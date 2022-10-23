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В Татарстане ночью ожидаются заморозки

14:27, 23.10.2022
В Татарстане ночью ожидаются заморозки
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на понедельник в Татарстане температура воздуха опустится ниже ноля градусов. В Гидрометцентре республики прогнозируют до -1°С.

Максимальная ночная температуры составит до +4 градусов. В Казани этой ночью прогнозируется от от +2 до +4°С.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — +2... +7°С.

В начале следующей недели в республике возможен мокрый снег. Ночью 25 октября похолодает до -3 градусов. Днем температуры воздуха не превысят +6 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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