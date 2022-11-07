Итоги дня: Минниханов у мобилизованных, Маск призывает голосовать за республиканцев, образы России будущего
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 7 ноября:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил танковый полигон КВТККУ, где ознакомился с условиями проживания мобилизованных. Он осмотрел столовую и палаточный лагерь для военнослужащих, понаблюдал за проходившими учениями в рамках слаживания, а также посетил стрельбище. Президент поговорил с призывниками об условиях проживания и организации боевого слаживания.
- Также Рустам Минниханов поручил выплатить по 20 тысяч рублей детям добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. На заседании оперштаба и призывной комиссии по мобилизации граждан он заявил о необходимости модернизации системы работы военных комиссариатов. Он указал на необходимость создания нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания, заявив, что везде должен быть порядок.
- В Татарстане расширили состав оперативного штаба по реализации указа президента России Владимира Путина о введении режима базовой готовности — теперь в него входят 32 человека. Новыми членами штаба стали вице-премьер Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра — руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров и другие.
- Начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев стал соавтором статьи о восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития страны. В ней описаны образы России будущего, среди которых «Родина-мать с лазерным мечом», символизирующая отвоеванное предками и ориентир в будущее. Также сформированы концепции «Государство — жар-птица», «Дивный град», «Российское будущее — это вторая часть «Мертвых душ», сожженная Гоголем», «Государство-роман», а также «Пирожок, который гармонично сочетает в себе разное: горькое, кислое и сладкое».
- Американский предприниматель Илон Маск призвал «независимых избирателей» голосовать за республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. «Разделение власти сдерживает худшее в обеих партиях, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что кабинет президента состоит из демократов», — написал он в Twitter.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Также он дал указание кабмину совместно с администрацией и властями Камчатского края обеспечить ежегодное проведение в регионе молодежного экологического форума «Экосистема».
- Владимир Путин заявил, что планирует лично обсудить с гражданами России, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал глава государства.
- В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года объем затрат на строительные работы составил 328,7 миллиарда рублей, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре показатель оценили в 59 миллиардов рублей, что на 1,1% больше, чем в августе.
- Объем начислений имущественных налогов граждан по Казани за 2021 год составил 3,674 миллиарда рублей. Из них почти 1,8 миллиарда приходится на транспортный налог. Еще 1,4 миллиарда — налог на имущество физлиц, а 461 миллион — земельный налог.
- В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего управляющего директора АО «Электроспецмонтаж». Он обвиняется в сокрытии средств организации (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году он при наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам более чем на 6,5 млн рублей рассчитался с контрагентами, сокрыв деньги и имущество, за счет которых должно производиться взыскание обязательных платежей.
- В казанский суд подан первый в Татарстане иск к сотруднику ФСИН об обращении в доход государства неподтвержденного доходами имущества. За 10 лет он, его родители и жена успели приобрести 20 иномарок и шесть объектов недвижимости. Исковые требования за подписью прокурора республики Илдуса Нафикова касаются покупок последних лет и тянут на 27,7 млн рублей.
- Главе КФХ Наилю Сайфуллину из села Чита Пестречинского района придется вернуть Минсельхозпроду Татарстана 3 млн рублей, полученных в виде гранта. Фермер в установленный срок и по настоящее время не представил ведомству документов, подтверждающих целевое использование средств. Он также оставил без внимания министерскую претензию с требованием вернуть сумму гранта.
- В Верховном суде Татарстана завершилось оглашение приговора по делу бригады, что под видом операций СОБРа с оружием проводила задержания с похищением людей и вымогательством «взяток» за освобождение от уголовного преследования. Казанского «Робин Гуда» Артура Малямова приговорили к 14 годам колонии строгого режима, Артема Ахмедзянова — к 12,5 года колонии строгого режима (с учетом замены условных сроков по двум непогашенным приговорам), его двоюродный брат Артур Ахметзянов получил 11 лет «строгача».
- Эдуард Шайдуллин назначен генеральным директором нижнекамского МУП «Горэлектротранспорт». Он сменил Рафаила Хабибуллина, который занимал эту должность с 2002 года.
- Прокурором в Агрызском районе Татарстана назначен младший советник юстиции Александр Непомнящий. До него этот пост занимала Оксана Шуста, которая в июле этого года возглавила прокуратуру Тетюшского района.
