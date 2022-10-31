Итоги дня: конец мобилизации, производство беспилотников в Татарстане, критика качества дорог от Минниханова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 31 октября:
- Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, завершились, сообщило Министерство обороны России. Подготовка и вручение повесток прекращаются, пункты сбора подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению.
- Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов также сообщил, что задача по частичной мобилизации в республике выполнена. Президент поручил кабинету министров подготовить и провести совместное заседание оперативного штаба и республиканской призывной комиссии с целью рассмотрения итогов частичной мобилизации, задач по обеспечению безопасности в регионе и мер поддержки семей военнослужащих. В конце прошлой недели Министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что все мероприятия по частичной мобилизации закончены.
- В Татарстане начнут производить аналог тяжелых беспилотников «Альтаир». Три модели беспилотных летательных аппаратов «Барс-15», «Летяга» и «Кузнечик», подготовленных к началу производства, представили сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». БПЛА разработаны казанской компанией ООО «Сумус» при поддержке Центра молекулярной экономики Академии наук РТ. Планируется, что на начальном этапе авиакластер выпустит 300 БПЛА, в перспективе 2023 года выйдет на выпуск около 2 000 БПЛА.
- В этом году на развитие и ремонт дорожной сети и благоустройство дворовых территорий выделили 25,6 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, добавив, что это беспрецедентная сумма. Он также заявил, что из них «16,7 млрд рублей — на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 6,4 млрд — на ремонт дорожно-уличной сети, и 2,5 млрд — на реализацию программы «Наш двор». Общая площадь ремонта и строительство составили около 2 млн квадратных метров».
- Уроженец Казани Руслан Власов назначен новым генеральным директором ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк». С 2020 года он занимал пост врио директора парка, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана. Напомним, что Власов окончил КНИТУ-КАИ. В ИТ-парке он работает с 2011 года.
- Новые регионы России нужно полностью интегрировать в транспортную систему страны, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По ее словам, приоритетом является обеспечение транспортной доступности новых субъектов России.
- Власти Татарстана изменили порядок выплат военнослужащим республиканских именных батальонов «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный»), указ подписал премьер-министр региона Алексей Песошин. Согласно изменениям, военнослужащие получат выплаты в размере 250 тысяч рублей после начала военной службы на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины.
- В консолидированный бюджет Татарстана за 9 месяцев поступило 362 млрд рублей, из них 309 млрд рублей — собственные доходы, сообщил президент республики Рустам Минниханов, открывая республиканское совещание финансовых, казначейский и налоговых органов. Из федерального бюджета поступило 49,5 млрд рублей или 65% от плана. До конца года должно поступить еще 26,9 млрд рублей, сообщил руководитель Управления федерального казначейства по РТ Рустам Нуриахметов.
- Без участия России реализация сделки по вывозу зерна из украинских портов вряд ли возможна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что по линии дипломатических и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной. Условия для продолжения действия сделки он не озвучил.
- По последним данным, на сегодняшний день в Россию с Украины и Донбасса приехали 4,6 миллиона человек. Из них 704 тысячи — несовершеннолетние.
40,5 тысячи беженцев находятся в российских пунктах временного размещения, из них 12 тысяч — дети. Россия выплатила беженцам, прибывшим с территорий Украины и Донбасса уже более 10,5 миллиарда рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Старинный особняк в историческом центре Казани на Карла Маркса, 66, который долгое время не могли продать, выкупило правительство Татарстана. Минземимущество РТ приобрело его за 200 млн рублей для Госкомитета РТ по тарифам, арендовавшего это здание 14 лет. Штаб-квартира ведомства Александра Груничева — это объект культурного наследия, раньше здесь был штаб Татарского обкома ВКП(б), и, возможно, именно статус памятника отпугивал других покупателей. По мнению экспертов, сделка совершена с 30% дисконтом к рынку.
- Главинвестстрой и Главстрой Татарстана объявили тендер на 173,8 млн рублей. Объектом закупки стало проведение «строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования» на территории казанских учебных заведений. Как говорится в техническом задании, цель работ — «обновление материальной базы образовательных организаций, повышение качества организации образовательного процесса». В общей сумме охранными объектами обеспечат 93 образовательных учреждения.
- В Татарстане снизилось количество преступлений, зарегистрированных с января по сентябрь текущего года, — на 10 тысяч жителей оно составило 102,1. Это на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Интересно, что в Казани практически 40% от всех регистрируемых в городе преступлений составляют преступления в сфере IT-технологий. С начала года зарегистрировано более 6,5 тысячи таких противоправных деликтов. В том числе 1,4 тысячи краж банковских карт и порядка 3 тысяч мошенничеств, совершенных при помощи средств связи сети Интернет.
- Рустам Минниханов признался, что не понимает, почему на татарстанских дорогах появляются колейности — «вот с аэропорта едем — все равно колея появляется». Он упомянул дорогу из Международного аэропорта «Казань», где недавно с помпой открывали развязку с участием российского вице-премьера Марата Хуснуллина. Рустам Минниханов признался, что сам не раз открывал новые предприятия по производству битумов, «а потом оказывалось, что параметры не подтверждаются». Очевидно, что в поисках новых технологических решений в Казань пригласили команду башкирских коллег, которые продвинулись вперед. Президент Татарстана даже предложил решение проблемы: «Я уже говорю: давай крупный щебень попробуем, давай что-то другое [подберем]».
- В Татарстане 10 судей ушли в отставку. Это стало известно после заседания Квалификационной коллегии судей региона. Сообщается, что судьи покинули свои посты по собственному желанию. Среди них главы Алексеевского и Новошешминского районных судов республики. Кроме того, в отставку ушли бывшие зампредседателя Московского, Приволжского и Советского райсудов. Также свой пост покинули судьи Бугульминского, Зеленодольского, Тукаевского судов, а также двое из Набережночелнинского городского суда.
- В январе — сентябре ПАО «Татнефть» добыло 21,395 млн тонн нефти, сообщил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с руководителями малых нефтяных компаний республики. Компания за 9 месяцев 2021 года добыла 20,369 млн тонн нефти, а ее дочерние предприятия за пределами республики — 223,9 тыс. тонн. Производство головного ПАО «Татнефть» за 9 месяцев текущего года выросло на 5%.
- В Казани к административной ответственности за дискредитацию ВС России привлекли 63 человека. По его словам, на сегодняшний день казанскими судами рассмотрено большинство административных дел — 49 гражданам назначены административные штрафы.
Ключевые события 249-го дня специальной военной операции на Украине:
- Движение судов по гуманитарному коридору в Черном море, созданному в рамках «зерновой сделки», приостановлено, об этом сообщили в Минобороны России. Движение приостановлено до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе.
- На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.
- Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная, Новониканоровка Луганской Народной Республики, Мечниково Харьковской области, Волноваха, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики и Казацкое Херсонской области.
- Кроме того, перехвачены в воздухе четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Новая Каховка и Антоновка Херсонской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2 393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6 213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 920 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт
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