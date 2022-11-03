Итоги дня: двухлетняя служба в армии, приговор «Третьевским», Хуснуллин о ремонте Крымского моста
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 3 ноября:
- По вопросу двухлетнего срока службы по призыву в России пройдут консультации, сообщил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Комитет намерен проконсультироваться по этому вопросу с силовыми ведомствами. Бондарев считает, что за один год невозможно освоить новые системы и комплексы, которые поступают в Вооруженные силы. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выразил мнение, что увеличение срока срочной службы не гарантирует повышения боеспособности армии. Клишас добавил, что с современным оружием должны работать профессиональные военные. Также он согласился, что в первую очередь в данном вопросе должно учитываться мнение военных.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг выступил на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями», организованном Высшим советом по исламским делам Бахрейна. Основная тема этого года — «Восток и Запад для мирного сосуществования человечества». Минниханов подчеркнул, что ислам в России — органичная и неотъемлемая составляющая российской цивилизации. На форуме татарстанский президент рассказал, какая работа ведется в республике для выстраивания и сохранения межнационального и межрелигиозного мира. Также он объявил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций.
- Рустам Минниханов в четверг встретился с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Салманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Стороны обсудили перспективные для сотрудничества направления. Наследный принц выразил надежду, что визит будет полезен для развития отношений двух сторон. Президент Татарстана также встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха. Встреча состоялась на полях Бахрейнского форума в Манаме — столице и главном экономическом центре королевства Бахрейн. Минниханов обсудил с председателем Высшего совета по исламским делам Бахрейна, шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Халифой, перспективы сотрудничества. Татарстанский президент указал, что промышленные предприятия Татарстана способны удовлетворить интерес Бахрейна по разнообразию номенклатуры. Он пригласил компании Бахрейна для участия в инвестиционных проектах региона.
- По факту применения насилия в отношении воспитанников детского сада в Азнакаево возбудили уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. Сегодня также стало известно, что сотрудников детского сада, которые грубо обращались с воспитанниками, уволили. Азнакаевская городская прокуратура по итогам проверки выявила грубые нарушения законодательства об образовании. В адрес местного управления образования внесли представления об устранении нарушений и способствовавших им причин и условий. В числе прочих прокуратура поставила вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей детсадом.
- В октябре на портал «Народный контроль» жители Татарстана подали более 3 900 жалоб, львиная доля которых касалась вопросов благоустройства (2 200) и состояния дорог (1 030). К примеру, казанцы отчаялись решить вопрос с бездорожьем у лицея и детсада №186: «Что за издевательство по отношению к детям?! Если взрослые могут выбрать другой путь, то дети в сад и в школу по-другому не доберутся!». А жителям коттеджного поселка Тургай, находящемуся недалеко от столицы, наоборот, вечером сложно попасть домой — в их жилом массиве наступил «конец света» и передвигаться по улицам приходится в полной темноте. Татарстанцы также жалуются на несанкционированную торговлю у домов, нехватку расходных материалов в больницах, на стихийные свалки в районах и многое другое. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
- С 2014 года население Украины уменьшилось на 21,7 миллиона граждан, или на 53,7%. Из них 11,2 миллиона человек — население Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Остальные более 10,5 миллиона человек — это украинцы, покинувшие страну после госпереворота 2014 года. По словам Вячеслава Володина, с тех пор Украина потеряла суверенитет и стала колонией США. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В казанском поселке Старые Горки более 10 лет ждут ремонта дороги к поликлинике, и, похоже, ждать осталось недолго. Шоссе обещают отремонтировать в 2023 году, об этом местным жителям сообщила в мессенджере Сария Сабурская после коллективного обращения и многочисленных жалоб в «Народный контроль». Как рассказал «Реальному времени» активист поселка Ильхам Шагараев, с жалобами на невозможность ни пройти, ни проехать по улице Туринской жители Старых Горок обращались во все инстанции, но только сейчас получили конкретное обещание решить вопрос о дороге в точно установленный срок. Ранее «Реальное время» писало о том, как активисты из Старых Горок добились подключения поселка к новому водоводу.
