НИПИГАЗ обязали рассчитаться с казанским субподрядчиком «КЭР-инжиниринг»

Иск к генподрядчику Омского НПЗ

Компания «КЭР-инжиниринг» (входит в «КЭР-Холдинг») потребовала от российского НИПИГАЗа вернуть долги за субподрядные работы на территории Омского НПЗ на сумму почти 42 млн рублей.

Татарстанские строители заключили с тюменским предприятием договоры подряда на 22,1 млн и 18,5 млн рублей. «КЭР-инжиниринг» потребовал признать противоречащим договору наложение неустойки в 1,2 млн рублей, а сам штраф недействительным.

Арбитражный суд РТ выделил в отдельное производство требования истца в части взыскания долга по двум договорам и пени по ним почти на 19 млн рублей, а также заявление о признании начисления неустойки недействительным по договору подряда в сумме 11,6 млн рублей и передал материалы на рассмотрение тюменского арбитража.

В апреле НИПИГАЗ запросил провести судебную экспертизу. В мае «КЭР-инжиниринг» подал свое прошение — о постановке дополнительных вопросов для экспертов. В августе истец уточнил требования, попросив взыскать с ответчика долг по договорам с учетом начисленных пени на общую сумму в 23,5 млн рублей.

Компания «КЭР-инжиниринг» потребовала вернуть долги за субподрядные работы на территории Омского НПЗ. Фото: kak-eto-sdelano.livejournal.com

Суд отказал в проведении экспертизы, а иск казанцев удовлетворил частично — на сумму в 23,5 млн рублей с последующим начислением пени в размере 0,01% за каждый день просрочки на оставшуюся сумму задолженности начиная с 5 августа 2022 года. Арбитраж также постановил взыскать с самого истца в пользу ответчика сумму неиспользованных и невозвращенных давальческих материалов в размере 382,4 тыс. рублей.

Вместо 73 млн рублей заказчик выплатил лишь 50 млн

В августе 2019 года «КЭР-инжиниринг» и проектный институт из Тюмени НИПИГАЗ заключили договор, по которому генподрядчик, НИПИГАЗ, принимает в аренду технику от казанского предприятия и оплачивает ее. Кроме того, перед «КЭР-инжинирингом» стояла задача провести монтаж сетей связи, КИПиА и устранить замечания к ранее выполненным работам при реализации проекта по строительству общезаводского хозяйства для функционирования ряда установок, в том числе и ЭЛОУ-АТВ, на территории действующего Омского НПЗ.

Стороны согласовали, что общая стоимость работ с учетом человеко- и машино-часа ориентировочно составит 33,1 млн рублей. Итоговая сумма зависела от суммы заявок с учетом принятых НИПИГАЗом фактически выполненных подрядчиком работ по актам о приемке работ, подписанных обеими сторонами.

В итоге сумма выполненных «КЭР-инжинирингом» обязательств по договору составила почти 73 млн руб., что подтверждают соответствующие акты о приемке выполненных работ. Однако генеральный подрядчик подписал и оплатил акты выполненных работ лишь на сумму 50,7 млн рублей.

Фото: om1.ru

После чего инжиниринговая компания направила для согласования шесть актов выполненных работ за март — июль и четыре за декабрь 2020 года, уведомив генподрядчика о том, что «в связи с отсутствием мотивированного отказа от приемки работ и подписания актов выполненных работ считает акты выполненных работ, направленные ранее, принятыми». Также «КЭР-инжиниринг» не стал принимать на подписание два акта за сентябрь и декабрь, поскольку в данный период времени выполнение указанных работ не производил.

В феврале и марте 2021 года казанский субподрядчик снова запросил у тюменского проектного института подписанные и скрепленные печатью 10 актов выполненных работ на общую сумму 22,1 млн рублей. Как говорится в материалах дела, «ответчик получил указанные документы, что подтверждается квитанцией об отправке. Указанные акты выполненных работ подписаны ответчиком не были, отчеты по давальческим материалам не приняты, материалы не списаны». При этом вторичные документы — табели учета рабочего времени — генподрядчик подписал без замечаний.

Оспаривать этот факт НИПИГАЗ во время судебного заседания не стал. Тем более что по одному из пунктов договора, заключенного между двумя компаниями, генеральный подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 4. договора, подписать акт о приемке выполненных работ, акт переработки материалов, переданных на давальческой основе, скрепить их печатью или дать мотивированный отказ от их подписания в письменной форме.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Условия заявок следовало пересматривать вовремя, а не через два года

В ходе судебного разбирательства генеральный подрядчик, не соглашаясь с исковыми требованиями истца, указал, что в заявках наряд-заказа отсутствуют сведения о трудозатратах в ЕНиР (единые нормы и расценки). Кроме того, трое сотрудников АО «НИПИГАЗ», которые выдавали истцу заявки и подписывали наряд-заказы, не обладали правами на внесение изменений в договор, такая доверенность им не выдавалась. Также не согласовывал определение трудозатрат иным способом и руководитель проекта Д.М. Задора.

