Итоги дня: заседание Координационного совета, первый участок трассы Казань — Екатеринбург, гранты Росмолодежи
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 25 октября:
- Президент России Владимир Путин провел заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС, других войск, воинских формирований и органов. Он напомнил о необходимости в связи с СВО и санкциями обновить процедуры, нормативные базы в принятии решений по самым разным направлениям.
- На заседании премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что на горячую линию 122 поступило около 1,5 млн обращений по вопросам частичной мобилизации. В планах запустить на портале госуслуг для мобилизованных специальную форму обратной связи по вопросам выплат и мер поддержки. Денежное довольствие для рядовых с первого дня составляет 195 тысяч рублей, все средства для выплат доведены до Минобороны России.
- Также на заседании Координационного совета выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он доложил, что в регионах продолжается обучение мобилизованных, для них обустроено 60 тысяч мест размещения. Ведется работа по развертыванию дополнительных объемов для обеспечения всем необходимым ВС России и строительству военных сооружений.
- Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром королевства. На этом посту он сменил Лиз Трасс, которая, сменив Бориса Джонсана, не продержалась и двух месяцев.
- В Казани продолжают строить велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской транспортной дамбы. В его реализацию вложат 317,6 миллиона рублей. Работы требуется завершить до 28 июля 2023 года. Их физический объем оценивается в 1,95 км.
- В Актанышском районе Татарстане введен в эксплуатацию первый участок скоростной трассы Казань — Екатеринбург в составе М-7 «Волга». Его протяженность — 6 километров (км 1155 — км 1161). Проезжая часть расширена с двух до четырех полос.
- У одной из крупнейших УК Казани, в управлении которой 560 домов, сменился совладелец. В ООО «УК ЖКХ Московского района» контрольный пакет акций 51% перешел к Талие Нигамедзяновой. Ей также принадлежит и другая крупная УК — казанское ООО «Управляющая компания ЖКХ Приволжского района».
- Государственные советы Татарстана и Чувашии заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали главы парламентов республик Фарид Мухаметшин и Леонид Черкесов.
- Казанец незаконно пытался направить в США продукцию военного назначения, запрещенную к гражданскому обороту. Сотрудники таможни одномоментно задержали семь международных почтовых отправлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС военной техники». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
- Татарстан и еще 41 регион России получат 5 миллиардов от Росмолодежи по программе комплексного развития молодёжной политики в регионах. Непосредственно республике направят 136,5 миллионов. Башкирия получит 227,8 миллиона, Пермский край — 128,3 миллиона, а Удмуртия — 153 миллиона.
- Татарстан опередил регионы России по темпам роста арендных ставок на складскую недвижимость. Ставка аренды на готовые площади класса А выросла на 6% — до 5 200 руб./кв. м/год triple net при среднем уровне в 5 000 руб./кв. м/год. «Демпингует» лишь ОЭЗ «Алабуга», которая предлагает лояльную ставку от 95 рублей за «квадрат» для своих резидентов.
- По данным Министерства труда России в 2023 году на выплаты универсального пособия семьям с детьми и беременным женщинам Татарстана направят 18,7 млрд рублей. Из них 11,2 миллиарда выделят из федерального бюджета, а 7,5 миллиарда — из республиканского.
- Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинение по делу финансовой пирамиды «Наследие» с ущербом в 622 млн рублей и потерпевшими в 13 городах России. Под суд отправлены 11 организаторов и участников предполагаемого ОПС.
- Жители Казани 25 октября могли наблюдать на небе частичное солнечное затмение. Его также смогли увидеть в Москве, Новосибирске и других городах России.
- В Татарстане в ходе Всероссийской переписи населения 3 053 600 из 3 268 835 жителей старше 16 лет, указали свое семейное положение. Большинство из них — 1 771 983 — состоят в браке, 594 319 жителей республики никогда в нем не были. Еще 356 223 человека указали, что они овдовели, среди них есть и подросток.
- В Ульяновске задержали 17-летнего студента, который готовил нападение на школу. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2), приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30 пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105) и незаконном приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
- В Турции после достижения принципиального соглашения с Россией о создании газового хаба начали выполнять свою часть работы. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Денмез.
- Одна из крупнейших металлоторговых сетей России «Мечел-Сервис», чьи подразделения работают в 34 городах страны, уведомила о своем намерении требовать банкротства елабужского ООО «Бетонный завод». На 2021 год совокупный долг одного из крупнейших татарстанских предприятий по производству бетона составлял 412 млн рублей.
- Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, сообщила о соглашении по продаже бизнеса в России группе Daher. В случае возникновения обстоятельств, которые позволят брендам группы вернуться на этот рынок, документ предусматривает возможность сотрудничества Inditex и Daher через соглашение о франчайзинге.
- В пригородах Казани может появиться маршрутное такси. На данный момент ведутся переговоры по этому вопросу. Проект уже реализуется в Набережны Челнах.
Ключевые события 243-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Татарстане от отправки в зону специальной военной операции освободили 80 мужчин, у которых есть трое и более детей. Об этом сообщает республиканский оперштаб со ссылкой на Татвоенкомат.
- Управление Росреестра по Татарстану сократило сроки регистрации недвижимости для мобилизованных и их семей. Процедура займет у них всего один день.
- По данным Минобороны России, на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль. Также в ходе СВО поражены четыре пункта управления ВСУ.
- На Николаево-Криворожском направлении две ротные тактические группы ВСУ безуспешно атаковал позиции ВС России в направлении н.п. Ищенка и Брускинское Херсонской области, доложили в Минобороны. На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ атаковала на узком фронте позиции российских войск, которые артиллерийским огнем отбросили их на исходные позиции.
- Оперативно-тактической авиацией ВКС России в Николаевской области сбит самолет МиГ-29 ВСУ. Средствами ПВО ликвидировано 13 украинских беспилотника. В воздухе сбиты семь снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», проинформировали в Минобороны России.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесПромышленность
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