- Правительство продлило запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования — в перечень входят 1,6 тысячи наименований товаров, их определили в марте этого года. Запрет носит временный характер и будет действовать до конца 2023 года. Среди товаров, временно запрещенных к вывозу: технологическое и медицинское оборудование; сельхозтехника; электрическая аппаратура; турбины; ядерные реакторы; кабели волоконно-оптические; отдельные виды летательных аппаратов; радиолокационные приборы; аккумуляторы; станки для обработки металла. Вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза.
- Число проверяющих суда по зерновой сделке инспекторов планируют увеличить. Такая мера рассчитана на то, чтобы на входе в Босфорский пролив не было очередей. Это позволит увеличить время, необходимое для тщательного досмотра каждого судна. 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
- Сегодня в Верховном суде Татарстана будет оглашен приговор по делу группировки казанского «Робин Гуда» Артема Малямова, которая под видом операций СОБРа проводила задержания с похищением людей и вымогательством. В прениях гособвинитель просил наказать шестерых подсудимых реальными сроками. Для Малямова прокурор Рушат Файрушин запросил 18 лет «строгача». Для обвиняемого Артема Ахмедзянова — 16 лет, для его двоюродного брата Артура Ахметзянова — на год меньше. 12 лет колонии строгого режима обвинитель предложил назначить обвиняемому Максиму Химишинцу, 10,5 года — Артему Кайданову, 10 — Артему Колесникову.
- В Вахитовский суд Казани поступили новые ходатайства о заочном аресте фигурантов дела о хищении 800 тысяч тонн нефти. Следователи ГСУ МВД по Татарстану просят избрать эту меру пресечения для председателя правления «Укртатнафты» Павла Овчаренко и украинского бизнесмена Александра Ярославского — с момента их экстрадиции либо задержания на территории РФ. Позднее стало известно, что Овчаренко и Ярославского постановили заключить под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории России.
- «Мы заявили о краже автомобиля бывшим работником, а полиция передала эту машину за 4,5 млн рублей ему на ответственное хранение!», — описывает результат работы следователей казанского отдела полиции «Дербышки» учредитель потерпевшей фирмы «Боярин» Данис Зайнуллин. Он обратился в Следком, ФСБ и МВД с заявлением о возбуждении дела против полицейских. По данным «Реального времени», у «хранителя» иномарки Евгения Журавлева тоже есть претензии — он обвиняет бывшего партнера в рейдерском захвате бизнеса, а силовиков — в нежелании разбираться в этом. «Хранитель» авто не сдается. Он обжаловал отказ следователей полиции возбуждать дело о рейдерстве на Даниса Зайнуллина и на днях получил ответ зампрокурора Приволжского района Казани: отказное постановление сотрудников ОП «Промышленный» от 27 мая 2022 года отменено 19 октября, по материалам будет проведена дополнительная проверка.
- Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-замминистра просвещения России Марину Ракову, отпустил из-под домашнего ареста ректора «Шанинки» (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергея Зуева. Стоит отметить, что суд также смягчил меру пресечения и другим участникам уголовного дела о мошенничестве, заменив ее всем запретом определенных действий, в том числе на передвижение. Напомним, в ноябре прошлого года следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение экс-замглавы Минпросвещения и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку.
- Как стало известно «Реальному времени», в столице республики между марийской туристической компанией — организатором водных прогулок на деревянной ладье — и Студенческой федерацией парусного спорта Татарстана развернулась ожесточенная битва за акваторию Казанки. Подробнее о том, как «сел на мель» получивший 5 лет назад «благословение» мэра проект речных экскурсий и почему общественники не хотят делиться «водой» с коммерсантами, — в нашем материале.