На основании этого АО «НИПИГАЗ» провело собственные расчеты — по его версии, сумма выполненных субподрядчиком работ составила всего 9,7 млн рублей, почти в 2,5 раза меньше, чем заявлено в исковых требованиях. С учетом этих доводов генподрядчик попросил суд о проведении экспертизы, которая должна ответить на вопрос: каким должен быть объем трудозатрат, указанных в табелях рабочего времени и заявках, рассчитанный в ЕНиР?

Однако рассмотрев это ходатайство, суд не нашел оснований для его удовлетворения и пояснил, что «судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания».

При этом, согласно одному из пунктов договора, следует, что «ответчик сам по ЕНиР определяет количество необходимого представления персонала, а истец в определении количества часов, требуемых для выполнения работ и определения потребности по ЕНиР, участия не принимает, а только либо соглашается на выполнение работ, указанных в заявке, либо отказывается от выполнения указанных работ».

Фото: om1.ru

Из этого следует, говорится в судебном определении, что ответчик своим ходатайством просит суд фактически проверить работу его сотрудников по правильности определения количества человеко-часов во всех заявках, являющихся основанием для разрешения настоящего спора. Кроме того, выявление этих ошибок не является предметом настоящего спора. Помимо этого, «КЭР-инжиниринг» уже выполнил работы по указанным заявкам, и они оплачены как своим работникам, так и контрагентам, выполнявшим работы, что подтверждается подписанными сторонами наряд-заказами. Что еще раз подтвердило то, что оснований для пересмотра указанных заявок и наряд-заказов у суда нет. Тем более, как отметил судья, условия заявок вполне могли быть пересмотрены еще до начала выполнения работ, а не спустя 2 года после их выполнения.

Суд, выслушав доводы сторон, исследовав представленные материалы дела, пришел к выводу, раз ответчик принял без замечаний все первичные (наряд-заказы) и вторичные документы, подтверждающие выполнение работ «КЭР-инжинирингом», а в ходе судебного разбирательства не представил мотивированных возражений по ним, то требование истца о взыскании с ответчика по актам выполненных работ суммы в 22,1 млн рублей и пени по ней является обоснованным.

Также суд отметил, что «фактически между сторонами сложились правоотношения по возмездному оказанию услуг, истец предоставляет сотрудников для выполнения определенных ответчиком работ. Стоимость оказанных услуг определяется от количества работников и периода времени, в течение которого работник предоставляется для исполнения заданий, определенных ответчиком. Результат работы определяется как выполнение либо невыполнение задания. Задания истца, указанные в заявках, ответчиком выполнены полностью, что подтверждается подписанными им наряд-заказами и табелями учета рабочего времени. Поэтому требования истца о взыскании с ответчика пени суд находит обоснованным, подлежащим удовлетворению».

Требования о возврате давальческих материалов и штраф за нетрезвого сотрудника — опять мимо

В ходе судебного разбирательства НИПИГАЗ решил сократить сумму сальдирования невозвращенных давальческих материалов с ранее заявленных 22,2 млн рублей, без учета НДС, до 2, 3 млн. Субподрядчик, инжиниринговая компания, согласился лишь с частью этой суммы, признав объем невозвращенных давальческих материалов на 382, 4 тыс. рублей, отметив, что материалы более чем на 1,9 млн рублей были израсходованы по восьми заказ-нарядам генподрядчика. При этом ответчик указал, что изначально в отчетах указанные давальческие материалы отражены не были, поэтому он не признает уточненные материалы на сумму 1,9 млн рублей.

Но и в этом вопросе правота оказалась на стороне казанского предприятия. Суд отметил, что сальдированию подлежит стоимость только тех материалов, которые не были израсходованы истцом, либо стоимость тех материалов, которые были израсходованы истцом, но об израсходовании указанных материалов ответчик не знал и не мог знать, а истец сведений об израсходовании ни ответчику, ни суду не представил. Первичным документом об израсходовании материалов является наряд-заказ. В восьми наряд-заказах, подписанных сторонами без замечаний, давальческие материалы на сумму 1,9 млн рублей нашли надлежащее отражение. Из чего следует, что об их расходовании на эту сумму ответчик не мог не знать.

Фото: kak-eto-sdelano.livejournal.com

«Невозвратом давальческих материалов истцом причинен ущерб, указанный в накладных, который должен быть возмещен полностью. Поэтому суд приходит к выводу о том, что с истца в пользу ответчика подлежит взысканию сумма полученных, но неиспользованных и невозвращенных давальческих материалов в размере 382 488,35 рубля», — говорится в определении арбитражного суда.

Попытка НИПИГАЗа навязать своему субподрядчику еще и штраф в 2,4 млн рублей за сотрудника «КЭР-инжиниринга» — за то, что его задержали в нетрезвом виде на заводской проходной, тоже не увенчалась успехом. «Проходная не является местом выполнения работ, и генеральный подрядчик не уплатил указанный штраф заказчику. Поэтому указанный штраф возмещению не подлежит», — мотивировали свой отказ об оплате штрафа казанцы. Тем более что, по заключенному договору, при появлении на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения сумма штрафных санкций составляет лишь 400 тыс. рублей. Только при условии неоднократного нарушения этого пункта штрафные санкции могут быть увеличены в три раза.

