Кабмин России установил правила субсидирования переезда жителей из Херсонской области

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России приняло постановление о мерах по переселению жителей Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документом утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде взноса в «Фонд развития территорий» для финансового обеспечения единовременных выплат на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей и государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, экстренно уехавшим в другие регионы России на постоянное место жительства.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российскому руководству с просьбой о помощи в эвакуации жителей региона в другие части страны. Он объяснил такое решение регулярными ракетными ударами со стороны Украины.

После этого правительство России приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны.



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Татьяна Леухина