- Исполком Казани утвердил нормативы финансирования деятельности дошкольных образовательных учреждений. Они вступят в силу с 1 января 2023 года. Так, например, нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в группах общеразвивающей направленности без учета расходов на продукты питания составят 13 130 рублей на ребенка в возрасте от 3 месяцев до 3 лет при трехчасовой работе детсада пять дней в неделю. Для детей старше 3 лет — 10 850 рублей. Постановлением также закреплены нормативы затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в группах комбинированной направленности без учета расходов на продукты питания, нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в группах компенсирующей направленности без учета расходов на продукты питания. В документе также прописаны нормативы расходов на продукты питания в детских садах.
- За январь — сентябрь 2022 года в Казани фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих с учетом страховых взносов составили 1,098 миллиарда рублей. Всего на 1 октября в столице Татарстана насчитывается 1 628 муниципальных служащих. Таким образом, на каждого из них за три квартала в среднем пришлось 674,8 тысячи рублей, или почти 75 тысяч в месяц. А фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом страховых взносов за 9 месяцев 2022 года составили 16,27 миллиарда рублей. В Казани на 1 октября числятся 36 847 работников муниципальных учреждений. Следовательно, расход на одного человека в среднем за 9 месяцев составил 441,7 тысячи рублей, или 49 тысяч в месяц.
- С 24 октября в Республике Татарстан проходит месячник по мониторингу качества реализуемого и потребляемого моторного топлива на АЗС и нефтебазах. Проверяющие отбирают пробы бензина и дизельного топлива и исследуют их в независимой аттестованной лаборатории. Нарушения, хотя и редко, но встречаются, говорят специалисты. В очередной рейд на одну из заправочных станций Казани вместе с сотрудниками ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» отправилась и журналист «Реального времени».
- В Верховном суде Татарстана оглашена финальная часть приговора 17 фигурантам казанской бригады «Третьевские», обвинявшимся в серии вымогательств и поджогов, а также вооруженном нападении на бронированный автомобиль. Суд оправдал главного фигуранта Артура Кунаева по эпизоду создания банды и ее руководству, но за другие преступления наказал 13 годами колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей. Марата Мустафина и Дениса Тимофеева приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого и особого режима соответственно. Рашида Яруллина наказали 10 годами «строгача». По 9,5 года колонии строгого режима получили Станислав Лаптев и Евгений Лагутин (его еще и оправдали за непричастность к эпизоду грабежа), на полгода меньше — Ильназ Мубаракшин. Никиту Носова суд наказал 8 годами колонии строгого режима (судья подчеркнул — это наказание назначено ниже низшего предела), такой же срок получил Айрат Гатауллин.
- Дом Пашковского-Писарева второй половины XIX века на ул. Калинина, 13 в Казани включили в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал председатель Комитета по охране культурного наследия Татарстана Иван Гущин. В июле 2021-го в республики создали специальную рабочую комиссию, в которую включили специалистов по охране объектов культурного наследия. Она пришла к выводу о том, что памятник архитектуры необходимо включить в соответствующий реестр.
- В Кировском районе Казани в районе Горьковского шоссе планируется застройка. Власти города назначили общественные обсуждения по проекту планировки территории — они стартуют уже сегодня и продлятся по 24 ноября. Их проводят по заявлению ООО «Жилой комплекс «Горкинский лес». Компания намерена застроить в Казани 3,18 га — из них 2,77 га отводятся под многоэтажную жилую застройку, а 0,41 га — под зону планируемого размещения объектов улично-дорожной сети. По проекту, площадь застройки жилых домов составит 6 614 квадратных метров. Новые «человейники» в перспективе обеспечат жильем 2 298 человек.
- Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего экс-руководителя ООО «Тафлекс». Его будут судить за уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ) на общую сумму в 36,6 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Вместе с этим Следственное управление СК России по Татарстану завершило расследование уголовного дела в его отношении. Теперь оно направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
- Сегодня в Министерстве спорта Татарстана состоялась отчетно-выборная конференция Федерации баскетбола республики. По итогам конференции новым президентом Федерации был единогласно избран Богдан Богачев. УНИКС отметил, что он обладает высокой компетентностью в решении профессиональных вопросов. Стоит отметить, что отец Богдана — Евгений Богачев является президентом баскетбольного клуба УНИКС.