Нетрезвого работника казанского субподрядного предприятия на проходной омского завода задержали в октябре 2019 года. НПЗ предъявил НИПИГАЗу к оплате штраф в тройном размере в июне 2020 года, и трехлетний срок оплаты этого штрафа истек аккурат в момент принятия решения по настоящему делу. Суд отметил, что перевыставление штрафа АО «НИПИГАЗ» истцу в случае его уплаты является возмещением причиненных убытков. При этом суд неоднократно предлагал ответчику представить документы по оплате штрафной суммы. Но подтверждающие факт оплаты документы генподрядчик так и не представил суду. Из чего следует, что ответчик указанный штраф ни в одинарном, ни в тройном размере не оплатил, говорится в определении.

Гарантийным удержанием займется арбитраж Тюмени

Еще одно судебное разбирательство между двумя сторонами конфликта предстоит провести Тюменскому арбитражному суду. В этот раз речь пойдет об оплате комплекса строительно-монтажных работ по переносу действующих кабельных линий на территории «Газпромнефть-ОНПЗ». Стороны согласовали стоимость работ по договору на сумму чуть более 8 млн руб. Свои обязательства на эту сумму «КЭР-инжиниринг» выполнил, что подтверждается актом о приемке выполненных работ. НИПИГАЗ подписал его без замечаний. Но оплатил лишь 7, 2 млн рублей, отняв от оговоренного размера гарантийное удержание в 10%, которые по договору являются гарантией исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков в работах в течение гарантийного периода.

Акт приемки генподрядчик подписал в июне 2021 года, при этом каких-либо замечаний по качеству и объему выполненных работ от него в адрес ООО «КЭР-инжиниринг» не поступило, говорится в материалах суда. Поэтому работы признаются принятыми в сроки и в полном объеме.

По договору гарантийное удержание почти на 402 тыс. рублей НИПИГАЗ должен был вернуть своему субподрядчику не позднее июля 2021 года, однако даже в ноябре обязательств по оплате суммы не исполнил. Просрочка платежей повлекла за собой штрафные санкции. Эти исковые требования ответчик признал полностью. Только по его ходатайству спор по этому договору подряда передан судом в Арбитражный суд Тюменской области.

Фото: kak-eto-sdelano.livejournal.com

Дочка крупнейшего в Татарстане проектного холдинга

«КЭР-инжиниринг» является дочерним предприятием крупнейшего в Татарстане «КЭР-холдинга», который специализируется на промышленных проектах в сфере энергетики, нефтехимии и нефтепереработки. В его состав входят Елабужское предприятие тепловых сетей и Зеленодольское предприятие тепловых сетей. Выручка холдинга по итогам 2021 года составила 2,9 млрд рублей, что на 74,2% выше уровня 2020-го. В свое время это было ремонтное подразделение компании «Татэнерго», созданное в Казани еще в 1960 году и которое после реформы компании выделили в отдельную структуру. Принадлежит холдинг энергетику с 26-летним стажем Хамису Махянову, он же является председателем совета директоров, руководит компанией Ильдар Сахабиев.

Что касается подразделения «КЭР-инжиниринг», то его основным видом деятельности является разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности. Ее исполнительным директором сегодня является Минхайдар Шарифзянов. В прошлом году прибыль предприятия составила 19,2 млн рублей, выручка — чуть более 2 млрд рублей, увеличившись с показателя 2020 года на 75,3%. Организация выступала в роли поставщика в 263 госконтрактах на общую сумму 1,3 трлн рублей. Среди заказчиков инжинирингового предприятия крупные энергетические компании Татарстана — ТГК-16, «Татэнерго», «Интер РАО-Электрогенерация», Нижнекамская ТЭЦ и другие. У предприятия три учредителя — ООО «Энергоактив», в ведении которого 68% акций, у владельца холдинга Хамиса Махянова — 22% акций, оставшиеся 10% принадлежат Валентине Куреновой.

Тюменское АО «НИПИГАЗ» было зарегистрировано в 2002 году и занимается разработкой проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности. Его выручка в 2021 году составила 188 млн рублей, упав по сравнению с 2020 годом на 22,2%, прибыль проектного института также сократилась — почти с 11 млн до 5 млн рублей. Организация также является поставщиком услуг в 16 госконтрактах на общую сумму почти в 798 трлн рублей. НИПИГАЗ разрабатывал проекты для таких компаний, как «Газпром Переработка Благовещенск», АО «ВНИПИГАЗДОБЫЧА», ООО «Портэнерго» и других. Гендиректором АО с 2019 года является Дмитрий Евстафьев. Через него НИПИГАЗ аффилирован еще с тремя предприятиями — ООО «Неон-инвест», «Фотон» и «ЦБ», деятельность которых связана с предоставлением финансовых услуг и вложениями в ценные бумаги.

Ангелина Панченко