- В Татарстане на этой неделе ожидается потепление — среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 3—4 градуса. Днем воздух прогреется до +7 °С
- В Набережных Челнах не планируют отменять новогодние мероприятия, они пройдут в штатном режиме. В городе уже начаты подготовительные работы — на площади Азатлык устанавливают главную городскую елку, на проспектах монтируют гирлянды.
- Во время встречи Рустама Минниханова с новым генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо глава республики пожелал ему успешной работы на новом посту и отметил, что у Татарстана и Китая много совместных интересов, а уровень сотрудничества весьма высокий. Он рассказал «Реальному времени» об уже проделанном успехе и перспективах партнерства. О татаро-китайском товарообороте, расширении сотрудничества и инвестициях — в материале издания.
- Среднестатистическому жителю Казани для счастья требуется 175 тысяч рублей в месяц. За год необходимая сумма выросла — в ноябре 2021-го горожане называли 174 тысячи. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Арбитражный суд Москвы обязал принадлежащий компании Google YouTube разблокировать доступ к программам Первого канала «Вечерний Ургант» и «Минута славы». Арбитражный суд Москвы признал незаконным прекращение доступа пользователей видеохостинга к просмотру аккаунта Первого канала.
- Власти Казани призвали в зимний период не допускать нарушений в организации содержания зданий и закрепленных территорий. Особое внимание поручили уделить пешеходным дорожкам. Управляющим компаниям мэр Казани Ильсур Метшин предложил напомнить, что основное — это внутриквартальное содержание, дворовые территории и выезды из дворов.
- В Казани пытаются возродить проект второй очереди ЖК Clover House, в высотном продолжении которого 3 года назад отказал на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях президент Татарстана Рустам Минниханов. Но проект изменили и этой осенью он получил положительное заключение в рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы. К существующей первой очереди в 30 тысяч кв. м добавится еще 20 тысяч «квадратов» жилья.
- Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить комиссию за обслуживание для инвесторов, призванных на службу по частичной мобилизации. Это касается в том числе инвесторов, не сумевших в связи с мобилизацией вернуть деньги и активы, взятые у брокера. Также регулятор предложил рассмотреть возможность выпуска традиционных финансовых инструментов в виде цифровых прав, сказано в докладе регулятора.
- В возрасте 58 лет у себя дома в Оренбурге умер основатель группы «Ласковый май», композитор Сергей Кузнецов. Предполагаемая причина смерти — сердечный приступ, у него оторвался тромб.
- В Государственной думе поддержали введенные в Татарстане ограничения по продаже несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. Депутаты считают, что принятый в республике закон о запрете таких товаров для детей и подростков должен стать примером для России.
- В импортозамещение программного обеспечения (ПО) в России бизнес намерен инвестировать более 155 млрд рублей. Речь идет о металлургии, машиностроении, электроэнергетике и других отраслях.
- Власти Украины намерены национализировать предприятия, принадлежащие украинским олигархам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич» — предполагается, что акции перейдут государству, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров «Укрнафты». Позже стало известно, что украинского олигарха Игоря Коломойского лишили долей акций в пакетах предприятий «Укрнафта» и «Укртатнафта» — они перешли в собственность государства, сообщает издание «Страна».
- Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС. На сегодняшний день в межгосударственное объединение входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
Ключевые события 257-го дня специальной военной операции на Украине:
- Около 50 тысяч мобилизованных россиян уже принимают участие в боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин. «В боевых подразделениях находятся около 50 тысяч человек. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях», — сказал президент. По словам Путина, всего в зоне проведения специальной операции находятся до 80 тысяч человек, остальные призванные в ряды ВС РФ россияне проходят подготовку на учебных полигонах.
- Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии батарея противника подавлена. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.
- На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено. В ходе боевых действий уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.
- На Красно-Лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и до 130 раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
- Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново Николаевской области.
- Кроме того, в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
- Также уничтожены в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Егоровка, Евгеновка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 170 вертолетов, 2 458 беспилотных летательных аппаратов, 387 зенитных ракетных комплексов, 6 421 танк и другие боевые бронированные машины, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 109 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономикаИнвестицииПромышленность Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым