинчурина окрасилась в радужный цвет, а на поверхности появилась белая пленка. Вместе с этим на одном из бетонных берегов местного пруда лежит труба, из которой сливается черная вода. Минэкологии Татарстана направило в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора материалы обследования пруда за парком им. Карима Тинчурина в Казани. Там обнаружили трубу — аккумулирующий резервуар дренажных вод, относящийся к системе инженерной защиты Казани. Она находится на балансе «Водоканала».
- Судебный спор «Эдельвейс Групп» и исполкома Казани о компенсации за утраченное на Центральном стадионе имущество, полученное как возмещение за снос знаменитого пивбара «Раки» под Кремлем, закончился победой компании Хайруллиных. На футбольной арене она претендовала на 1/22 доли объектов, но часть этих помещений демонтировали. В итоге предприниматели выбрали денежную компенсацию от города, и суд удовлетворил их иск. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Зеленодольском районе Татарстана открыли обновленный 17-километровый участок трассы М-7 «Волга». Каждый день здесь проезжает почти 30 тысяч автомобилей, сообщил президент республики Рустам Минниханов. Напомним, работы на участке км 735 — км 753 длились на протяжении трех лет. На дороге увеличили количество полос — с двух до четырех, а также уложили новые слои асфальтобетона.
Ключевые события 259-го дня специальной военной операции на Украине:
- Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил Министру обороны России Сергею Шойгу об обстановке в районе проведения специальной военной операции. Он предложил организовать оборону в районе Херсона на левом берегу Днепра и отвести войска с плацдарма на правом. Сергей Шойгу согласился с предложением и дал приказ приступать к отводу войск с правого берега Днепра у Херсона.
- Также Сергей Суровикин заявил, что обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована, боевые возможности объединенной группировки значительно возросли. За счет мобилизованных удалось нарастить боевой состав и создать резервы. Российские войска на отдельных направлениях возобновили наступательные действия.
- С августа по октябрь украинская армия потеряла на херсонском направлении более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Наступающая сторона несет большие потери, чем находящаяся в обороне. На херсонском направлении потери РФ в семь-восемь раз меньше, чем у противника, сообщил Сергей Суровикин.
- На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
- На Красно-Лиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.
- На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское Херсонской области и Добролюбовка Харьковской области.
- На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.
- Кроме того, перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченское и Стаханов Луганской Народной Республики, два реактивных снаряда «Ольха» в районе населенного пункта Корсунка, а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2 470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 152 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Дарья Пинегина, Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураПроисшествияАвтоЭкономикаФинансыПромышленностьМашиностроение
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