- Для спортивных сборных команд Татарстана закупят парадную экипировку. Потратить на нее готовы 4,65 миллиона рублей из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время». Закупить планируют 422 парадных мужских костюма из куртки и брюк размерами с 36-го по 60-й. Стоимость одного оценивается в 7 825 рублей. Также закупаят 442 синтетических футболки спортивного приталенного кроя с V-образным воротником. Стоимость каждой составляет 1 912 рублей. В списке также 442 темно-синие мужские бейсболки размеров 58—60. Стоимость каждой — 1 288 рублей.
- Сегодня стали известны номинанты главной российской театральной премии «Золотая маска» 2023 года. Танцевальный перформанс «ДӨР» творческого объединения «Алиф» и театральной площадки «MOÑ» был представлен сразу в пяти номинациях. Сам спектакль претендует на победу в номинации «Современный танец/спектакль». Кроме того, спектакль Тинчуринского театра «Ал яулык, зәңгәр шәл» («Розовый платок, голубая шаль») вошел в лонг-лист «Золотой маски» и отмечен экспертами как «самый заметный спектакль сезона 2020/21 годов, по мнению экспертного совета». В лонг-лист в категории «Драматический театр и театр кукол» попали семь спектаклей из Казани, Буинска, Набережных Челнов и Большой Атни. В категории «Музыкальный театр» отмечены пять постановок из Казани.
- Сегодня Московская биржа опубликовала отчет по МСФО за III квартал 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ее чистая прибыль выросла на 29,3% и составила 8,71 млрд рублей. Комиссионные доходы при этом уменьшились на 14,3% г/г и составили 8,92 миллиарда. Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11,9 млрд рублей. Как поясняет торговая площадка, снижение комиссионных доходов связано с уменьшением объемов операций нерезидентов и цен рублевых активов. При этом на валютном рынке объем комиссионных доходов вырос с 942,9 миллиона в III квартале 2021 года до 1,53 миллиарда в аналогичном периоде 2022 года. Рост — 61,9%. Объем торгов при этом также упал — на 22,6%, до 57,7 млрд рублей.
- Накануне Федеральная резервная система США уже четвертый раз подряд повысила ключевую ставку в стране. В этот раз изменение произошло сразу на 75 базисных пунктов — с 3—3,25% до 3,75—4%. Это самое высокое значение за всю историю США. В пресс-релизе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) отметил, что инфляция в США остается высокой, это отражает дисбаланс спроса и производства на фоне пандемии, удорожания продовольствия и энергоносителей, а также более широкого ценового давления.
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что все мировые политики знают, кто устроил саботаж на газопроводе «Северный поток», но молчат, чтобы не навредить своим государствам.
- Правительство Эстонии приняло и одобрило поправки к закону об оружии, запрещающие гражданам России, Белоруссии и других стран, живущим в Эстонии, владеть оружием. Инициатором проекта выступил МИД страны, законопроект будет передан в парламент. Закон должен вступить в силу в начале 2023 года. Поправки к закону коснутся более 1 300 физических лиц, у которых в общей сложности около 3 080 единиц оружия. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что такие меры были приняты с целью обеспечения дополнительной безопасности и общественного порядка.
Ключевые события 253-го дня специальной военной операции на Украине:
- В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 107 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны.
- На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимались попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены.
- В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».
- Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.
- В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США.
- Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Костырка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
- Также, уничтожены в воздухе 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, Грузско-Ломовка и Свободное Донецкой Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2 422 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6 297 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 986 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьОбразованиеКультураБизнесРозничная торговляНедвижимостьЭкономикаБанкиБюджетСпорт Татарстан
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